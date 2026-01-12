Ai Smart 1OOO

来自真实交易账户的实时信号：

Ai Smart 1000 - 不仅仅是一个自动化算法，更是为追求顶级智能交易系统的交易者提供的解决方案。它是一个为重视深度分析、结构化方法和高度执行纪律的交易者打造的工具。

不使用危险的交易方法。

每笔交易都是独立的决策，并始终在明确的风险管理规则下执行。

系统包含多层保护机制，例如：

重要提示： Ai Smart 1000 专为真实市场环境设计。

系统使用依赖 AI 支持的自适应逻辑和新闻过滤器，这些功能需调用 WebRequest 函数——而策略测试器不支持此功能。因此，该 EA 无法在策略测试器中运行！它需要真实市场环境。

建议配置：

常见问题解答 (FAQ)

问：我能对 Ai Smart 1000 进行回测吗？

答： 不能。Ai Smart 1000 无法在策略测试器中测试，因为其功能依赖于与多种 AI 模型的实时连接。这些 AI 模型仅在实时环境下响应，因此无法在传统的回测中模拟此行为。

问：为什么 AI Smart 不使用马丁格尔、网格等策略？

答： 我们的主要目标是健康交易。我们都知道使用马丁格尔或网格策略的 EA 会导致什么后果——没错，就是爆仓。因此，我们的 EA 仅使用止损和止盈进行交易。所有交易均由 AI 控制。

问：如何获取许可证？它的作用是什么？

答： 我们高度重视 EA 的安全性，决定通过我们的服务器管理一切，以防止对 Ai Smart 1000 EA 的未经授权访问。租用或购买后，您需要发送您的交易终端账户号码，我们将回复确认许可证并提供加入我们私密聊天群的链接。

问：Ai Smart 1000 容易使用吗？

答： Ai Smart 1000 是一个功能非常强大、参数众多的工具，但所有操作都在我们的服务器上进行。我们的服务器基于 NVIDIA H100 80 GB 显卡运行。您只需按照说明安装 EA，即可享受其带来的收益。