Adaptive SF Pro Scalper EA mq

ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA - 是一款智能、安全、可靠的全自动无隔夜利息多货币对剥头皮交易系统！





这是一款“设置后即可忘记”的EA，为您完成所有交易工作！9个交易对的Set_files可用！ M15 timeframe!





下载用于测试和交易的EA设置文件：

EA的特点：

- 剥头皮交易技巧。

- 不受隔夜利息影响。

- 不涉及隔夜利息。

- 无需从周五到周一保持订单以避免跳空。

- EA通过人工智能方法自动适应市场行情。

- 系统安全可靠，不使用任何危险的网格或马丁格尔策略。每个订单都有自己的止损位以保护账户安全。

- 这款EA非常易于使用，外汇专业人士和新手均可使用。

- 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设置相关风险，然后让电脑运行（或使用 VPS）。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。

- 时间范围：仅需 15 分钟。

- 交易对：英镑兑瑞郎 (GBP) 加元 (CAD)、欧元兑澳元 (EURAUD)、欧元兑瑞郎 (EURCHF)、英镑兑澳元 (GBPAUD)、澳元兑加元 (AUDCAD)、欧元兑加元 (EURCAD)、美元兑瑞郎 (USDCHF)、美元兑加元 (USDCAD)

- 运行时间：EA 在亚洲交易时段开始时寻找入场信号。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内的任意杠杆。

- 风险管理：建议每笔交易风险为 1-4%（可在设置中更改）或使用固定手数。

- EA 具有信息显示功能 - 显示其所连接外汇对的当前点差和掉期。

- 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。

- 信息显示可放置在图表的任意位置.

安装方法：

- 打开以下 9 个图表：

GBPCHF、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、GBPAUD、AUDCAD、EURCAD、USDCHF、USDCAD。

- 在每个图表上选择 15 分钟时间周期。

- 将 EA 关联到每个图表。

- 将相应的“Set_file”应用到 EA。确保参数 Trading_Flag = true。

- 保持电脑 24/7 全天候运行（或者使用 VPS 代替电脑），以便 EA 正常工作。





重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：





- 工作时间：强烈建议使用 MT4，其中 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）。如果您经纪商的服务器与 GMT 时区不同，则需要调整 EA 时间设置。只需向我发送消息（以检查您的经纪商时区）即可。我会协助您，并在必要时提供相关的 set_files。





- 点差和经纪商：为了获得最佳性能，选择点差较低的账户（原始点差或 ECN）非常重要。





这是仅在本 MQL5 网站上提供的原创产品。