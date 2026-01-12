Ai Smart 1OOO MT4
- 专家
- Aleksandr Makarov
- 版本: 1.0
- 激活: 5
-
不使用危险的交易方法。
-
可交易 28 种主要货币对和交叉货币对，包括黄金（XAUUSD）。
-
始终设置止损、止盈和保本位订单。
-
无马丁格尔策略。
-
无网格交易。
-
无亏损均摊。
-
每笔交易都是独立的决策，并始终在明确的风险管理规则下执行。
系统包含多层保护机制，例如：
-
基于波动性的动态止损调整。
-
回撤控制和风险敞口限制。
-
在市场条件不利时自动降低交易活跃度。
重要提示： Ai Smart 1000 专为真实市场环境设计。
系统使用依赖 AI 支持的自适应逻辑和新闻过滤器，这些功能需调用 WebRequest 函数——而策略测试器不支持此功能。因此，该 EA 无法在策略测试器中运行！它需要真实市场环境。
-
交易品种： XAUUSD （将自动识别其他货币对）
-
时间周期： M30
-
最低入金： 100美元
-
交易杠杆： 1:20 及以上
-
经纪商： 任何经纪商，但建议选择点差低的
-
VPS： 建议使用 VPS 以保证 EA 24/7 不间断运行
常见问题解答 (FAQ)
问：我能对 Ai Smart 1000 进行回测吗？
答： 不能。Ai Smart 1000 无法在策略测试器中测试，因为其功能依赖于与多种 AI 模型的实时连接。这些 AI 模型仅在实时环境下响应，因此无法在传统的回测中模拟此行为。
问：为什么 AI Smart 不使用马丁格尔、网格等策略？
答： 我们的主要目标是健康交易。我们都知道使用马丁格尔或网格策略的 EA 会导致什么后果——没错，就是爆仓。因此，我们的 EA 仅使用止损和止盈进行交易。所有交易均由 AI 控制。
问：如何获取许可证？它的作用是什么？
答： 我们高度重视 EA 的安全性，决定通过我们的服务器管理一切，以防止对 Ai Smart 1000 EA 的未经授权访问。租用或购买后，您需要发送您的交易终端账户号码，我们将回复确认许可证并提供加入我们私密聊天群的链接。
问：Ai Smart 1000 容易使用吗？
答： Ai Smart 1000 是一个功能非常强大、参数众多的工具，但所有操作都在我们的服务器上进行。我们的服务器基于 NVIDIA H100 80 GB 显卡运行。您只需按照说明安装 EA，即可享受其带来的收益。
购买后请务必联系我，以获取许可证和 EA 安装说明！
免费提供更新和技术支持。