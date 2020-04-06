OB Pro Trader EA gtf

OB PRO TRADER EA - 是一款基于价格行为研究的高质量日内交易系统！

这是一款“设置后即可忘记”的EA，为您完成所有交易工作！提供8个Set_files，涵盖6个外汇货币对！

交易理念基于著名的强大价格行为模式，并结合了趋势和剥头皮交易技巧！

OB PRO TRADER EA在欧美交易时段的H1时间框架下运行。

EA功能：
- EA可同时运行6个货币对（8张图表）。
- 根据账户余额自动计算交易手数。
- EA默认内置复利资金管理。
- 止损和获利是动态的——它们默认能够适应市场波动。
- 每笔交易都有止损和获利，但经纪商无法看到它们。
- 智能过滤系统：趋势过滤器、振荡过滤器、工作日过滤器、工作时间过滤器、点差过滤器等。
- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。
- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。
- 交易对：欧元/美元 (EURUSD)、新西兰元/美元 (NZDUSD)、美元/瑞郎 (USDCHF)、澳元/美元 (AUDUSD)、英镑/澳元 (GBPAUD)（双图表）、英镑/加元 (GBPCAD)（双图表）。
- 时间周期：1 小时。
- 运行时间：EA 根据工作日过滤器和工作时间过滤器（在欧美时段）寻找入场机会。如果系统在运行时间内未开单，则表示图表上没有可用的入场信号。
- 具有自适应追踪止损和盈亏平衡功能。
- EA 具有信息点差/掉期显示功能，显示其所属外汇对的当前点差和掉期。
- 显示屏还显示账户余额、账户净值和保证金。

- 可以将信息点差掉期显示放置在图表的任意位置.

安装方法：
- 打开 8 个推荐图表：
EURUSD、NZDUSD、USDCHF、AUDUSD、GBPAUD（2 个图表）、GBPCAD（2 个图表）
- 在每个图表上选择 H1 时间周期。
- 将 EA 添加到每个图表。
- 将相应的“Set_file”应用到 EA。
- 机器人会自动完成所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 并让电脑全天候运行（或者使用 VPS 代替电脑）。

重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：
- 工作时间：强烈建议使用 MT4，其中 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）。如果您经纪商的服务器与 GMT 时区不同，则需要调整工作时间过滤器 - 只需向我发送消息（以检查您的经纪商时区） - 我会协助您检查，并在必要时提供相关的 Set_files。
- 点差和经纪商：选择点差较低的账户非常重要：ECN 或 Raw Spread 点差，以获得更佳性能。

这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。

推荐产品
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
专家
HSS PRO PRICE ACTION EA - 是一款基于价格行为研究的出色日内交易系统！ 这是一款“设置后即可忘记”的智能交易系统，它将为您完成所有交易工作！提供 8 个设置文件，分别对应 8 个货币对！ 交易理念基于著名的强大价格行为形态——锤子线和射击之星，并结合了趋势交易和超短线交易技巧！ 该 EA 在欧元区和美国交易时段的 H1 时间框架下运行。 下载 EA 设置文件进行测试和交易： GBPCHF Set_file NZDUSD Set_file GBPCAD Set_file USDCHF Set_file USDJPY Set_file EURAUD Set_file EURCAD Set_file EURJPY Set_file 智能交易系统功能： - EA 可同时运行 8 个货币对。 - 根据账户余额自动计算手数。 - EA 默认内置复利资金管理功能。 - 止损和止盈是动态的，默认情况下可根据市场波动进行调整。 - 每笔交易都设有止损 (SL) 和止盈 (TP)，经纪商不可见。 - 智能过滤系统：趋势过滤器、震荡指标过滤器、交易日过滤器、交易时段过滤器
Dangal
Vitalii Zakharuk
专家
Dangal is trend trading using indicators and levels. The expert system goes through the whole history and can work with several currency pairs (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) with a single setting. If there is a commission on the account, it must be recalculated into the equivalent of the spread and fill in the MaxSpread field, taking into account the Wednesday and the commission. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, but it works with the H1 period. You can start using it
Two Kids
Natalya Sopina
专家
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
专家
Inferno Signals EA 旨在利用市场的重大波动，运行在稳健的 M30 时间框架上。 它非常适合那些希望以较少的初始资金开始的用户，最低只需每对 100 美元，具有自动资金管理功能，包括动态手数调整和安全措施，如止损（SL）。 凭借低回撤和专注于捕捉最佳机会的策略，Inferno Signals EA 旨在在确保投资安全的前提下最大化收益。该 EA 避免过度交易，仅在特定区域开仓，能够检测到强劲趋势的延续和可能的反转点。当价格处于最佳区域时，Inferno Signals EA 将采取行动并持续进行交易，而当没有明确的机会时，它将暂停操作。 EA 操作： EA 使用挂单方式，如 Buy Stop 和 Sell Stop，这些挂单将相应地变成买单或卖单，并始终通过止损 (SL) 进行保护。 默认设置适用于大多数环境。然而，根据账户类型（推荐使用 ECN 或 Zero Spread 账户），可能需要调整“Distance”参数（默认设置为 21）。根据经纪商和滑点情况，可能需要将其增加到 51。例如，这一调整需要每位交易者根据他们的账户特性和交易的货币对进行测试。 EA 包含最
Yetech Pro EA AutoReverse
Omotosho Adekunle Adekoya
专家
Yetech Pro EA AutoReverse v1.2 – The Smart Trend-Reversal Robot for AUDUSD Features:     Compatible with all brokers and account types     Designed specifically for the popular AUDUSD pair     The robot opens positions every day on M15 timeframe     A tested, stable product built by skilled programmers     ️ Quick installation – only one parameter (Lot size) needs to be changed     Built-in MA Filter to confirm trend direction     Private group access for excellent on
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
专家
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Golden Harmony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
The Logic of Gold Trading  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold trading, like any other form of investment activity, requires a deep understanding of the market, strategic planning, and close attention to numerous factors influencing its price. The logic behind gold trading is based on fundamental principles of supply and demand as well as analysis of macroeconomic indicators, geopolitical events, and investor sentiment. Gold has
Scalper Tick Manager
Lucas Hernan Diedrich
专家
Scalper Tick Manager   它服务于大量的货币对，货币对的波动越大，推荐货币对的作用就越好。 EURUSD，GBPUSD，GBPJPY，USDJPY。 我在其他线对上进行了尝试，并且效果也不错，但现在我建议对推荐的线对进行测试。 EA，这不是特大事件，它不是不必要的高风险系统，您可以亲眼看到它，DD非常低，在正常情况下不超过10％。 推荐点差 尝试与经纪人测试一个，很显然，点差越少越好。 专家拥有最大的期望价差 由于专家不会以配置的最大价差操作，因此在高价差时间表中没有问题。 工作时间 它也有工作时间。 资本管理 根据账户余额自动进行资金管理。 使用自动止损和尾随止损进行交易，可以配置所有选项。 测试配置将在EA注释中上传。
Gold Challenger EA
Xian Qin Ceng
专家
Gold Challenger EA一个以BeiDou Trend EA 为基础的新EA已经上线。适用于XAUUSD等高波动率品种。 Gold Challenger EA依然采用突破的方法， 突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。 在使用BeiDou Trend EA 的过程中，我注意到很多时候，EA打开了正确的订单，获利也经常超出某个数值，但是没有达到一个很高的盈利，最终订单触发止损，因此有没有一种可能，让每个订单获取小的利润，提高胜率而取得成功？答案是有，方案是可行的。新的EA将被命名为Gold Challenger，它是一个基于突破趋势的、纯粹的短线EA，每笔订单只获取300点子利润，这仅仅是BeiDou Trend的3000点子利润目标的十分之一，不过Gold Challenger有非常多的订单和更高的胜率，更小的止损，更短的亏损周期，更平稳的增长。现
Arash Gold Expert
Moharram Shoja Jamalabad
专家
Hi, Arash gold expert is the first launched expert of our team intelligent trade services. The EA works only on GOLD symbol with brilliant outcome. The win rate of this expert is extremely high. And investors will gain very high profit . back-test of our expert is a proof of this claim. The Expert is very simple to use. You don't need any optimization for it, it has been already done for you. You just set EA on the chart. The final advice;  for first week, start trading with demo account. Sym
TrendMaster FTMO Killer
Aurelio Pavarini
专家
Elevate your trading strategy with our meticulously crafted Trend Master, purpose-built to operate seamlessly on the Nasdaq market's M15 timeframe. Developed with a keen focus on meeting and exceeding the stringent standards set by proprietary trading firms, this algorithm stands as a testament to precision and performance. The logic behind the Trend Master is Trend Following looking for High Reward trade. EDIT: Here you can see a real account that follow this strategy:  https://www.mql5.com/it/
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
专家
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
SwapFree Adaptive Scalper EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置并忘记”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！ 9 个 Set_files 可用于 9 对！ 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA 的功能： - 剥头皮技术。 - 不受展期影响。 - 不涉及掉期。 - 不涉及周末缺口。 - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或使用 VPS）。 - 运行机器人所
Solar Metal
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
The Solar Metal Expert Advisor appears to be a promising tool thanks to its comprehensive automated decision-making system for the forex market. However, there are a few things to consider before using it: Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Main characteristics of Solar Metal: Automation: The advisor makes decisions independently, relying on sophisticated algorithms for anal
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
专家
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
NDFT Modification Execution
NKATEKO VUKOSI LEROY MASANGO
专家
NDFT Modification Execution is a trading panel for Fundamental (news) Traders. It is suitable for modification and executing a trade. This trading panel can be used in all trading pairs including: currency, indices, commodities, stocks, futures etc. The trading panel was tested in Electronic Communication Network (ECN) and Straight Through Processing (STP) brokers. It is recommended to trade with this panel  when you have a suitable fundamental (news) trading strategy.    
Fusion Gold Scalper
Quoc Dat Lam
专家
The Expert Advisor tool has been developed for XAUUSD (GOLD), based on SUPPORT/RESISTANCE level . All trading positions contain a DYNAMIC TAKE-PROFIT and DYNAMIC STOP_LOSS. .  The signal: https://www.mql5.com/en/signals/997939?source=Site+Signals+My There is no need to set up parameters - all settings are already optimized and fine-tuned. Features Each deal is protected by Dynamic Take-profit and Dynamic Stop-loss. A fixed lot are used. No martingale, no grid. All settings optimized. Long-term
ITM Breach GBPUSD
Shuang Zhang
专家
ITM Breach   ITM Breach 作为一款突破类型的交易策略他有很好的稳定性，适用于所用的货币兑 但是我还是重点推荐只挂GBPUSD这一个货币，当然我们也会发现在EURUSD USDJPY 等货币也会出现不错的效果 ITM Breach 不属于超短线头皮，在交易中你会发现它的盈利通常都会在200-500点可能甚至更多 ITM Breach会自动根据动能力度来调整开仓手数以及止损距离 运行周期  1 H  推荐使用 ECN账户类型 如  Exness ，Tickmill 等延迟滑点较小的平台 如果你想拥有Exness的0点差的账户可以点击此处获取开户链接 参数说明  •.TradingLot=0.2;                            //动态仓位调整----自动判断行情力度来决定开仓的大小 2.WeightedStopLoss=360;                 //动态止损距离----自动判断止损点数 3.AllowedMaxSpread=50;                  //点差控制       ----平台点差超过设定值停止开仓
Black Rock EA
Evgenii Filippov
专家
MULTI-CURRENCY Expert Advisor, the main condition for work, a broker with a minimum spread and a fast VPS server.It shows itself well on EURCHF, GBPUSD and many other pairs. The requirement for the correct operation of the adviser: VPN with minimal delay to the broker. Recommended deposit from $ 50 (per symbol) Recommended broker with an ECN account. The Expert Advisor should be installed and tested only on the M15 timeframe!!!! Before using the Expert Advisor, be sure to test it in the strateg
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
专家
EA specially made for currency pair XAUUSD. It uses artificial intelligence and complex mathematical operations, all with the goal of as little risk as possible and constant profit. I am an electrical engineer and a professor of informatics, so everything with me is calculated to the maximum and there must be no mistakes. The EA will provide mathematically processed information with the aim of as little risk as possible, , and if you wish, you can increase the Lot in order to achieve the desired
Price Action HSS EA gts
DMITRII GRIDASOV
专家
PRICE ACTION HSS EA - 是一款基于价格行为研究的出色日内交易系统！ 这是一款“设置后即可忘记”的EA，为您完成所有交易任务！提供8个Set_files！ 交易理念基于著名的强大价格行为形态：锤子线和流星线，并结合了趋势和剥头皮交易技巧！ PRICE ACTION HSS EA 在欧美交易时段的H1时间框架下运行。 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPCHF Set_file NZDUSD Set_file GBPCAD Set_file USDCHF Set_file USDJPY Set_file EURAUD Set_file EURCAD Set_file EURJPY Set_file EA功能： - EA可同时运行8个交易对。 - 根据账户余额自动计算交易手数。 - EA默认内置复利资金管理。 - 止损和获利是动态的 - 它们默认可以适应市场波动。 - 每笔交易都有止损和获利，经纪商看不到。 - 智能过滤系统：趋势过滤器、振荡过滤器、工作日过滤器、工作时间过滤器、点差过滤器。 - 内置点差显示。 - 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
HAWA Gold
Waseem Ejaz
指标
HAWA GOLD Advanced trading indicator with realistic pre-defined entry and exit levels with almost 80% win rate.  The system focuses only  Small and Steady Profits . It uses fixed stop loss for every signal to keep money management in place.  As compare to other available indicators in market, HAWA gold has unique feature of displaying total profit and loss in terms of points where 1PIP=10points and Minimum profit is 10 pips. Its smart and advanced algorithm detects trend and trend strength usin
Future EA MT4
Mansour Babasafary
3.67 (6)
专家
This expert is the newest expert of our team. We want to implement the latest market strategies in it. A long-term project of several years If you want to be a partner in the development of this expert, you can buy it at a very low price. An expert based on mixed strategies We will combine several strategies in this expert Price action, patterns, waves, maybe even artificial intelligence and... Attributes of Version 1.0: Can be used in the GBPUSD and USDCHF , AUDUSD currency pairs Can be used
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Golden Cheetah is not just a trading robot, but an expert in short-term trading, created to work in volatile markets with low spreads. It is based on a complex multi-component algorithm that instantly analyzes market information in real time.  Next price 1399 : The price increases depending on the number of sold licenses  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This scalper, like a hunter, opens trades according to the Price Action strate
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
CatchTheWave EASY
Sergey Kruglov
专家
The " CatchTheWave EASY " adviser is a lightweight version of the adviser of the same name. This Expert Advisor uses many different strategies to determine the most accurate entry points into the market. One of the key features of " CatchTheWave EASY " is the use of a grid when trading. This means that the Expert Advisor creates orders at various price levels, providing a potentially profitable position in any direction of the market. In addition, the Expert Advisor has the ability to effectiv
FREE
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
MACD指標上的交易機器人 這是交易機器人的簡化版，它只使用一種進場策略（高級版有超過 10 種策略） 專家福利： 剝頭皮交易、馬丁格爾交易、網格交易。 您可以僅使用一個訂單或一組訂單設置交易。具有動態、固定或乘數步長和交易手數的高度可定制的訂單網格將允許您使 EA 交易適應幾乎任何交易工具。 回撤系統，重疊虧損訂單和余額保護 網格交易易受非反彈價格變動的影響已不是什麼秘密，但由於訂單恢復系統，顧問將能夠擺脫大多數回撤。回撤的退出是通過將最遠的無利可圖的訂單與最接近市場的獲利訂單重疊來執行的。交易機器人可用於恢復賬戶中的虧損頭寸、手動交易或其他專家開立的交易。它可以通過幻數接收和處理所有訂單。 交易開放過濾器。 任何交易策略都應該有一個信號過濾器和交易開倉。在這個機器人中有幾個：MA 的趨勢方向過濾器、波動率過濾器、價差擴大過濾器、一周中的某一天和工作時間、用於多交易的直接和反向相關過濾器。具有手動確認信號的功能。 開倉和平倉訂單的虛擬級別。 所有交易開倉水平、止損、止盈、追踪止損設置都是虛擬的。多虧了這一點，您可以從 1 點設置水平，而不必擔心經紀人
Aero Trade
Alprian
专家
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
该产品的买家也购买
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TR
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
专家
Titan AI —— 新一代智能交易系统 Titan AI 是由 MX Robots 专业团队开发的下一代自动化交易系统，融合了前沿人工智能技术与深度金融专业知识。 该 EA 基于高质量的市场数据训练，包括 Real Tick 实时逐笔数据 、 MBP (按价格市场深度) 和 MBO (按订单市场深度) —— 这些都是机构级交易系统使用的数据类型。 因此 Titan AI 能够在多种市场环境中实现稳定而智能的决策。 Titan AI 采用 多策略投资组合结构 ，同时运行多套 AI 策略，每个策略针对不同市场条件进行了优化。 这种架构能够在保持高收益的同时将回撤降至最低，使爆仓几乎不可能发生。 Titan AI 4All 的运行与配置指南 Titan AI 4All 专为需要 智能自动化、机构级精度和极简配置 的交易者打造。 基于深度学习技术，并使用全球最高质量的逐笔数据训练，这款 EA 即装即用，可在黄金及所有主要外汇货币对上稳定获利。 1. 安装步骤 • 在 Navigator 面板中，将 Titan AI 4All 拖入任意图表（黄金或任意外汇对）。 • 允许 Algo Trad
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
专家
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 99 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
Theranto v3
Hossein Davarynejad
专家
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
专家
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
专家
Pingo Pingo是一款全自动交易机器人，旨在为外汇市场提供稳定、安全的交易环境。 该投资顾问的设计重点在于严格的风险控制，并且不采用马丁格尔策略、网格策略或平均策略等危险策略。 MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 工作原理 Pingo 利用智能波动率过滤器分析价格模式和短期市场动态。 该机器人能够识别冲动区和修正区，从而以较高的成功概率和最小的风险进入市场。 交易决策严格按照算法做出，不受情绪或交易员干预。 安全性和可靠性 不使用 鞅 、 平均 或 危险位置管理方法 通过动态批次或固定数量进行风险管理 兼容任何经纪商和账户类型 主要特点 无需 马丁格尔策略 、 平均策略 、 锁定策略 或 网格 策略即可生效 使用精确的价格和波动性分析算法 针对高执行速度和最小回撤进行了优化 设置简单——“设置好就不用管了” 适合长期自动化交易 推荐工具和设置 时间周期：M15 账户类型：ECN 或原始价差账户 最低存款额：100 美元起 建议点差：最高 20 个点 推荐货币对： EURUSD GBPUS
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
“BlackCat Grid”是一款专为MetaTrader 4平台开发的自动交易顾问（智能交易系统），专注于网格交易策略。它旨在实现外汇市场的自动交易，最大限度地减少人工干预的需求。 完整列表可 在以下网址查看：https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller 工作原理 该EA会根据预设的步长和手数开立一系列订单。当价格朝某个方向移动时，EA会朝该方向开立新的订单，从而增加整体仓位。当价格反转时，EA会平掉所有订单并获利。这样就形成了一个订单网格，您可以平均入场价格，并在价格回落到预期方向时平掉所有仓位获利。这款EA巧妙地融合了趋势过滤器、精心设计的平均价格网格和灵活的资金管理功能，让您能够对包括外汇货币对、黄金（XAUUSD）和动态指数在内的多种交易品种进行快速剥头皮交易和悠闲的波段交易。 凭借对市场波动的智能适应能力，该交易顾问展现出应对突发波动和不可预测新闻事件的韧性。其算法会仔细分析当前市场状况，动态调整交易参数，以优化盈利能力并最大限度地降低风险。该顾问还配备了一系列高级指标，能够识别潜在趋势和反转点，为交易者提供有价值的信号，
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
专家
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
专家
Exp-TickSniper 是一种快速滴答剥头皮器，可以分别为每个货币对自动选择参数。 EA 是根据近 10 年的 EA 编程经验开发的。 EA 使用智能追踪止损并基于当前货币对数据、其报价、规格和点差来执行短期交易。 平均策略用于防止信号检测算法造成的损失。 如果未平仓头寸出现一定的亏损，则触发平仓功能。 在极端情况下，TickSniper 开设的头寸都伴随着止损。如果自动交易系统无法获得最低利润，则通过止损一一平仓。 系统自动定义有利的止损和获利水平，以及平均持仓距离、追踪止损距离等。 EA 从货币对规范、当前价格和作为我们策略一部分的其他因素中获取有关这些参数的数据。 完整的 MetaTrader 5 版本：   Exp-TickSniper MT5 PRO FULL TickSniper - 完整说明 + 演示 + PDF 推荐交易账户： 建议存款 LOW RISK   1,000 美元，最低手数 0.01 3 个货币对（例如 EURUSD USDCHF USDJPY）； 建议存款 300 美元的中等风险 ，1 个货币对（例如 EURUSD）的最小手数为 0.01； 建议
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
SNeox AI
Anastasiya Morozova
专家
SNeox AI 是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。 该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。 注意！ 新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元 接下来 15 件 - 159 美元 最终价格：229 美元 赶紧抓住这个机会！ MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 交易工具： EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF 该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。 运作原理： 缺乏鞅 缺乏平均值 缺乏锁定 缺乏订单网格 所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。 顾问功能： 准确的价格和市场波动性分析 针对高订单执行速度进行了优化 专注于最大限度地减少回撤 设置简便，无需持续监控 适用于“设置好就不用管”的形式 推荐用于： 长期自动化交易 可在真实账户和模拟账户上使用 负责执行市场交易的账户
作者的更多信息
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是全自动多对交易系统 - 非常安全且增长稳定。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一 - 每月大约需要 70-100 笔交易。 下载用于测试和交易的EA设置文件： USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA 的功能： - 附加点差设置。 - 可调波动性自适应止损。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人自动完成所有操作 - 您需要做的就是将其安装到 MT4 并设置相关风险（默认为 2.5%），应用相应的 Set_files，然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 我也非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ Crypto_Forex 指标：Heiken Ashi Candles for MT4。无需重绘。 - Heiken_Ashi_Candles 与趋势线 MA 指标完美结合，如图所示。 - 指标 Heiken_Ashi_Candles 是非常有用的辅助指标，可以使趋势更加明显。 - 它有助于使烛台图更具可读性，趋势更易于分析。 - 大多数利润是在市场趋势时产生的，因此正确预测趋势是必要的。 - Heikin-Ashi 图表的构造类似于常规烛台图，只是计算每个条的公式不同 - Heikin-Ashi 具有更平滑的外观，因为它本质上是取运动的平均值。 - 绿色蜡烛没有下影线，表示强劲的上升趋势。 - 红色蜡烛没有上影线，表示强劲的下降趋势。 - 蜡烛主体较小，周围有上下影线，表示趋势发生变化或修正。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标“分形趋势线”适用于 MT4。 - 此指标非常适合使用突破图形分析的交易者！！！ - “分形趋势线”显示图形上升趋势（紫色）和下降趋势（红色）线。 - 上升趋势和下降趋势线建立在 2 个最接近的对应分形上。 - 指标有几个参数负责趋势线的颜色和宽度。 - 指标内置移动和 PC 突破警报。 ....................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 此外，我非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ .................................................................................................................... MT4 外汇指标 SWAP 显示，出色的辅助交易工具。 - SWAP 显示指标显示其所连接的外汇对的多头和空头交易的当前 SWAP。 - 可以在图表的任何角落找到 SWAP 显示值： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角 - 也可以设置颜色和字体大小。 - 每个交易者在保持交易超过 1 天时都应该知道 SWAP。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 我也非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ .............................................................................................................................. MT4 外汇指标价差显示，出色的辅助交易工具。 - 价差显示指标显示其所附外汇对的当前价差。 - 可以在图表的任何角落找到价差显示值： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角 - 也可以设置颜色和字体大小。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
MT4 外汇指标“Room_UP_DWN_Day_Week_Month” - 指标“Room_UP_DWN_Day_Week_Month”是非常有用的辅助交易工具。 - 它向您显示每日、每周和每月最有可能的水平，可以通过价格（价格范围水平）达到。 - 每日范围对日内交易者有用。 - 每周和每月范围适用于波动和长期交易者。 - 指标非常适合规划您的获利目标或安排止损。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF RVI 振荡器适用于 MT4，无需重绘。 - 使用专业的 HTF RVI 振荡器升级您的交易方法，适用于 MT4。HTF 表示 - 更高的时间框架。 - RVI 是用于趋势变化检测和从超卖/超买区域进入的最佳振荡器之一。 - 该指标非常适合多时间框架交易系统，价格行动从超卖/买入区域进入。 - HTF RVI 指标允许您将更高时间框架的 RVI 附加到当前图表 --> 这是专业的交易方法。 - 超买区域高于 0.23；超卖区域低于 -0.23； - 指标具有内置的移动和 PC 警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
动态振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标 - 适用于 MT4 的高效交易工具！ .................................................................................................... - 新一代振荡器 - 查看图片以了解如何使用它。 - 动态振荡器具有自适应超卖/超买区域。 - 振荡器是一种辅助工具，用于从超卖/超买区域找到准确的切入点。 - 超卖值：低于绿线；超买值：高于红线。 - 它比标准振荡器准确得多。合适的时间范围：M30、H1、H4、D1、W1。 - 具有 PC 和移动警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
适用于 MT4 的外汇指标“8 个符号的 RSI”。无需重绘。 - RSI 是交易中最受欢迎的震荡指标之一。 - 从强超买区域（高于 70）进入卖出，从强超卖区域（低于 30）进入买入，效果非常好。 - RSI 对于背离检测非常有用。 - “8 个符号的 RSI” 让您有机会在 1 张图表上控制多达 8 个不同符号的 RSI 值。 - 此指标非常适合与超卖/买入区域的价格行动条目相结合。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“Scalping_Channel”。 - 剥头皮通道具有基于 ATR 的波动边界。 - 非常适合用于剥头皮交易： - 通过安排中线的限价挂单进行交易。 - 当绿色稳定上行通道出现且至少有 1 根蜡烛在顶部边界上方关闭时，考虑看涨入场（见图片）。 - 当红色稳定下行通道出现且至少有 1 根蜡烛在底部边界下方关闭时，考虑看跌入场（见图片）。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
指标
“跟随趋势振荡器” - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ - 用户友好的指标提供了在主要趋势方向上进行剥头皮交易的机会。 - 平滑且可调节的振荡器，带有信号直方图部分。 - 振荡器绿色表示上升趋势，棕色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 -30；超买值：超过 30。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
专家
ADAPTIVE SCALPER EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置后就忘了”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！10 个 Set_files 可用！ 使用“评论”部分中的 Set_files v25.11 来使用/测试 EA。 - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - EA 应同时在 10 对上运行 - 相应的 Set_files 在“评论”部分等着您。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。 - 时间范围：仅 M15。 - 交易对：- GBPAUD、AUDCAD、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、USDCAD、EURUSD。 - 当您在不同的货币对上安装 EA 时（如上所
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
专家
价格行为交易者 EA - 是一款基于价格行为研究的出色自动交易系统！ 这是“设置并忘记”的专家顾问，可为您完成所有交易工作！ 7 个 Set_files 可用！ 交易理念基于著名的强大价格行为模式 - PinBar！ 价格行为交易者 EA 是一项非常好的投资 - 它将为您工作多年，所有 Set_files 都有正的数学期望值！ 使用“评论”部分的 Set 文件来使用/测试 EA。 (v25_11) EA 功能： - EA 可以同时在 7 对上运行 - 相应的 Set_files 在“评论”部分等着您。 - 系统不会像许多剥头皮者那样浪费高额佣金。 - 没有严格的价差要求 - EA 可用于任何帐户。 - 系统不使用任何危险的网格方法。 - EA 默认内置复利资金管理。 - 每笔交易都有经纪商看不到的 SL 和 TP。 - SL 和 TP 是动态的 - 它们默认可以适应市场波动。 - EA 设置中提供补偿模式。 - 内置趋势、振荡器和日过滤器。 - 交易对：AUDUSD、AUDNZD、NZDJPY、GBPJPY、CADJPY、GBPAUD、EURCAD。 - 时间范围：D1。
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标适用于 MT4 的“趋势修正直方图”。 - 趋势修正直方图有两种颜色：红色表示看跌趋势，蓝色表示看涨趋势。 - 7 个连续的相同颜色直方图柱表示新趋势的开始。 - 趋势修正直方图指标的设计主要目的是最小化损失并最大化利润。 - 它具有参数“周期”，负责指标的灵敏度。 - 内置移动和 PC 警报。 - 趋势修正直方图可以用作简单但有利可图的交易系统，见下文： 如何使用指标： 1) 检查至少 7 个连续的相同颜色直方图柱，这意味着新趋势的开始。例如，下图中有超过 7 个蓝色柱。 2) 等待 1（一个）相反颜色的柱，在我们的例子中是红色，紧接着又变为蓝色。这意味着这是趋势修正。 3) 当出现蓝色柱状图时，开多头交易，在此之前只有一个红色柱状图。这意味着订单在修正后按照主要趋势方向开仓。 4) 安排止损（见图）和获利点。获利点应至少比止损大 3 倍。在这种情况下，即使您只赢了 30%，您也会获利。 5) 卖出（空头）交易反之亦然（见图）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在运行时间内没有开单
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“带有趋势之字形的 MACD”。 - MACD 指标本身是趋势交易最受欢迎的工具之一。 - “MACD 趋势之字形”非常适合与价格行动入场或与其他指标结合使用。 - 使用此指标选择最准确的入场信号： _ 如果 MACD 高于 0（绿色）且之字形线向上 - 仅搜索买入价格行动模式。 _ 如果 MACD 低于 0（粉红色）且之字形线向下 - 仅搜索卖出价格行动模式。 - 指标具有内置移动和 PC 警报。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标“剥头皮直方图”适用于 MT4，无需重绘。 - 剥头皮直方图指标可用于在价格小幅调整后寻找进入价格动量主要方向的入场信号。 - 剥头皮直方图可以有两种颜色：橙色表示看跌动量，绿色表示看涨动量。 - 一旦您看到至少 10 个连续的相同颜色的直方图条，则意味着出现强劲动量。 - 入场信号是直方图中 1 列相反颜色，下一列为初始动量颜色（见图片）。 - 使用剥头皮目标 - 图表上最近的高点/低点。 - 指标内置移动和 PC 警报。 如何使用指标： - 对于买入信号：至少 10 个连续的绿色直方图条（动量）+直方图上的 1 个橙色条（修正）+1 个绿色条（在此处打​​开多头交易）。 - 对于卖出信号：至少 10 个连续的橙色直方图条（动量）+1 个直方图上的绿色条（修正）+1 个橙色条（在此处开空头交易）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标 SCALPING SNIPER 适用于 MT4，无需重绘交易系统。 Scalping Sniper - 是一种显示准确价格动量的高级系统（指标）！ - 使用专业的 Scalping Sniper 指标升级您的交易方法，适用于 MT4。 - 该系统提供非常准确但罕见的狙击信号，胜率高达 90%。 - 系统假设使用多对来搜索信号，以补偿每对信号数量少的问题。 - Scalping Sniper 包括： - 顶部和底部波动线（蓝色）； - 中线（橙色或黄色）- 显示主要趋势； - 信号方向线（红色）- 显示局部趋势方向。 - 70 水平以上的区域 - 超买区域（不要在那里买入）。 - 30 以下的区域 - 超卖区域（不要在那里卖出）。 - 动量线（绿色）- 生成进入交易的准确信号。 - Scalping Sniper 没有可调参数（颜色除外），以避免用户麻烦。 如何使用（以 LONG 为例，见图片）： 1. 当前蜡烛刚刚关闭。 2. 红线高于橙线（表示 - 上升趋势）。 3. 绿线值低于 70 水平（不在超买区域）。 4. 绿线高于红线，刚刚形成反弹向上
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“内柱和外柱模式”适用于 MT4。 - 指标“内柱和外柱模式”对于价格行为交易非常强大。无需重绘；无延迟； - 指标检测图表上的内柱和外柱模式： - 看涨模式 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌模式 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 内柱本身具有高 R/R 比率（回报/风险）。 - 具有 PC、移动和电子邮件警报。 - 指标“内柱和外柱模式”非常适合与支撑/阻力位结合使用。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
专家
“SINGLE SNIPER” EA 是一款功能强大的 MT4 平台剥头皮交易系统！ 赢率高达 85-90% 左右！系统采用复利风险管理！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 使用 Set_file 进行测试和交易： 下载 EA set_file - 交易非常准确：大约 85-90%。 - 系统不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - 实施复利方法。 - 订单开仓传感器用于设置入场敏感度。 - EA 根据市场波动自动设置动态 SL。 - 不进行周末交易。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。 - 账户杠杆：从 1:30 到 1:2000。 - 推荐货币对为 GBPAUD 和 GBPCAD。 - 内置 SPREAD 显示。 - 操作时间：EA 根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在操作时间内没有打开订单 - 这意味着图表上没有可用的入场信号 - 不要忘记这个 EA 是狙击交易系统。 - 时间范围：仅 M15。 如何安装 EA： - 系统需要具有窄点差（原始点差或 ECN）的 M
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
专家
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置后就忘了”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！10 个 Set_files 可用于 10 对！ 使用“评论”部分中的 Set_files (v25.11) 来使用/测试 EA。 此 EA 是 Adaptive Scalper EA 的高级版本。 与基本 Adaptive Scalper EA 相比，Advanced Adaptive Scalper EA 的附加功能： - 附加点差设置。 - 点差显示。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 两个版本的共同特点： - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - EA 应同时在 10 对上运行 - 相应的 Set_files 正在“评论”部分等着您。 - 此 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“十字星反转模式”适用于 MT4。 - 指标“十字星反转模式”是纯价格行为交易：无重绘，无延迟； - 指标检测图表上的十字星反转模式，其中十字星蜡烛位于模式中间，最后一根蜡烛是突破蜡烛： - 看涨十字星反转模式 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌十字星反转模式 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件警报。 - 指标“十字星反转模式”适合与支撑/阻力位结合使用。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
SwapFree Adaptive Scalper EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置并忘记”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！ 9 个 Set_files 可用于 9 对！ 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA 的功能： - 剥头皮技术。 - 不受展期影响。 - 不涉及掉期。 - 不涉及周末缺口。 - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或使用 VPS）。 - 运行机器人所
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“MA Speed”适用于 MT4，无需重绘。 移动平均线速度 - 是一种独特的趋势指标。 - 该指标的计算基于物理方程。 - 速度是移动平均线的一阶导数。 - MA 速度指标显示 MA 本身改变方向的速度。 - 有很多机会使用 MA Speed 升级标准策略。适用于 SMA、EMA、SMMA 和 LWMA。 - 建议在趋势策略中使用 MA Speed，如果指标值 < 0：趋势下降；如果指标值 > 0：趋势上升。 - 时间范围 - 任意；交易对 - 任意。 - 指标具有内置移动和 PC 警报。 参数（设置非常简单）： 1) 速度周期。建议值为 3 到 7。速度周期较低时，指标的灵敏度增加，反之亦然。 2) MA 周期（将计算此 MA 的速度）。 3) MA 方法：SMA、EMA、SMMA、LWMA。 4) MA 应用价格（7 个选项）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
专家
无隔夜利息 MULTI SNIPER EA 是适用于 MT4 平台的高精度精确自动交易系统。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一。 它是原创产品，仅在此 MQL5 网站上提供。 SF Multi Sniper EA 是“设置后即可忘记”的专家顾问，可为您完成所有交易工作！ 使用“评论”部分的 Set_files 来使用/测试 EA。 - 不受展期影响。 - 不涉及隔夜利息。 - 无需周末交易。 - 采用剥头皮技术实施复利方法。 - 系统根据市场波动自动设置动态 SL。 - EA 具有自动批次风险管理（默认情况下）和固定批次选项。 - 可调整的交易进入敏感度参数。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。 - 内置 SPREAD 显示。 - 机器人具有可调节的追踪止损功能。 - 账户杠杆：从 1:30 到 1:2000。 - 主要使用的货币对是 GBPCAD、GBPAUD；辅助货币对是 GBPCHF、EURCHF、EURCAD、EURAUD、AUDCAD、USDCHF。 - 没有任何危险的马丁格尔/网格。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - 操作时间
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
趋势振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ - 使用高级新计算方法 - 参数“计算价格”有 20 个选项。 - 有史以来最平滑的振荡器。 - 绿色表示上升趋势，红色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 5，超买值：超过 95。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 - 具有 PC 和移动警报。 ....................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标整合条形图模式适用于 MT4。 - 指标“整合条形图”是针对价格行为交易的非常强大的突破重点指标。 - 指标在 1 条期间检测窄区域内的价格整合并显示：突破方向、挂单位置和 SL 位置。 - 看涨整合条形图 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌整合条形图 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 无需重绘；无延迟；高 R/R 比率（回报/风险）。 - 具有 PC、移动和电子邮件警报。 - 指标“整合条形图”适合与支撑/阻力位结合使用。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF Ichimoku 适用于 MT4。 - Ichimoku 指标是最强大的趋势指标之一。HTF 表示 - 更高时间框架。 - 此指标非常适合趋势交易者以及与价格行动条目的组合。 - HTF Ichimoku 指标允许您将更高时间框架的 Ichimoku 附加到当前图表。 - 上升趋势 - 红线高于蓝线（并且两条线都在云层上方）/ 下降趋势 - 红线低于蓝线（并且两条线都在云层下方）。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层顶部边界时才打开买入订单。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层底部边界时才打开卖出订单。 - HTF Ichimoku 指标提供了捕捉大趋势的机会。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
指标
OSB 振荡器 - 是一种高级自定义指标，高效的价格行为辅助工具。 - 使用先进的新计算方法。 - 新一代振荡器 - 查看图片了解如何使用它。 - OSB 振荡器是一种辅助工具，用于查找价格行为、背离和超卖/超买信号的准确切入点。 - 超卖值：低于 30。 - 超买值：超过 70。 - 使用此指标有很多机会升级标准策略。 - 它比标准振荡器更快、更准确。 指标设置非常简单。它只有 1 个参数 - 灵敏度。 如何使用： - 作为价格行为过滤器（见图）。 - 作为主要趋势方向的进入信号（见图）。 - 作为具有准确信号的背离指标（见图）。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“上吊线和倒锤线形态”适用于 MT4。 - 指标“上吊线和倒锤线形态”是价格行为交易的非常强大的指标：无需重绘，无延迟。 - 指标可检测图表上的看涨倒锤线和看跌上吊线形态： - 看涨倒锤线 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌上吊线 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件提醒。 - 指标“上吊线和倒锤线形态”非常适合与支撑/阻力位和挂单结合使用。 ................................................................................................................. // 出色的交易机器人和指标可在此处获得： https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
筛选:
无评论
回复评论