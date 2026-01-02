RSI Sniper Gold Edition
- 专家
- Chen Fu Huang
- 版本: 1.0
- 激活: 10
RSI Sniper Elite 是一款專為 黃金(XAUUSD) H1 時區打造的專業量化交易系統。 不同於傳統EA 容易在市場變盤時失效，本策略的核心理念在於「適應市場」。歷經嚴格的測試與優化，它完美結合了趨勢跟隨的爆發力與震盪行情的靈活性。
【 核心邏輯】
-
雙模態切換引擎(Dual-Mode Engine) ：利用ADX 與ATR 指標自動辨識市場狀態。
-
趨勢模式(Trend Mode) ：當趨勢強勁時，採用寬幅止損與追蹤止盈，捕捉大波段利潤。
-
震盪模式(Scalp Mode) ：當市場盤整時，自動切換為高勝率短打策略，快速獲利離場。
-
-
智慧風險降級機制(Smart Risk Step-Down) ：內建回撤保護系統。若在震盪模式下遭遇連續虧損，系統將自動降低下一筆交易的風險比例（例如減半），以保護本金，直到獲利後才恢復正常倉位。
-
動態波動率濾網(Relative Volatility Filter) ：以相對ATR 計算，自動過濾極端新聞行情或無序洗盤（如年底的極端波動），避免在風險不可控時入場。
【 策略優勢】
-
資金安全 ：絕無馬丁格爾(Martingale)、無網格(Grid)、無加倉攤平。每一筆交易進場即設置硬止損(Hard SL) 與止盈(TP)。
-
高勝率邏輯 ：過濾低品質訊號，專注於高機率的進場點位。
-
動態資金管理 ：根據賬戶餘額百分比自動計算手數(預設3%)，無論資金大小都能有效控制風險。
【 建議設置】
-
交易品種 ：XAUUSD (黃金)
-
時間週期 ：H1 (1小時圖)
-
建議經費 ：$500 美金以上
-
帳戶類型 ：建議使用ECN 或低點差帳戶以獲得最佳績效。
-
VPS ：建議使用低延遲VPS 確保24 小時穩定運轉。
免責聲明：過去績效不代表未來結果。請在投入實盤前進行充分的回測與驗證。