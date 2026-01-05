AURX System —— 面向 XAUUSD（M5）的新一代专业算法交易系统。该系统在 Market 中没有直接 аналог，并建立在对市场条件的严格控制、交易纪律以及对有效市场阶段的精准筛选之上。这不是基于指标的 EA，不是模板化策略，也不是对流行交易方法的改编，而是一套拥有自主决策逻辑的独立算法交易系统。该算法专注于分析当前市场状态和活跃的价格波动，基于实时价格行为作出交易决策。

算法基础 — AURX System 是一套综合性算法，融合了价格动态分析、当前市场状态、波动率、行情阶段、时间限制以及外部因素。在系统运行过程中，内置了交易时段过滤、新闻过滤、点差过滤，以及交易次数控制和风险管理机制。这种方法使系统能够有效过滤不适合的市场环境，仅在可控的交易条件下运行。

信息面板（HUD） — AURX System 配备了专属的信息面板，可实时显示算法的内部状态。面板中显示的所有参数均属于交易逻辑的一部分，反映当前市场条件、各类过滤器的状态以及算法执行交易操作的准备程度。信息面板直观展示了系统在当前时刻如何评估市场，并使用户能够清晰看到在何种条件下交易被允许或被禁止。

交易原则与系统定位 — AURX System 不使用高风险交易方法，也不以频繁开仓为目标。算法严格限制交易活动，侧重于交易质量而非数量。每一个交易信号仅对应一笔交易，不进行重复入场或无序加仓。每一笔交易均在预先定义的风险条件下开仓，并始终设置强制止损。该系统面向追求可控性、可预测性和专业算法交易方式的交易者，而非激进型交易策略的使用者。

测试周期限制与年度优化 — AURX System 从 2020 年开始进行有意识且刻意的测试。该 EA 属于高精度算法交易系统，内部参数调校精细，对黄金市场的结构变化、波动率以及交易条件的变化高度敏感。XAUUSD 市场会随着时间不断演变，因此使用过于久远的历史数据并不能真实反映当前的交易环境。

基于这一原因，AURX System 需要每年进行一次优化，我通常在每年一月执行年度优化。根据优化结果，系统参数会针对过去一段时间内的实际市场条件进行调整，并在随后的交易年度中保持稳定且正确的运行。这使得系统能够直接用于真实交易，而无需用户频繁进行手动参数调整。

每一年度的参数均直接写入 EA 代码中，从而确保系统在回测和实盘交易中均能正确运行，无需使用 set 文件或额外配置。用户无需自行优化策略——系统在交付时即已准备就绪。

正因如此，AURX System 的测试基于最近几年的数据，而非 7–10 年之前的历史数据。较早期的历史数据在报价质量、Tick 结构和点差方面往往存在差异，从而降低了其在评估当前系统行为时的实际价值。

将测试周期限制在近几年是 AURX System 的优势，而非缺点。系统并不依赖“过去的市场行为”或过时的价格模式，而是基于当前实时的价格行为运行。实践表明，在长期历史数据上表现完美的策略，往往在真实交易中失去效果。使用贴近现实的测试周期，有助于客观评估 AURX System 在当下及近期市场环境中的实际表现。

默认设置、运行方式与 GMT 参数（重要） — AURX System 在设计之初即已完成优化，无需额外参数调校或使用 set 文件。EA 在安装后即可直接运行。在日常使用中，用户只需设置交易手数或风险百分比，其余参数建议保持默认不变。

GMT 参数用于将交易逻辑和新闻过滤功能正确对齐至经纪商服务器时间。默认情况下，AURX System 使用最常见的服务器时间偏移：冬令时为 GMT+2，夏令时为 GMT+3，这也是大多数主流经纪商采用的设置。在绝大多数情况下，无需对 GMT 参数进行额外调整。

如果您的经纪商使用非标准的服务器时区（例如 Exness 使用的 GMT+0），或您不确定正确的 GMT 设置，可手动调整该参数。正确的 GMT 设置可确保算法逻辑的稳定性和可预测性。如有需要，您可以在购买前或购买后与我联系，我将协助您为您的经纪商正确设置 GMT 参数。

报价质量与经纪商条件（重要） — AURX System 属于高精度算法交易系统，对市场报价质量高度敏感。算法基于实时价格行为运行，因此历史数据的准确性、Tick 密度、价格流结构以及订单执行质量都会直接影响交易结果。

系统在开发和调校过程中使用了高质量、历史数据完整且交易条件稳定的市场报价。由于不同经纪商在报价生成方式、Tick 结构及交易条件方面存在差异，AURX System 在不同经纪商环境下的表现可能会有所不同。

在购买 EA 之前，强烈建议先在计划用于实盘交易的经纪商环境中对 AURX System 进行测试。如果测试结果令人满意，则在同一经纪商进行实盘交易时，系统的表现将保持一致。使用报价稀疏、平滑处理或历史数据不准确的经纪商，可能会降低系统的整体效率。这是高精度算法的特性，而非 AURX System 的缺陷。

主要要求与建议

交易品种：XAUUSD

时间周期：M5

最低入金：100 USD（交易手数 0.01）

经纪商：任意提供高质量报价的正规 ECN 经纪商

账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging）

VPS：建议使用，以确保系统稳定持续运行

建议风险：每笔交易 1%–7%（风险基于单笔交易的止损计算）

AURX London 用户专属奖励 — 针对 AURX London（XAUUSD）用户，系统提供专属奖励。在用户支持框架内，将提供独立版本 AURX Asian 的使用权限，该版本专为亚洲交易时段下的 XAUUSD 交易而开发。

AURX Asian 并非主版本的附加 set 文件或修改版本，而是一套独立实现的系统，拥有针对亚洲市场特性单独优化的参数和逻辑。该版本同样专用于黄金交易，并与 AURX London 的配置有所不同。

该专属奖励仅提供给 AURX London 用户，不在 Market 上公开发布。此方案允许用户在不同交易环境下使用系统，而无需改变基础设置或交易理念。

支持、优化与私密社区 — AURX System 是一套持续发展的交易系统，并包含定期支持与适应市场变化的机制。在支持框架内，每年都会进行算法优化，以确保系统在当前市场环境中的稳定性和有效性。

AURX London 与 AURX Asian 两个版本均会接受年度优化。每个版本的参数都会根据对应交易时段的特性以及过去一段时间的实际市场条件进行调整，从而保证系统在接下来一年的交易中稳定且正确运行，而无需用户进行手动参数优化。

每一位 AURX London 的购买者均可加入“AURX System”私密社区。该社区仅面向系统持有者，用于发布更新与优化信息、算法变动说明，并讨论系统使用中的实际问题。社区的目标是让用户能够直接从开发者处获取最新信息并进行经验交流。

如需加入私密社区，请在购买后与我联系并提供 AURX System 的购买凭证。参与该社区可帮助用户及时了解两个系统版本的发展方向及其持续支持与优化逻辑。

有限发行与定价策略 — AURX System 并非大众化产品，也不以低价销售为目标。该系统作为一套专为黄金（XAUUSD）设计的专业算法交易解决方案而开发，对报价质量、交易条件及用户的使用态度均有较高要求。因此，系统的获取方式通过定价策略进行控制，而非面向大规模市场。

这种方式有助于维持产品质量、确保持续支持与算法优化，并形成一批注重纪律性和理性使用系统的用户群体。AURX System 不适用于激进扩张型交易，定位于长期、理性和有意识的使用。

在初始发行阶段，将以起始价格提供有限数量的授权。随着系统的发展、优化的持续推进以及功能的扩展，AURX System 的价格可能会进行调整。价格的提升反映了产品的进一步发展、持续支持以及对质量而非规模的专注。

关于盗版版本的警告 — AURX System 是一套拥有受保护内部逻辑的复杂算法交易系统。任何在 MQL5 Market 之外传播的盗版或非官方版本，都不是真正完整的产品，无法保证系统的正确运行。

在 Strategy Tester 中测试盗版版本，并不能证明其在真实交易中的正确性。非官方版本的行为可能与原版系统存在显著差异，从而导致测试结果具有误导性。在真实交易中使用破解版本 AURX System，将因算法运行不正确而面临更高的亏损风险。

AURX System 的官方版本会定期进行更新、优化并获得支持。盗版版本无法获得这些更新，本质上只是一个过时且不可控的文件，开发者对此不承担任何责任。

如果您在 MQL5 Market 之外看到有关 AURX System 的销售或购买 предложения，请注意：您购买的不是系统本身，而是一个没有支持、没有更新、也无法保证正确交易行为的无效副本。

结论 — AURX System 是一套面向 XAUUSD（M5）的专业算法交易系统，专为在可控市场环境中运行而设计。该算法强调有限的交易频率、严格的风险控制以及对当前价格行为的精确处理。

该系统适合将算法交易视为纪律与稳定性工具的交易者，而非用于激进型账户扩张。AURX System 对交易条件和报价质量有明确要求，旨在实现理性、长期和有意识的交易使用。





常见问题（将持续更新）