RPG Gamers Trade Manager EA

经实践验证的专家顾问，成功应对自营交易挑战并已获得确认的收益

这款专家顾问拥有通过自营交易挑战并于真实交易环境下获得已确认收益的卓越记录。它已成功通过多项 FundedNext 一步到位挑战，并已收到确认的收益。

🔗 已验证的付款证明

https://tinyurl.com/PropFirmPayoutProof

🔐 FundedNext 一步挑战证书

• 证书 1

https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIxOTM3MzkvOTczNTcyNjZjZmE1NQ==

• 证书 2

https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxMjUvMzA5M2I1OGE5YmI3ZA==

• 证书 3

https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxNzcvNjZjZmE1NQ==

👨‍💻 开发者背景

拥有超过 7 年的专业经验，我开发了 285 个智能交易系统 (EA)，专长领域包括：

交易自动化

高级风险管理

符合自营交易公司规则

我之前只服务于菲律宾客户。然而，由于菲律宾证券交易委员会 (SEC) 对金融营销和交易服务的相关规定，我现在专注于为国际客户提供软件开发服务，前提是此类服务在适用法规允许的范围内。

⚠️ 重要免责声明

本产品仅作为交易软件和自动化技术提供。

不提供投资建议

不提供资金管理服务

不保证盈利

过往业绩并不代表未来表现。

✅ 主要功能

✔ 适用于自营交易公司的 EA 逻辑

✔ 内置风险控制

✔ 自动策略执行

✔ 提供定制 EA 开发服务

📩 联系方式（仅限国际客户）

WhatsApp：

https://wa.me/qr/DY6FBDCY6TT7F1

邮箱：

ephraimumpan8888@gmail.com
评分 2
Lyra FX
38
Lyra FX 2026.01.13 11:25 
 

Thank you!!! I made lots of money on this one.

michellereyes1199
0
michellereyes1199 2026.01.13 11:18 
 

This Product is a truly a Game Changer!!!

