SmartGOLDEA
- 专家
- Fu Tak Tin
- 版本: 2.10
- 更新: 11 一月 2026
- 激活: 5
這是一個功能豐富的MetaTrader 4黃金交易EA（Expert Advisor）。
建議你用 3000USD 的投資成本,來設立你的長期被動收益
以下是它的主要功能：
1. 核心交易功能 :
網格交易系統
最多10個網格層級
每層達到目標後自動平倉並重新掛單
2. 風險管理功能 :
保護機制
不交易區域（No Trade Zone）：
計算過去7天最高價
距離最高價1000點內不交易(可自定義)
避免追高風險
3. 技術控制功能 :
資金管理
自動手數計算（根據風險百分比）
最大風險控制（預設1%）
鎖定利潤功能
盈利目標設定（$50,000）
4. 可視化功能 :
圖表顯示
資金狀態（淨值、鎖定利潤、可用資金）
保護機制狀態
5. 市場條件檢查
使用ATR（平均真實波幅）過濾
只在波動性足夠時交易
🔧 參數配置
輸入參數（MT4屬性窗口可見）：
魔術密碼
不交易區域距離
保護機制開關
交易時段
📈 適用場景
黃金（XAUUSD）交易
震盪市場環境
中長期持倉
風險控制嚴格的需求