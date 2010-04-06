Bulls Power HTF MT5 r
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 5.19
- 激活: 7
适用于 MT5 的 Crypto_Forex 指标 Bulls Power HTF。
- Bulls Power HTF 震荡指标是完美的“买入”入场过滤器。HTF 表示更高的时间框架。
- Bulls Power 和 Bears Power 指标用于衡量交易中相应趋势的强度。
- Bulls Power 指标衡量买家仓位的强度。
- Bulls Power HTF 指标非常适合用于价格行动入场的多时间框架交易系统，或与其他指标结合使用。
- 此指标允许您将更高时间框架的 Bulls Power 指标附加到您当前的图表中。
- 指标内置移动端和 PC 端 0 点交叉警报。
