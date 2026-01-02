RSI Sniper Gold Edition

RSI Sniper Elite 是一款專為 黃金(XAUUSD) H1 時區打造的專業量化交易系統。 不同於傳統EA 容易在市場變盤時失效，本策略的核心理念在於「適應市場」。歷經嚴格的測試與優化，它完美結合了趨勢跟隨的爆發力與震盪行情的靈活性。

【 核心邏輯】

  1. 雙模態切換引擎(Dual-Mode Engine) ：利用ADX 與ATR 指標自動辨識市場狀態。

    • 趨勢模式(Trend Mode) ：當趨勢強勁時，採用寬幅止損與追蹤止盈，捕捉大波段利潤。

    • 震盪模式(Scalp Mode) ：當市場盤整時，自動切換為高勝率短打策略，快速獲利離場。

  2. 智慧風險降級機制(Smart Risk Step-Down) ：內建回撤保護系統。若在震盪模式下遭遇連續虧損，系統將自動降低下一筆交易的風險比例（例如減半），以保護本金，直到獲利後才恢復正常倉位。

  3. 動態波動率濾網(Relative Volatility Filter) ：以相對ATR 計算，自動過濾極端新聞行情或無序洗盤（如年底的極端波動），避免在風險不可控時入場。

【 策略優勢】

  • 資金安全 ：絕無馬丁格爾(Martingale)、無網格(Grid)、無加倉攤平。每一筆交易進場即設置硬止損(Hard SL) 與止盈(TP)。

  • 高勝率邏輯 ：過濾低品質訊號，專注於高機率的進場點位。

  • 動態資金管理 ：根據賬戶餘額百分比自動計算手數(預設3%)，無論資金大小都能有效控制風險。

【 建議設置】

  • 交易品種 ：XAUUSD (黃金)

  • 時間週期 ：H1 (1小時圖)

  • 建議經費 ：$500 美金以上

  • 帳戶類型 ：建議使用ECN 或低點差帳戶以獲得最佳績效。

  • VPS ：建議使用低延遲VPS 確保24 小時穩定運轉。

免責聲明：過去績效不代表未來結果。請在投入實盤前進行充分的回測與驗證。


作者的更多信息
Gold Smart Sniper Pro
Chen Fu Huang
5 (1)
指标
簡短介紹： 這是一套專為黃金(XAUUSD) 交易設計的技術分析指標。它能自動識別市場波段，標記0.382 與0.618 斐波那契回調位，並在檢測到潛在的價格反轉形態（如W底/M頭）時發送通知。 【主要功能】 雙重監測模式： 同時追蹤0.382（淺層回調）與0.618（深層回調）水平位。 自動波段識別： 基於Lookback 區間自動計算高低點，無需手動繪製。 價格行為過濾： 結合Price Action 邏輯，僅在價格觸及關鍵位並出現特定形態時觸發提示，以過濾市場雜訊。 即時運算邏輯： 即使在休市期間加載，也能立即顯示歷史計算結果，以便於復盤分析。 多端警報通知： 支援MetaTrader 5 桌面彈窗、聲音警報及手機App 推播通知。 ️ 核心技術特點 1. 動態斐波那契水平 程式隨K 線動態調整。當市場出現新高或新低時，支撐與阻力線會同步更新，提供當前的關鍵技術位參考。 2. 分層警報系統 將回調區域分為兩類監控： Level 1 (0.382)：適用於強勢趨勢中的淺層回調觀察。 Level 2 (0.618)：適用於深度回調區域的觀測。 3. 優化顯示與效能 全英文介面：
FREE
Flow Monitor
Chen Fu Huang
5 (1)
实用工具
簡介： Tick Delta Flow 是一款專為 極短線交易(Scalping) 與 當沖交易者 設計的訂單流(Order Flow) 監控工具。與傳統成交量指標不同，它深入解析每一個Tick 的買賣方向，協助交易者看穿K 棒內部的微觀結構與多空力道。 核心特色： K 棒即時數據(主圖顯示)： 在每一根K 棒上下方直接顯示 買入筆數(Buy) 、 賣出筆數(Sell) 以及 淨差值(Delta) 。 協助您辨識價格行為中的背離、吸收(Absorption) 或突破力道。 即時儀表板(Dashboard)： 左上角固定面板，即時匯總目前K 棒的多空數據，讓您無需移動視線即可掌握最新戰況。 進階副圖指標： 多空力道線(Power Lines)： 雙線呈現買方與賣方的累積動能。 Delta 長條圖： 背景顯示淨買賣量的強弱（綠柱為多方強，紅柱為空方強）。 交叉訊號箭頭： 當多空優勢發生轉換時（類似黃金交叉/死亡交叉），繪製實心箭頭提示。 雜訊過濾： 內置 Threshold 門檻設定，可過濾盤整時的微小波動，減少無效訊號。 高度客製化： 所有文字大小、顏色、間距、箭頭粗細皆可調整，適應各
FREE
Gold Trend Fortress
Chen Fu Huang
专家
Trend Commander v3.6 ( 趨勢指揮官 ) 是一款專為 黃金 (XAUUSD) H1 時區 設計的專業級全自動交易系統。 與市面上那些充滿風險的網格 (Grid) 或馬丁格爾 (Martingale) 策略不同， Trend Commander 拒絕拿您的本金冒險。它是純正的 「趨勢跟隨者」 ，透過嚴格的過濾機制，等待大行情的爆發。 上帝視角過濾網 ：程式會自動讀取 日線 (D1) 趨勢。如果日線看漲， H1 絕不做空。這確保了我們永遠順應大趨勢。 三天突破法則 ：採用 72 週期唐奇安通道，只有當價格突破過去 3 天的高低點時才進場，有效過濾掉 80% 的假突破。 波動率壓縮 ：結合 ADX 與布林帶寬，避開無利可圖的盤整期。 複利引擎 ：內置 資金管理(Money Management) ，隨著賬戶獲利增加，自動放大交易手數，實現資產的幾何級增長。 此版本針對 MQL5 市場嚴格的驗證規則進行了代碼重構，穩定性大幅提升： 防刷單機制 (Anti-Spam) ：內置冷卻計時器，防止因頻繁修改訂單而被券商或伺服器封鎖。 持倉上限檢查 ：自動檢測券商的持倉量限制，特別
Trend Commander
Chen Fu Huang
专家
簡介： Trend Fortress v2.3 是一套邏輯嚴謹的交易系統。專為捕捉市場趨勢而設計，同時內置機構級的風險管理模組。我們的目標是：在保護本金的基礎上，追求長期的資金成長。 Trend Fortress v2.3 的三大核心亮點 1. 靈活的風險配置(Flexible Risk Profile) 我們將資金安全放在首位。 EA 預設為 「穩健模式(Stability Mode)」 ，致力於控制回撤並保持穩定的淨值曲線。 安全優先： 預設參數經過嚴格調校，專注於低風險運轉（保守型配置）。 釋放潛力： 如果您偏好更積極的成長策略，可以透過調整 InpRiskPerTrade （單筆風險）參數來提升交易權重。 掌控權在您： 無論是尋求穩健防禦，還是追求最大化複利效應，您都可以根據自己的風險承受度自由切換。 ️ 進階風控：如堡壘般的資金保護 v2.3 的核心哲學是「風險控制優於獲利」。我們建立了多層防禦系統： 智慧手數(Auto-Lot)： 根據賬戶餘額動態計算手數，實現合理的資金管理。 每日止損保護(Daily Loss Limit)： 觸發當日預設虧損上限即停止
Universal Smart Sniper Pro
Chen Fu Huang
指标
簡介： 告別手動繪製圖表的時代！ Universal Smart Monitor Pro 是一套結合「斐波那契數列(Fibonacci)」與「價格行為學(Price Action)」的專業級技術分析系統。 經過全新升級，核心演算法已擴展至全市場通用。它能自動適應外匯(Forex)、指數(Indices) 及加密貨幣(Crypto) 的波動特性，自動標記關鍵的支撐與壓力區域，並在檢測到潛在反轉形態時發送通知，輔助您做出決策。 核心特色與功能： 全商品通用核心(Universal Core) 無論您交易的是EURUSD、US30 還是BTCUSD，程式都會自動識別商品名稱與波動率，即時計算並繪製該商品當前的關鍵技術水位。 ️ 雙軌監測策略(Dual Strategy) 0.382 強勢區(Trend Level - Aqua): 專為強勢趨勢設計。當價格回調至此並出現W底結構，通常意味著趨勢動能依然強勁。 0.618 關鍵區(Key Retracement - Yellow): 經典的斐波那契回調位。適合用於觀察深度回調後的潛在支撐，尋求具備良好 風險回報比(R
筛选:
无评论
回复评论