RSI Sniper Gold Edition

Gold Trend Fortress Chen Fu Huang 专家

Trend Commander v3.6 ( 趨勢指揮官 ) 是一款專為 黃金 (XAUUSD) H1 時區 設計的專業級全自動交易系統。 與市面上那些充滿風險的網格 (Grid) 或馬丁格爾 (Martingale) 策略不同， Trend Commander 拒絕拿您的本金冒險。它是純正的 「趨勢跟隨者」 ，透過嚴格的過濾機制，等待大行情的爆發。 上帝視角過濾網 ：程式會自動讀取 日線 (D1) 趨勢。如果日線看漲， H1 絕不做空。這確保了我們永遠順應大趨勢。 三天突破法則 ：採用 72 週期唐奇安通道，只有當價格突破過去 3 天的高低點時才進場，有效過濾掉 80% 的假突破。 波動率壓縮 ：結合 ADX 與布林帶寬，避開無利可圖的盤整期。 複利引擎 ：內置 資金管理(Money Management) ，隨著賬戶獲利增加，自動放大交易手數，實現資產的幾何級增長。 此版本針對 MQL5 市場嚴格的驗證規則進行了代碼重構，穩定性大幅提升： 防刷單機制 (Anti-Spam) ：內置冷卻計時器，防止因頻繁修改訂單而被券商或伺服器封鎖。 持倉上限檢查 ：自動檢測券商的持倉量限制，特別