Black Chameleon Scalper

Black Chameleon 基于一个动态价格反应模型，可以持续根据当前市场行为进行调整。

指标并不将市场划分为固定状态，而是关注于：

  • 短期价格效率
  • 动量变化
  • 市场压力的快速变化
这使其能够自然应对不同的市场环境，而无需依赖严格的分类。

目标是在市场条件变化时高效反应，把握频繁且短期的机会。

发布价格提示：

抓住 $159 的发布价格，仅在前两周有效。

此期间结束后，价格将调整为 $319。

自适应因子

这是唯一直接控制指标行为的参数：

数值较高 → 更积极的适应，更多信号
数值较低 → 更平滑的行为，信号更少且更稳定

这允许用户精确调整指标对新市场条件的反应强度。

信号与可靠性

▲ 箭头 → 开仓信号
𖦏 瞄准符号 → 平仓信号

信号不会重绘或重新计算。

一旦绘制，它们会永久显示在图表上。

成功率计算依据：

  • 开仓K线的开盘价
  • 平仓K线的开盘价

品种与时间周期

市场适用性：

  • 外汇
  • 黄金
  • 加密货币
  • 指数等

指标在多个时间周期内表现一致。

推荐使用方式：

  • 避免使用非常短的时间周期
  • 使用 M15 或更高
  • H1 上表现最佳

简洁直观的设计

  • 设计易于任何经验水平使用
  • 图表干净，无多余指标
  • 仅显示开仓、平仓及关键信息
  • 所有内部逻辑和复杂性均隐藏在后台
