Black Chameleon Scalper

Black Chameleon 基于一个 动态价格反应模型 ，可以持续根据当前市场行为进行调整。 指标并不将市场划分为固定状态，而是关注于：

短期价格效率

动量变化

市场压力的快速变化

这使其能够自然应对不同的市场环境，而无需依赖严格的分类。

目标是在市场条件变化时高效反应，把握频繁且短期的机会。 发布价格提示：



抓住 $159 的发布价格，仅在前两周有效。 此期间结束后，价格将调整为 $319。

自适应因子

这是唯一直接控制指标行为的参数：





数值较高 → 更积极的适应，更多信号

数值较低 → 更平滑的行为，信号更少且更稳定





这允许用户精确调整指标对新市场条件的反应强度。





信号与可靠性

▲ 箭头 → 开仓信号

𖦏 瞄准符号 → 平仓信号





信号不会重绘或重新计算。

一旦绘制，它们会永久显示在图表上。 成功率计算依据：

开仓K线的开盘价

平仓K线的开盘价

品种与时间周期

市场适用性：

外汇

黄金

加密货币

指数等

指标在多个时间周期内表现一致。 推荐使用方式：



避免使用非常短的时间周期

使用 M15 或更高

H1 上表现最佳

简洁直观的设计