King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper

此智能交易系统（EA）专为 XAUUSD M5 黄金趋势剥头皮而设计，核心逻辑基于 短周期 MA(5) 与 长周期 MA 的均线金叉/死叉信号，并结合一种激进的 “爆发加仓（profit-burst）机制。

当在 M5 周期上确认新的均线交叉信号后，EA 会先用 固定 0.01 手 开立首单。只要短期 MA(5) 仍然站在长期 MA 同一侧，并且当前持仓处于盈利状态，EA 就可以在同一方向继续 追加 0.01 手的加仓单（burst 模式），以放大利润空间。

一旦趋势减弱、动能丧失，或者价格出现反向突破、MA(5) 重新向反方向交叉，EA 会关闭所有持仓，然后耐心等待下一次干净的入场信号。

本系统不使用马丁、不卡网格逆势加仓，仅顺势跟随均线交叉的方向，在方向改变时平仓离场。

本产品采用全新的 M5 均线交叉引擎和金字塔加仓逻辑，与我在 Market 里的其他 EA 策略不同。

核心逻辑

交易品种： XAUUSD（黄金）

周期： M5（必须挂在 XAUUSD M5 图表上）

入场信号：

短期均线 MA(5) 上穿或下穿 可配置的长期均线（趋势过滤器）；

ADX、波动率等内部过滤条件确认有足够动能后才允许入场。

爆发 / “炸弹”模式（Burst mode）：

当首单已经获利，且 MA(5) 仍然确认当前趋势方向；

EA 会在短时间窗口内，持续在同一方向 追加 0.01 手 的加仓单；

目的是在 强单边行情中“引爆”利润。

离场逻辑：

当 MA(5) 与长期均线的趋势不再一致 / 出现反向交叉时，

或者达到内部的止盈/止损条件时，

所有同方向持仓会统一平仓。

手数、入金与杠杆

下单手数： 默认使用固定 0.01 手 （推荐用于控制风险）；

杠杆： 策略在测试中以 1:1000 杠杆账户为主。

建议最低入金：

50 美金 – 极度保守起步，交易频率和资金增长相对较慢；

100 / 200 / 250 / 500 美金 – 更适合希望看到更真实绩效表现的账户规模。

通常在 Raw / ECN 低点差账户（XAUUSD 点差越小越好）上能获得更好的执行效果。

推荐环境

经纪商类型： 支持 XAUUSD 的 ECN / Raw 帐户（低点差 + 低延迟）；

平台： MetaTrader 5；

VPS： 强烈建议使用靠近经纪商交易服务器的 VPS，确保 24/5 持续运行和稳定低延迟；

一图一品种： 请只在 XAUUSD M5 图表上挂载此 EA。

开始使用时，请务必先：

在 模拟账户 测试，或

在 **小金额真实账户（0.01 手）**上运行，

以充分了解 EA 的行为特征，并根据个人风险承受能力做适当调整。

风险管理

EA 使用基于均线趋势和盈利追踪（trailing profit）的内部逻辑，并结合 固定 0.01 手下单 。

“Burst”/金字塔加仓模式在强趋势行情里可以成倍放大利润，但在市场剧烈反转或波动飙升时，也可能明显放大回撤。

请仅使用 可以承受亏损的资金 进行交易，并且随时关注整个账户在所有品种和所有 EA 上的总体风险。

历史回测或在某一家经纪商上的过往表现，并不保证未来在真实市场中的收益。

上市促销与定价

限时首发优惠： 截止到 2026 年 1 月 1 日 ，EA 的售价为 299 美金 ； 此促销价 仅限前 2 位买家 。

促销结束后，价格会 逐步上调 ；

自 2026 年 1 月 2 日起，常规价格为 899 美金。

欢迎在优惠期内尽早入手，并务必先在模拟或小额真实账户上测试，确认适合自己的风险偏好后，再逐步扩大资金规模。

如需安装指导（预设文件、VPS、经纪商类型等），可以通过 MQL5 站内聊天与我联系。