AI Smart Bot

AI Smart 这是一个真正的交易算法。结果呈现出非常稳定的增长曲线。

完全安全可靠，是全球最强大的机器人交易系统。

不使用任何危险的交易方法。支持28种主要货币对及交叉货币对，以及黄金。

由 DeepSeek 和 BlackBox.AI 提供技术支持

始终设置止损、止盈和盈亏平衡点。

我们的服务器采用NVIDIA H100 80GB显卡。

---------------------------------------------------------------

智能交易系统在测试环境中无法运行！它需要在真实市场环境中运行。.

建议:

  • Trading pair: XAUUSD（它会自动选择其他货币对）
  • Timeframe: M30
  • Minimum deposit: 100$
  • Trading leverage: 1:100 及以上
  • Broker: 任何点差较低的经纪商
  • VPS: 使用虚拟专用服务器 (VPS) 以便顾问可以全天候 24/7 工作。


常见问题解答 (FAQ)


我可以对美杜莎机器人进行回测吗？

不，AI Smart 无法在策略测试器中进行测试，因为它的功能依赖于与各种 AI 模型的实时连接。这些 AI 模型只能实时响应，因此这种行为无法在传统的回测中模拟。

是否可以在自营交易公司进行交易？

是的，AI Smart 与 Prop Firms 完全兼容，但您需要先下载一个特殊的设置文件。

为什么 AI Smart 不使用 Martingale 算法、Grid 算法等？

我们的主要目标是稳健交易。我们都知道，使用马丁格尔策略或网格交易的智能交易系统会导致什么后果——具体来说，就是损失本金。因此，我们的智能交易系统只使用止损和止盈指令进行交易。所有交易均由人工智能控制。

我如何获得驾照？驾照有什么用途？

我们非常重视顾问的安全，并决定通过我们的服务器管理所有事务，以防止黑客未经授权访问 AI Smart 顾问。租用或购买后，您需要向我们提供您的交易终端账号。我们会向您发送确认信息，以及加入我们私聊的链接。

 AI Smart容易使用吗？

AI Smart 是一款功能强大的智能交易系统，拥有众多参数，所有操作均在我们的服务器上进行。只需按照说明安装 EA，即可坐享盈利。请阅读以下完整的安装说明（只需点击 3 次，EA 即可开始交易）。

购买后请务必写信给我以获取您的许可证！


推荐产品
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
专家
納斯達克量化 NAS100 Expert Nasdaq 是一個動態和優化的黃牛交易系統，旨在安全獲利 完整的系統具有基於神經網絡優化的風險管理和基於平衡利潤的智能手數增加系統，適合初學者和有經驗的交易者。使用移動掛單並利用市場回調，這樣您就可以提供更短、更安全的止損 您可以覆蓋您的贏利 使用默認設置，或者您可以為您的經紀人請求優化設置，我們將為您創建一個 要進行正確的回測，您首先需要在您的 Meta Trader 中下載 NAs100 資產的歷史數據！ Expert Nasdaq Quants NAS100 具有內置的智能係統和回撤減少算法，可讓您主要在價格進入虧損區之前關閉訂單擁有完整的儀表板，可快速執行掛單和市價單 以及一個用於重置未結訂單和取消掛單的按鈕，如果您僅連接面板，則可以與機器人或零件一起使用 專家是一個黃牛系統，專門交易 100 的資產指數 使用推薦的設置、低點差經紀人和 VPS。 我們優化並添加了新的交易指數。 當前版本的 Expert 已全面優化。不需要額外的文件集。交易在經紀人時間的晚上進行。 由於 Expert Nasdaq Quants NA
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
专家
VIX Momentum Pro EA - 产品说明 概述 VIX Momentum Pro是一个专门为VIX75合成指数设计的复杂算法交易系统。该算法采用先进的多时间框架分析，结合专有的动量检测技术，以识别合成波动率市场中的高概率交易机会。 交易策略 该专家顾问基于综合的动量方法运行，分析多个时间框架的价格走势。系统通过数学分析VIX75特有的价格模式来识别方向性动量。当多个技术条件对齐时生成入场信号，包括动量汇合、波动率阈值和方向偏差确认。 该策略避免依赖传统指标，而是依赖专门为合成指数行为校准的专有数学模型。这种方法使算法能够在合成市场独特的24/7交易环境中有效运行。 风险管理 VIX Momentum Pro实施了一个全面的三层风险管理系统，旨在保护资本的同时最大化盈利潜力： 仓位规模设定：算法使用基于百分比的风险计算来确定基于账户余额和预定义风险参数的最佳仓位规模。 动态止损管理：每个仓位都受到智能止损设置的保护，该设置适应市场条件和仓位表现。 紧急保护系统：多层账户保护包括最大日风险限制和紧急停止机制，当达到预定回撤阈值时激活。 系统包含先进的利润保护技术，包括自动盈亏
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
专家
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
Gaodong Nervous System EA
Zhengdong Gao
专家
Gaodong Nervous System EA  — 智能神经系统 产品简介 Gaodong Nervous System EA 是一款专为高波动行情设计的智能双向交易系统，采用“点数差套利 + 动态风险控制”框架，在不同品种中寻找稳定、可重复的市场结构。 系统经过长期验证，逻辑严谨、稳健可靠，具备自动风控、参数清晰、结构简洁、可视化强等特点，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。适用于初学者与专业交易者。该系统采取多空双向交易，适合所有品种，参数设置简单，你只需要设置手数、开仓间距、每日盈利金额自动休息和总止损等，其他默认即可欢迎大家订阅见证奇迹，建议每500美元本金按0.01-0.02手设置,，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。欢迎大家订阅见证奇迹，如果你需要详细说明书请购买后电报联系我。 核心优势 零指标参与 — 核心逻辑完全基于价格行为   自动点差保护 — 适用于大多数外汇品种   智
Quantum bot
Samuel Bedin
专家
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
专家
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
专家
外汇交易成功的关键 是纪律、耐心和明确的优势，正如我们独特的真实交易量分析。 这就是我们10年来的外汇交易经验，所有这些关键因素都在斯坦因投资专家顾问（SIEA）系列中得到了总结。 SIEA ZEN 提供了一个非常平衡的风险回报率，并在所有的市场情况下轻松存活--即使是最关键的情况，如科罗纳、英国脱欧等。 该系统的稳健性除了提供令人敬畏的性能，还为其用户提供了更重要的 "安心"。这就是为什么我们叫它ZEN。 获取更多信息，如常见问题、回测报告和正确的夏令时/GMT设置提示，请参见我们公开的 SIEA常见问题 . 交易风格 SIEA ZEN 以8种主要货币美元、加元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳元、新西兰元和日元为基础，交易所有28个交易对。 我们独特的交易量分析决定了市场的不平衡和它们的激烈程度，以发现反向进入的机会。 SIEA ZEN 在每个月末关闭所有的头寸，并在下个月月初开始新的周期。 通过这种方式，我们将实现令人敬畏的低回撤，同时利润仍旧突出。平均交易时间仅为4天。 新闻处理 SIEA ZEN 有一个内置的新闻过滤器，可以在央行新闻事件前后停止新的交易头寸。 所有
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
专家
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Preset test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 – Launch Offer and Pricing Introductory price:   $400 for the first 5 buyers - 3/5  Last two copies of Cyberia at $400 before the price increases to $600. Then   $600 for the next 10 buyers Followed by   $800 for the next 10 buyers Subsequent pricing will be adjusted according to market conditions and product maturity Product Overview CYBERIA PRO
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
专家
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
专家
CyNeron: 精准交易与人工智能创新的结合 操作手册和设置文件 : 购买后请与我联系以获取操作手册和设置文件 价格 : 价格会根据售出副本的数量逐步提高 可用副本 : 5 AI驱动的快照分析：市场首创 CyNeron是市场上首个将先进人工智能整合到革命性交易方法中的EA， 通过捕获和处理详细的市场状况快照， 利用最先进的AI神经网络评估价格数据和技术指标， 提供高度准确的市场走势预测，从而实现精准且具有战略性的交易决策。 这一AI驱动技术使CyNeron与众不同，能够实时动态适应不断变化的市场动态， 为交易者提供此前无法获得的洞察力。 交易品种 XAUUSD (黄金) 时间周期 M15 或 M30   最低资金 最低 $100 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何账户类型，优先低点差 杠杆 最低 1:20 VPS 推荐使用，但不是必须，也支持MQL VPS CyNeron的核心力量 AI驱动的快照分析 CyNeron通过捕获和处理市场状况快照， 利用先进的神经网络评估价格和指标， 从而实现准确的市场走势预测， 并支持精准的交易决策。 Transformer神经网络 CyNer
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
专家
Ilon Clustering is an improved Ilon Classic robot, you need to read the description for the Ilon Classic bot and all statements will be true for this expert as well. This description provides general provisions and differences from the previous design. General Provisions. The main goal of the bot is to save your deposit! A deposit of $ 10,000 is recommended for the bot to work and the work will be carried out with drawdowns of no more than a few percent. When working into the future, it can gr
Big Gient MT5
Pran Gobinda Basak
专家
This Expert Advisor Big Giant is a trend-following Expert Advisor designed for use in the currency market on the MT5 platform. It operates on the 5-minute and 15-minute timeframes, making it suitable for traders who prefer shorter-term trading strategies. The robot utilizes a combination of technical indicators and price action analysis to identify and follow strong trends in the market. It places trades in the direction of the prevailing trend, with the aim of capturing as much profit as possi
Tyr AI
Nestor Alejandro Chiariello
专家
你好交易者，我嚴格設計了這個具有真實結果的工具，該工具基於我之前的幾個策略，使其適應外匯市場， Tyr AI，擁有秩序之神的力量，基於人工智慧的機器學習神經系統，對剝頭皮市場進行深入分析，是一個可靠的 EA，可以很好地處理官方 EURUSD 市場，分析市場以專業水平入場。對沖，沒有馬丁，採用新技術的專業人工智慧倒賣 所以它適應了機器學習的人工智慧，即AI會讀取參數，然後參考我的策略，然後它會學習，使條目品質更好，它還有一個可以恢復的節點倉位，您會發現的另一個創新之處是，一切都將以虛擬方式封裝，也就是說，不會有任何資料發送到止損和止盈等伺服器，它將以虛擬方式封裝。 2個主要的事情是我設計了extractFeatures和trainModel函數，這將負責設計蠟燭，解構Slippage它並學習它如何移動以適應Spread 需要說明的是，我的策略開發是我作為專業交易員多年來設計的，加入了人工智慧的自適應來優化效能，使其變得更好。 應該高度注意的是，這是真正的黃牛，利潤將是真實的，透過止盈和停損進行控制 這樣你的錢就會受到保護 您不需要有交易經驗，我的工具是為初學者和專家設計的，
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
专家
Consistency is key. The Silver Bullet Dex 900 Down showed steady growth over the last year. Tests showed 140% - 280% and more per year (Depending on Account Size) Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $5 000.00 Permanent Internet Access
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
专家
STFusion Pro — Advanced Multi-Strategy Trading System "The perfect fusion of strategies to maximize your trading." 1. Overview STFusion Pro  is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that integrates  8 independent technical strategies  with dynamic and sophisticated risk management. It is ideal for trading stocks, forex, cryptocurrencies, and futures. Thanks to its multi-strategy approach, it adapts behavior according to market conditions, volatility, and trend, aiming to maximize opportuni
Horse Rider
Nikolas Berta
专家
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
专家
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
专家
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Genostype
Tatiana Savkevych
专家
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
专家
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
专家
Zonda EA  它 是一个   全自动系统 ，具有开放式优化参数和 实时恢复机制。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  风之子指南 信号 佣金退款 更新 我的博客 Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 每个位置总是有一个   固定止损   和   全面交易跟踪 (FDT)   ，即使处于回撤状态。       该算法使用 QE 模式 ，自 2005 年以来已对其进行了改进和优化。 这是一个   每日突破策略（星展银行）     在欧洲早盘交易时段。 系统将所有交易分为几个部分，每个部分的持仓量都有自己的   利润 管理 。 当前的模式是基于   前向优化 算法 (FOA) 直至 2022 年 12
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
专家
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
专家
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
专家
A fully automated trading system   based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Buy-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle.   The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligat
Rapid X
Tatiana Savkevych
专家
Rapid strategy for working in the Forex market with a scalping base. The algorithm involves carrying out a trading operation in the shortest possible time. As a rule, this period of time is seconds and is only sometimes limited to several minutes. There is an opinion that scalping is for beginners. But in fact, it is wrong. In order to carry out a trading operation correctly and profitably, a trader needs to learn scalping, otherwise the result may be negative. This is why using a bot is more
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
专家
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
专家
Dynamic Pips: An Innovative Multi-Currency Bot for Automated Forex Trading Dynamic Pips is a high-tech tool for automated trading in the Forex market, designed for traders of all levels. This multi-currency robot, based on advanced algorithms for analyzing temporal information flows, offers unique opportunities to profit from currency fluctuations. Operating across any timeframe and with a variety of currency pairs, it becomes a reliable assistant in the trading world. Key Features and Advantage
Trend light AI
Younes Bordbar
专家
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
专家
这是前向测试的结果。(MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer 是一款创新的交易工具，设计为顺势EA（专家顾问）。该EA通过结合多条SMA（简单移动平均线）、RSI（相对强弱指数）和StdDev（标准差）来精确捕捉USDJPY的趋势。通过使用多条SMA，它可以同时分析不同周期的趋势，并结合RSI和StdDev等指标，检测市场过热或超买/超卖情况，从而找到更可靠的入场点。通过准确把握市场趋势并按照趋势执行交易，它最大化了利润。 USDJPY Trend Surfer 是追求顺势交易的交易者的理想工具。它能够评估市场趋势，在确认趋势时入场，并利用跟踪止损功能来扩大收益，确保获得显著利润。相反，如果未能捕捉到趋势，它会在早期阶段止损，以最小化风险。 该EA的胜率不高。原因在于，当无法捕捉到趋势时，它会迅速止损。然而，当捕捉到趋势时，只要趋势持续，它就会累积利润。这个风险与回报的平衡是USDJPY Trend Surfer的一大特点。 在回测中，不仅要关注收益，还要关注PF、RF和DD的数值。PF（利润因子）的交易次数越多，数值越准确（不正常的大利润因子可能表明交易次数少）
该产品的买家也购买
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
专家
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
专家
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
专家
AI Nodiurnal EA是一款先进的外汇机器人，利用尖端的机器学习技术优化交易策略，在动态的外汇市场中提升性能。术语“Nodiurnal”反映了它的适应能力，不仅在典型的白天交易时间内运行，而且在非标准时段也能持续运行，为外汇交易提供连续和适应性的方法。 设置：货币对的默认设置：EURUSD H1。特殊设置仅在购买后提供。 实时账号信号在这里： https://www.mql5.com/zh/signals/1270367 MT4版本在这里： https://www.mql5.com/zh/market/product/69905 市场推出促销！仅剩下10份中的3份，价格为：5,500美元，下一个价格为：7,500美元，最终价格为：10,000美元 主要特点： 机器学习算法：AI Nodiurnal EA的核心优势在于利用机器学习算法。这些算法分析大量的历史市场数据，识别模式、趋势和潜在的交易机会。通过不断学习，系统优化其策略，适应不断变化的市场条件。 适应性交易策略：与静态算法的传统交易机器人不同，AI Nodiurnal EA设计为适应不断变化的市场动态。它可以动态调整交易参
Sevolter
Yuriy Bykov
专家
一个多货币专家顾问，它结合了许多同时工作的简单策略。在波动性增加的市场时刻，每种策略都基于简单的交易算法。在过去五年中，每项策略都得到了优化。 EA 使用“人群的正确性”的统计原则：它平均来自不同策略的信号，并在首选方向上开仓。 这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大提高对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 选项 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此，自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。该参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能发生的实际回撤可能与声明的回撤略有不同，无论是向上还是向下 交易定期存款     -- 设置用于交易的固定金额的资金。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易定期存款 = 0
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
专家
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
专家
限量優惠：還剩下 3 / 10 份，每賣出十份，價格將增加 1200 美元，最終價格為 29000 美元。 訂閱頻道： https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd （在第一時間收到最新的 產品優惠訊息與EA 上市消息） 1.) 交易信號 Gemini EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/en/signals/2309494 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由10組SPX500交易策略與10組XAUUSD交易策略組成，共20組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。 根據回測結果，利潤因子約為 2.48，長期勝率約為 50%，風險回報比約為 1:5。 每筆交易
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
LeBro 2
Levon Manukyan
专家
The expert was created to work in the Swiss bank Swissquote. Automatically calculate the volume of incoming transactions. The Expert Advisor is designed to generate passive annual income. To open a trading account in a Swiss bank, follow the link.   https://trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1   Notes It is recommended to register using the link for the advisor to work correctly     Link
Market Trader StBol MT5
Bohdan Suvorov
专家
PROP FIRM READY!  The Expert Advisor works on double stochastic, bollinger bands and trawl. The Expert Advisor trades simultaneously on 21 standard symbols. The Expert Advisor is for five-digit accounts. Leverage   1:500 Timeframe for trading   H1 Period : 2022.05-2024 Symbol for placing the Expert Advisor any of the standard symbols. Lot for every   0.01   lot needs   $500   deposit. The first three knees are skipped. Total knees for each symbol no more than five. Limit on the total number o
Ai President EA MT5
Indra Maulana
专家
70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this expert
Secret Impulse
Eugen Funk
专家
EA（交易专家）会在纽约交易时段市场开始波动时开仓（交易量增加）。因此，冲量得到了交易量的支持，我们可以以较高的概率迅速达到止盈（Take Profit）。 信号  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 纽约交易时段的冲量入场 EA通过低时间框架上的FVG（公平价值缺口）检测隐藏的冲量。如果冲量在纽约交易时段之前或期间被检测到，EA会开仓。 根据市场动态管理仓位 如果冲量迅速消失，EA会采用以下三种策略之一： 在某个已识别的价格水平触发止损，并停止交易。 触发止损后，在相反方向开设新仓位。 继续管理原始仓位，通过增加或减少仓位直至获得利润。 如何使用 购买后，请与我联系以获取详细的设置说明。EA运行需要网络连接（内部使用了Rithmic验证的订单簿数据）。 如何进行回测 在黄金（XAUUSD）上运行测试。 时间框架：1分钟。 在输入字段“Lot Factor”中设置手数。1x表示0.01手，10x表示0.1手，以此类推。 设置您的账户货币中的最大允许回撤，例如100美元。如果达到指定的回撤值，所有仓位将被关闭。
GOLD longterm
G Sridhar
专家
XAUUSD gold trading with long-term by Default settings, Never loss strategy, Slow and Steady Profits in long-term, 0.01Lot is recommended, Do back test before buying the product with appropriate settings in Inputs, 1)Individual stoploss should keep (0) in Inputs. 2)Add in trades should keep (1000) in inputs. 3)Daily max (1000) in inputs, 4)Max position (250) in inputs, Trading is only should be the second source of income, Recommended to trade only on XAUUSD with default settings, For others lik
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
专家
This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
TfG
Faith Wairimu Kariuki
专家
TfG Expert Advisor – User Guide/ description TfG is a precision-focused Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader, optimized primarily for trading gold. Designed with simplicity in mind, TfG requires minimal user input and is ideal for both beginners and experienced traders seeking an automated execution tool. Getting Started To use TfG, follow these steps: Attach the EA to a Gold (XAUUSD) chart. Choose the M1 (1-minute) timeframe for optimal functionality. Ensure that Algo Trading is enabled
Gold trading system Hedge Version
Erik Gall
专家
This EA is a fully automated system for scalping gold / xauusd. integrated "hedge" mode to recover losses. 5 year backtestet. realistic gains.  its configured to trade on the 1 mmin chart. watch the attached video to see it trade in action. recommend atleast 3000 capital for 0.01 starting lot. there is nothing like this on the market. just small and steady gains. no big risk if you need the good settings , DM me. ill help you out.
NovaScalp Pro
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
专家
NovaScalp Pro Features Core Strategy EMA Price Cross   - Enters trades when price crosses 9-period EMA Ultra-Fast Execution   - Optimized for M1-M5 timeframes Tick-Level Processing   - Reacts to every price movement Risk Management Auto Lot Sizing   (optional) - Calculates position size based on account risk % Spread Filter   - Only trades when spread is tight Hard Stop Loss   - Protects against adverse moves Trailing Stop   - Locks in profits as trade moves favorably Advanced Features New Ba
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
专家
PROP FIRM READY!   EA 不使用網格、馬丁格爾等。 該專家顧問採用雙隨機 H1/H4 和追蹤停損進行工作。該專家顧問可同時對 30 個標準符號進行交易。 帳戶類型：ECN、Raw 或 Razor，點差非常低。 經紀商：IC Markets、Pepperstone 和 Raw 以及 Razor 的點差最低 重要提示：  為了獲得最佳結果，使用低點差帳戶非常重要！ 槓桿－至少1：100，建議1：500               - 低中、低和極低風險等級至少為 1:30 帳戶類型：對沖 交易  H1的時間範圍 優化期間：2024 - 2025年 EA 不使用網格、馬丁格爾等。 最低存款額： 500美元 重要的！購買後請給我發送私人訊息以接收安裝手冊和設定說明。 規格： 每筆交易均受 250 點 SL 保護 退出策略採用 H1 圖表的追蹤停損 訂單被分成 6 個較小的訂單，虧損的訂單可以使用獲勝訂單所獲得的利潤來平倉。 包含 Autolot 功能 非常容易安裝，不需要對設定進行任何更改，預設設定對於使用 GMT+2 和 DST 伺服器時間的大多數經紀人來說是完
Phage the Ichi gold prop
Adriano Cali
专家
Phage – GOLD (XAUUSD, M1) 专用剥头皮智能交易系统 精准控制 · 灵活操作 · 自动风险管理 —— 适用于黄金 M1 图表的专业工具 产品简介 Phage 是一款专为 黄金（XAUUSD）1分钟图表 设计的智能交易系统（EA）。当市场结构满足特定条件时，它将自动进行风险控制、交易量调整及移动止损处理，实现快速进出场。 ️ 使用方式 何时启动 ：当你观察到市场出现 红色云层下方的多头信号 时，将 EA 附加到黄金（XAUUSD）1分钟图表上。 何时停止 ：当市场在 绿色云层上方出现空头信号 时，手动停止或移除 EA。 ️ 请注意：该 EA 是 半自动操作 ，您需要手动判断何时启动和停止。 ️ 内建风险控制功能 自动检测和调整交易手数，确保符合交易商最小/最大/步进要求 使用 OrderCalcMargin() 精确计算所需保证金，避免交易失败 成功交易后自动激活追踪止损，并根据价格动态调整以锁定利润 性能与透明性 提供 XAUUSD M1 回测报告（如需请联系） 不使用马丁、网格或危险策略 系统轻量、执行快速，完全由交易员决定何时介入市场
Korrect Gold EA MT5
Korrect Trades
专家
Institutional-Grade Trading, Automated for You KORRECT GOLD EA   is a Smart Money Concepts + Fibonacci trading algorithm for MT5. It analyzes   market structure, liquidity zones, order blocks, fair value gaps, and Fibonacci retracement levels   to generate high-probability entries — just like professional traders. Built for traders who want   consistent, rule-based trading without emotional bias. Key Features Smart Money Concepts Core : Detects market structure shifts, liquidity sweeps, and ord
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
专家
TrendCockpit EA – Smart Autonomous Trading TrendCockpit EA is an advanced yet user-friendly Expert Advisor designed to automate trend-following strategies with precise risk management. It’s perfect for traders of all levels who want to trade efficiently without constant monitoring. TrendCockpit is a tactical-grade Expert Advisor built for traders who treat execution as a discipline. With cockpit-style controls, dynamic risk logic, and multi-symbol heatmap intelligence, it transforms your chart i
Korrect BTC EA
Korrect Trades
专家
Trade Bitcoin with institutional precision. The Korrect BTC EA is a fully Automated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, built on Smart Money Concepts (SMC) and Fibonacci retracement strategy – two of the most powerful tools in professional trading. Core Features : • Trades BTCUSD automatically on MT5 • Advanced SMC logic: detects liquidity zones, order blocks & market structure • Uses Fibonacci retracements for accurate entries & exits • 24/7 algorithmic execution – no emotions, no missed tra
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
专家
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Quant Apex EA
Shane Michael Horn
专家
Quant Apex EA Disclaimer & Terms This bot is designed and optimized for prop firm challenges and evaluation accounts. Overview Quant Apex EA is a fully automated breakout trading system built for precision and consistency during high-probability market sessions. It identifies recent price ranges, places pending orders above and below key breakout levels, and manages open positions dynamically using multi-take-profit logic, trailing stops, and break-even mechanisms. The EA integrates volume and
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5 专业交易顾问 Exclusive Prime MT5 是新一代智能交易顾问，专为重视自动化、稳定性和严格风险控制的交易者设计。该算法结合智能市场分析与资金管理系统，确保精准的交易执行，并能适应不同的市场环境。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装与设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商表现良好，并不意味着在其他经纪商也会如此。每个经纪商都有不同的报价、点差和交易条件。因此， 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户中 仅以单一货币模式运行 —— 每个货币对单独运行。多货币截图仅用于演示。建议至少每年 优化一次 ，因为市场条件会不断变化。 重要信息： 顾问的演示版本仅供试用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金和所选工具进行个性化优化。无论如何，优化必须由用户自行完成，并且至少每年 重复一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的经验以及您在优化顾问后所设定的参数。 主要特点 智能分析： 趋势与震荡指标的结合，并过滤虚假信号。 适应
Market Trader AI Pro
Bohdan Suvorov
专家
PROP FIRM READY!  EA not using grid, martingale, etc. The Expert Advisor works on LSTM neural network. The Expert Advisor trades simultaneously on 29 standard symbols. Account type: ECN, Raw or Razor with very low spreads. Brokers : IC Markets, Pepperstone with Raw and Razor accounts for lowest spreads IMPORTANT:  It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! Leverage - at least 1:100, 1:500 recommended               - at least 1:30 for Low-Medium, Low and Very Low risk
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
专家
ONR CORRELATION MASTER PRO | 统计套利引擎 像对冲基金一样交易，停止赌博。 ONR Correlation Master Pro 是一款基于 统计套利 (Pairs Trading) 原理的专业 EA。它不预测市场方向，而是利用资产之间的 相关性 (Correlation) 来获取稳定的现金流。 策略原理: 市场中性 (Market Neutral) 相关性监控: 实时监控两个高度相关的品种 (如 EURUSD 和 GBPUSD)。 价格缺口 (Gap): 当价格因波动而背离时，EA 识别机会。 对冲入场: EA 同时 买入 弱势品种并 卖出 强势品种。 获利平仓: 当价格回归均值 (Mean Reversion) 时，锁定净利润。 ️ 核心功能 ️ 100% 自动对冲: 无论市场暴涨还是暴跌，您的账户都受到保护。 狙击手逻辑: 无马丁格尔 (No Martingale)。无网格 (No Grid)。 拒绝过度交易。 专业面板 (V1.4): 暗黑模式界面，实时显示 RSI 缺口和每日利润。 推荐设置 (周期 M15
Timty Gold Sniper
Timothy Ogunlade
专家
Timty Gold Sniper 1. Precision Trading on Gold (XAUUSDm) Designed for micro or mini gold trading, adaptable to most broker symbols. Operates on the 15-minute chart (M15), ensuring frequent trade opportunities while staying responsive to market changes. 2. Smart Signal Generation Uses a weighted scoring system combining multiple technical indicators for reliable signals: EMA Trend (50 vs 200): Detects strong trends (golden/death crosses). RSI (14) : Identifies overbought/oversold conditions for
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
专家
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Crimson Volcanic Overlord AI [Subtitle: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe] Introduction Crimson Volcanic Overlord is an algorithmic trading solution engineered on the principles of Volatility Breakout logic. Unlike strategies that attempt to predict reversals in ranging markets, this Expert Advisor (EA) identifies periods of price consolidation (The Volcano) and executes trades only when a high-momentum trend is c
作者的更多信息
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Scalper Super is an easy-to-use trading system. The indicator can be used as a standalone scalping system on the M1 time frame, as well as part of your existing trading system. Bonus: when purchasing an indicator, Trend Arrow Super is provided free of charge, write to us after purchase. The indicator 100% does not repaint!!! If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redr
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Trend Pro - This is the best trend trading indicator!!! The indicator no repaint!!!  The indicator has   MTF   mode, which adds confidence to trading on the trend (   no repaint   ). How to trade? Everything is very simple, we wait for the first signal (big arrow), then wait for the second signal (small arrow) and enter the market in the direction of the arrow. (See screens 1 and 2.) Exit on
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram o
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you rec
System Super Trend
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Si
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Gold SniperX
Aleksandr Makarov
专家
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold SniperX - Your best assistant in gold trading. Fully automatic advisor that does not require additional settings, designed for trading on the Gold (XAUUSD) M1 currency pair The strategy is based on breaking through important levels (fast scalping) Does not use dangerous trading methods, no grids, martingales, etc. This is a real trading algorithm - The results of this are a very stable growth cu
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super Indicator of accurate market entry. Very good entry indicator for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   and    Professional Trade Arrow The indicator does not redraw and does not change its data. Wait until the candle closes. Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 This is a powerful system for binary options and intraday trading. The indicator neither repaints, nor changes its readings. Binary Reverse is designed to determine the points where the price reverses. The indicator fixes both reversals and roll-backs considerably expanding your analytical capabilities. It not only clearly shows correction and reversal points, but also tracks the overall trend dynam
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
专家
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Scalper EA - Safe and stable. Parameters: *Lot-Sizing Method Fixed Lot  - a fixed lot will always be used for the initial trade; Low Risk 20% annual - Intelligent lot size calculation based on account balance to generate approximately 20% annualized return; Mid Risk 40% annual -  Intelligent lot size calculation based on account funds to generate approximately 40% annualized return; S
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Global Parabolic MT4 Indicator for scalping on M1-M5. A very good indicator for your trading system, it can be used as a standalone trading system, I recommend using it together with - System Trend Pro The indicator does not repaint and does not change its data. Settings: Change the FILTER parameter for accurate market entries. Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in p
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Level MT4 A great helper for trading Gold. Levels do not repaint and do not change their data We recommend using it with the indicator - Professional Trade Arrow Levels are built every day, so you will trade every day with the indicator. Gold Level. Price markups are shown on the chart, after reaching TP1 or SL1, close half of the position, and the rest is transferred to breakeven. Any quest
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 AMS Scalper An excellent indicator for the entry point into the market; we use indicator signals only according to the trend. Settings: Range - 50 (range size for signal search.) Maximum candles Back - 3 (after how many candles to set a signal) P.S. For the signal to appear on the zero candle, set 0. We recommend a trend indicator -   Quantum Entry PRO Still have questions? do you need help
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Trade Arrow   Non-repaint  MT4 technical indicator. works on all timeframes 1 minute to the monthly timeframe  the trade vision buy and sell arrow is a multi currency and synthetic indicator Aqua arrow look for selling opportunities Crimson arrow look for buying opportunities.  wait for candle to close and arrow to appear before taking any trades. Settings: Key value - 3.0 ( This
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Scalper Box MT4 Fully ready strategy for trading on all markets (Stocks, Futures, Forex and Cryptocurrencies). Indicator signals are not repaint!!! How to trade? Wait for a signal from the indicator Scalper Box MT4 (blue arrow - buy, red arrow - sell). After the signal we immediately enter the market, SL set behind the formed box. Using trend filter indicator and template Recommended timeframe
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
专家
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold ELF M1  - is an Expert Advisor designed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD).  It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets.  The Gold ELF M1 Expert Advisor simplifies this experience with automated, well-designed trading strategies. Set files:    GoldELF_Hedging_Impuls 
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Buy Sell Storm Professional indicator for trading on financial markets, designed for   MT5 platform . Trading on the indicator is very simple,   Blue arrow to buy ,   Red arrow to sell. Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 The indicator does not redraw and does not change its values. ( see the video of the EA on the indicator). In the default settings the   Period   para
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Top Quantum Entry MT4 indicator that gives signals to enter trades. Perfect entry points for currencies, cryptocurrency, metals, stocks and indices. The indicator 100% does not repaint!!! If a signal appears, it does not disappear anymore! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy.
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
专家
Scalper M1 ELF is an expert advisor designed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD). It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets. Scalper M1 ELF EA simplifies this experience with automatic, well-thought-out trading strategies. Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Symbol XAUUSD (GOLD) Timeframe M1   Capital min.
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
专家
MacDuck is an advanced trading system that combines multiple indicators. Its key feature is precise entry point control, which allows the system to demonstrate excellent results even in difficult market conditions. MacDuck offers multiple trading opportunities, is not sensitive to spreads and ensures precise execution of each trade, thanks to strict entry point management. The strategy has proven its effectiveness on real accounts. Regardless of whether you are a beginner or an experienced trad
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro is a very powerful indicator based on the concept of order blocks and set entries with the right fvg and breakouts to create a very good entry level like a professional trader. Very easy to use interface and easy to enter on buy and sell signals. The indicator does not repaint and does not change its data! Works best on M5-M15 timeframe for gold, bitcoin and currency pairs. 4-5 deals
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Accurate entry points for trades for currencies, crypto, metals, stocks, indices! The indicator 100% does not repaint!!! How to use the indicator! If a signal appears, it no longer disappears! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for the signal from the indicator and enter
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Bomb Signal is a powerful indicator for MetaTrader 4 designed to identify the most relevant trends in the financial market. If you are looking for a tool that accurately predicts movements, Bomb Signal is your ally. How does this work: This indicator combines three different methods – volume analysis, candlestick closing and symmetrical trend – to detect and signal buying and selling opportunities. B
GoldingBot
Aleksandr Makarov
专家
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 GoldingBot  - is an expert advisor developed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD). It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets. GoldingBot Advisor makes this experience easier with automated, well-thought-out trading strategies. Manual and setup files: Contact me after purch
Golding Trend
Aleksandr Makarov
指标
Golding Trend: 100% does not repaint its signals. Designed specifically for Gold GOLD/XAUUSD Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Golding Trend is designed to identify the most relevant trends in the financial market. If you are looking for a tool that accurately predicts movements, Golding Trend is your ally. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction according to the a
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle   - These are colored candles that show the trend based on volume and trend slope. This indicator will show you the color change on the next bar of the confirmation candle. Blue candles = possible buy (volume is increasing), Red candles = bullish weakness (volume is decreasing) possible sell. Arrow Candle is optimized for trading in any market and can be used in trending and non-trending
Sniper System
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Sniper System Accurate entry points for trades for currencies, crypto, metals, stocks, indices! The indicator 100% does not repaint All screenshots were taken at the time of publication (no adjustment to history!) If a signal appears, it no longer disappears! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Greetings to all investors and traders! I am proud to present my new development System GoldCrazy This is the best indicator for gold and crypto trading The indicator 100% does not repaint and does not change its signals. The indicator is suitable for absolutely everyone, both professional traders and beginners. How to trade? It's very simple, you can trade by the arrow Blue arrow - buy, red - sell
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
指标
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Golding  —  This is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for the M1-M5 time frame. The indicator can be used as a standalone scalping system, as well as as part of your existing trading system. Bonus: When you buy the indicator, you get a gift - Trend Arrow Super I also provide an additional trend filter indicator absolutely free of charge - Filter The combination of th
筛选:
无评论
回复评论