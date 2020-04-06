Dual Balance EA

WP Dual-Balance FX Strategy 是一款专为外汇市场设计的专业多货币对交易策略，适用于希望采用系统化和长期交易方式的交易者。该策略运行于高流动性的主要和次要货币对，这些货币对在长期内表现出相对稳定的价格关系，例如 EURUSD 与 GBPUSD、EURUSD 与 USDCHF、AUDUSD 与 NZDUSD 以及其他类似组合。

该策略通过对相关货币对进行同步交易，将每一轮交易视为一个完整且受控的交易周期，而不是独立、分散的单笔操作。系统的核心目标并非预测短期价格走势，而是捕捉市场在出现暂时性偏离后的自然平衡过程。

WP Dual-Balance FX Strategy 内置多层风险控制机制，包括仓位规模的自适应调整、整体风险暴露限制以及连续运行保护功能，使其在不同市场环境下都能保持稳定表现。其设计重点在于实现平稳的资金曲线、减少不必要的交易波动，并确保策略在长期运行中的一致性和可靠性，非常适合追求稳健系统交易的用户。