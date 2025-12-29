King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper
King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper
此智能交易系统（EA）专为 XAUUSD M5 黄金趋势剥头皮而设计，核心逻辑基于 短周期 MA(5) 与 长周期 MA 的均线金叉/死叉信号，并结合一种激进的 “爆发加仓（profit-burst）机制。
当在 M5 周期上确认新的均线交叉信号后，EA 会先用 固定 0.01 手 开立首单。只要短期 MA(5) 仍然站在长期 MA 同一侧，并且当前持仓处于盈利状态，EA 就可以在同一方向继续 追加 0.01 手的加仓单（burst 模式），以放大利润空间。
一旦趋势减弱、动能丧失，或者价格出现反向突破、MA(5) 重新向反方向交叉，EA 会关闭所有持仓，然后耐心等待下一次干净的入场信号。
本系统不使用马丁、不卡网格逆势加仓，仅顺势跟随均线交叉的方向，在方向改变时平仓离场。
本产品采用全新的 M5 均线交叉引擎和金字塔加仓逻辑，与我在 Market 里的其他 EA 策略不同。
核心逻辑
-
交易品种： XAUUSD（黄金）
-
周期： M5（必须挂在 XAUUSD M5 图表上）
入场信号：
-
短期均线 MA(5) 上穿或下穿 可配置的长期均线（趋势过滤器）；
-
ADX、波动率等内部过滤条件确认有足够动能后才允许入场。
爆发 / “炸弹”模式（Burst mode）：
-
当首单已经获利，且 MA(5) 仍然确认当前趋势方向；
-
EA 会在短时间窗口内，持续在同一方向 追加 0.01 手 的加仓单；
-
目的是在 强单边行情中“引爆”利润。
离场逻辑：
-
当 MA(5) 与长期均线的趋势不再一致 / 出现反向交叉时，
-
或者达到内部的止盈/止损条件时，
-
所有同方向持仓会统一平仓。
手数、入金与杠杆
-
下单手数： 默认使用固定 0.01 手（推荐用于控制风险）；
-
杠杆： 策略在测试中以 1:1000 杠杆账户为主。
建议最低入金：
-
50 美金 – 极度保守起步，交易频率和资金增长相对较慢；
-
100 / 200 / 250 / 500 美金 – 更适合希望看到更真实绩效表现的账户规模。
通常在 Raw / ECN 低点差账户（XAUUSD 点差越小越好）上能获得更好的执行效果。
推荐环境
-
经纪商类型： 支持 XAUUSD 的 ECN / Raw 帐户（低点差 + 低延迟）；
-
平台： MetaTrader 5；
-
VPS： 强烈建议使用靠近经纪商交易服务器的 VPS，确保 24/5 持续运行和稳定低延迟；
-
一图一品种： 请只在 XAUUSD M5 图表上挂载此 EA。
开始使用时，请务必先：
-
在 模拟账户测试，或
-
在 **小金额真实账户（0.01 手）**上运行，
以充分了解 EA 的行为特征，并根据个人风险承受能力做适当调整。
风险管理
-
EA 使用基于均线趋势和盈利追踪（trailing profit）的内部逻辑，并结合 固定 0.01 手下单。
-
“Burst”/金字塔加仓模式在强趋势行情里可以成倍放大利润，但在市场剧烈反转或波动飙升时，也可能明显放大回撤。
-
请仅使用 可以承受亏损的资金进行交易，并且随时关注整个账户在所有品种和所有 EA 上的总体风险。
-
历史回测或在某一家经纪商上的过往表现，并不保证未来在真实市场中的收益。
上市促销与定价
-
限时首发优惠：
-
截止到 2026 年 1 月 1 日，EA 的售价为 299 美金；
-
此促销价 仅限前 2 位买家。
-
-
促销结束后，价格会逐步上调；
-
自 2026 年 1 月 2 日起，常规价格为 899 美金。
欢迎在优惠期内尽早入手，并务必先在模拟或小额真实账户上测试，确认适合自己的风险偏好后，再逐步扩大资金规模。
如需安装指导（预设文件、VPS、经纪商类型等），可以通过 MQL5 站内聊天与我联系。