Black Chameleon Scalper
- 指标
- Pedro Potter
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Black Chameleon 基于一个动态价格反应模型，可以持续根据当前市场行为进行调整。
指标并不将市场划分为固定状态，而是关注于：
- 短期价格效率
- 动量变化
- 市场压力的快速变化
这使其能够自然应对不同的市场环境，而无需依赖严格的分类。
目标是在市场条件变化时高效反应，把握频繁且短期的机会。
发布价格提示：
抓住 $159 的发布价格，仅在前两周有效。
此期间结束后，价格将调整为 $319。
自适应因子
这是唯一直接控制指标行为的参数：
数值较高 → 更积极的适应，更多信号
数值较低 → 更平滑的行为，信号更少且更稳定
这允许用户精确调整指标对新市场条件的反应强度。
信号与可靠性
▲ 箭头 → 开仓信号
𖦏 瞄准符号 → 平仓信号
信号不会重绘或重新计算。
一旦绘制，它们会永久显示在图表上。
成功率计算依据：
- 开仓K线的开盘价
- 平仓K线的开盘价
品种与时间周期
市场适用性：
- 外汇
- 黄金
- 加密货币
- 指数等
指标在多个时间周期内表现一致。
推荐使用方式：
- 避免使用非常短的时间周期
- 使用 M15 或更高
- H1 上表现最佳
简洁直观的设计
- 设计易于任何经验水平使用
- 图表干净，无多余指标
- 仅显示开仓、平仓及关键信息
- 所有内部逻辑和复杂性均隐藏在后台