SmartGOLDEA

這是一個功能豐富的MetaTrader 4黃金交易EA（Expert Advisor）。

建議你用 3000USD 的投資成本,來設立你的長期被動收益

以下是它的主要功能：





1. 核心交易功能 :

網格交易系統

最多10個網格層級

每層達到目標後自動平倉並重新掛單





2. 風險管理功能 :

保護機制

不交易區域（No Trade Zone）：

計算過去7天最高價

距離最高價1000點內不交易(可自定義)

避免追高風險





3. 技術控制功能 :

資金管理

自動手數計算（根據風險百分比）

最大風險控制（預設1%）

鎖定利潤功能

盈利目標設定（$50,000）





4. 可視化功能 :

圖表顯示

資金狀態（淨值、鎖定利潤、可用資金）

保護機制狀態





5. 市場條件檢查

使用ATR（平均真實波幅）過濾

只在波動性足夠時交易





🔧 參數配置

輸入參數（MT4屬性窗口可見）：

魔術密碼

不交易區域距離

保護機制開關

交易時段





📈 適用場景

黃金（XAUUSD）交易

震盪市場環境

中長期持倉

風險控制嚴格的需求