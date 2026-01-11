GOLD Flash Hunter

黃金閃電獵人 XAUUSD Flash Hunter

極速．精準．紀律 — 專為黃金市場打造的結構化演算法策略

在瞬息萬變的黃金（XAUUSD）市場中，情緒是交易執行最大的敵人。「黃金閃電獵人」是一套將嚴謹交易邏輯轉化為機械化執行的系統。

本策略核心專注於 M15 (15分鐘) 時間框架進行極短線動能捕捉，旨在透過高頻率的市場掃描與嚴格的紀律，在波動中執行預設的策略藍圖。

以下為推動本系統運作的三大核心策略支柱：

🛡️ 核心支柱一：雙核動能捕捉系統

「不在雜訊中迷失，只在關鍵點行動。」

為了應對黃金市場獨有的特性，本系統捨棄單一指標，採用了更為靈敏的複合式過濾機制。

  • 順勢架構：首先確認主要趨勢結構，確保策略方向與市場背景一致。

  • 極值定位：利用雙重技術指標捕捉 M15 短週期內 的市場技術面極值區域。

  • 條件觸發：僅在多重技術條件同時滿足的瞬間執行進場訊號，致力於提高訊號的技術品質。

⛓️ 核心支柱二：結構化分層防禦網

「面對波動，我們依循機制管理部位。」

市場行情充滿隨機性。「黃金閃電獵人」內建一套嚴謹的結構化部位管理機制，以應對市場的常態波動。

  • 紀律化佈局：當部位面臨逆向波動時，系統依據預設的波動率參數（如 ATR），在關鍵技術位進行有計畫的分層部署。

  • 有限度曝險：此機制嚴格定義了最大層數與總曝險邊界，透過科學計算管理整體部位結構，而非無限制地增加風險。

⚡ 核心哲學：閃電截斷紀律 — 風險邊界管理

「系統的價值，在於對邊界的絕對執行。」

這是「黃金閃電獵人」確保策略一致性的關鍵機制。我們將風險控制視為系統運作的前提，而非事後的補救。

  • 硬性風控閾值：系統為整體投資組合設置了一道不可逾越的淨值防線。

  • 無條件執行：一旦市場觸及預設的風險邊界，系統將不帶任何判斷地執行全部位結算程序。

  • 保護機制：此機制旨在主動確立風險的絕對上限，防止極端行情對核心資本造成超出預期的影響，確保策略的可持續性。

1.運行環境要求 (Environment)

  • 交易品種：XAUUSD (黃金)

  • 時間週期M15 (15分鐘圖)核心策略邏輯基於此週期運算

  • 帳戶類型：ECN 或 Raw Spread (低點差帳戶佳)

  • 必要條件：經紀商必須支援 0.01 手 最小交易量與步長

2. 資金與槓桿 (Capital & Leverage)

  • 建議本金：依據風險屬性配置 (請參考官方建議表)

  • 建議槓桿：1:500 或更高 (以確保多層網格保證金充足)

3. 核心參數設置 (Core Settings) 為了確保策略表現與回測一致，請洽作者

4. 運行建議 (Operational Tips)

  • 建議使用 VPS (虛擬專用伺服器) 確保 24/7 不間斷運行。

  • 請務必載入作者提供的 .set 檔案，以避免因參數設定錯誤導致的非預期風險。


風險提示：金融衍生品交易具有高度風險，未必適合所有投資者。自動化交易系統並不能消除市場風險。在決定使用任何交易策略之前，請確保您充分了解其運作機制與潛在風險。


