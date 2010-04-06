HSS Pro Price Action EA rq

HSS PRO PRICE ACTION EA- 是一款基于价格行为研究的出色日内交易系统！





这是一款“设置后即可忘记”的智能交易系统，它将为您完成所有交易工作！提供 8 个设置文件，分别对应 8 个货币对！





交易理念基于著名的强大价格行为形态——锤子线和射击之星，并结合了趋势交易和超短线交易技巧！





该 EA 在欧元区和美国交易时段的 H1 时间框架下运行。









智能交易系统功能：

- EA 可同时运行 8 个货币对。

- 根据账户余额自动计算手数。

- EA 默认内置复利资金管理功能。

- 止损和止盈是动态的，默认情况下可根据市场波动进行调整。

- 每笔交易都设有止损 (SL) 和止盈 (TP)，经纪商不可见。

- 智能过滤系统：趋势过滤器、震荡指标过滤器、交易日过滤器、交易时段过滤器、点差过滤器。

- 运行该机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 均可。

- 交易货币对：GBPCHF、NZDUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY、EURAUD、EURCAD、EURJPY。

- 时间周期：H1。

- 运行时间：EA 根据交易日过滤器和交易时段过滤器（欧洲和美国交易时段）寻找入场机会。如果在运行时间内系统未开仓，则表示图表上没有可用的入场信号。

- 具备自适应追踪止损和盈亏平衡功能。

- EA 具有信息显示功能，可显示其所关联的外汇货币对的当前点差和隔夜利息。

- 显示屏还会显示账户余额、净值和保证金。

- 信息价差互换显示可以放置在图表的任意角落.





安装方法：

- 打开 8 个推荐图表：

GBPCHF、NZDUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY、EURAUD、EURCAD、EURJPY。

- 在每个图表中选择 H1 时间周期。

- 将智能交易系统 (EA) 附加到每个图表。

- 将相应的“Set_file”文件应用到 EA。

- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 平台并让电脑 24/7 全天候运行（或者使用 VPS 代替电脑）。





重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议在 MT4 平台中使用市场观察时间为 GMT+2（标准时间）或 GMT+3（夏令时）。如果您的经纪商服务器时区与 GMT 不同，则需要调整工作时间筛选器。请给我留言告知您的经纪商时区，我会协助您进行检查，并在必要时提供相关的设置文件。

- 点差和经纪商：选择点差较低的账户非常重要，例如 ECN 或原始点差账户，以获得更佳的交易体验。





本产品为原创产品，仅在 MQL5 网站上提供。