AI Smart Bot

AI Smart - 这是一个真正的交易算法。结果呈现出非常稳定的增长曲线。

完全安全可靠，是全球最强大的机器人交易系统。

不使用任何危险的交易方法。支持28种主要货币对及交叉货币对，以及黄金。

由 DeepSeek 和 BlackBox.AI 提供技术支持 始终设置止损、止盈和盈亏平衡点。 我们的服务器采用NVIDIA H100 80GB显卡。 --------------------------------------------------------------- 智能交易系统在测试环境中无法运行！它需要在真实市场环境中运行。.

建议:

Trading pair : XAUUSD（它会自动选择其他货币对）

: XAUUSD（它会自动选择其他货币对） Timeframe: M30

M30 Minimum deposit: 100$

Trading leverage : 1:100 及以上

: 1:100 及以上 Broker: 任何点差较低的经纪商

任何点差较低的经纪商 VPS: 使用虚拟专用服务器 (VPS) 以便顾问可以全天候 24/7 工作。





常见问题解答 (FAQ)





我可以对美杜莎机器人进行回测吗？

不，AI Smart 无法在策略测试器中进行测试，因为它的功能依赖于与各种 AI 模型的实时连接。这些 AI 模型只能实时响应，因此这种行为无法在传统的回测中模拟。

是否可以在自营交易公司进行交易？

是的，AI Smart 与 Prop Firms 完全兼容，但您需要先下载一个特殊的设置文件。

为什么 AI Smart 不使用 Martingale 算法、Grid 算法等？

我们的主要目标是稳健交易。我们都知道，使用马丁格尔策略或网格交易的智能交易系统会导致什么后果——具体来说，就是损失本金。因此，我们的智能交易系统只使用止损和止盈指令进行交易。所有交易均由人工智能控制。

我如何获得驾照？驾照有什么用途？

我们非常重视顾问的安全，并决定通过我们的服务器管理所有事务，以防止黑客未经授权访问 AI Smart 顾问。租用或购买后，您需要向我们提供您的交易终端账号。我们会向您发送确认信息，以及加入我们私聊的链接。

AI Smart容易使用吗？

AI Smart 是一款功能强大的智能交易系统，拥有众多参数，所有操作均在我们的服务器上进行。只需按照说明安装 EA，即可坐享盈利。请阅读以下完整的安装说明（只需点击 3 次，EA 即可开始交易）。