OB Pro Trader EA gtf

OB PRO TRADER EA - 是一款基于价格行为研究的高质量日内交易系统！





这是一款“设置后即可忘记”的EA，为您完成所有交易工作！提供8个Set_files，涵盖6个外汇货币对！





交易理念基于著名的强大价格行为模式，并结合了趋势和剥头皮交易技巧！





OB PRO TRADER EA在欧美交易时段的H1时间框架下运行。





EA功能：

- EA可同时运行6个货币对（8张图表）。

- 根据账户余额自动计算交易手数。

- EA默认内置复利资金管理。

- 止损和获利是动态的——它们默认能够适应市场波动。

- 每笔交易都有止损和获利，但经纪商无法看到它们。

- 智能过滤系统：趋势过滤器、振荡过滤器、工作日过滤器、工作时间过滤器、点差过滤器等。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。

- 交易对：欧元/美元 (EURUSD)、新西兰元/美元 (NZDUSD)、美元/瑞郎 (USDCHF)、澳元/美元 (AUDUSD)、英镑/澳元 (GBPAUD)（双图表）、英镑/加元 (GBPCAD)（双图表）。

- 时间周期：1 小时。

- 运行时间：EA 根据工作日过滤器和工作时间过滤器（在欧美时段）寻找入场机会。如果系统在运行时间内未开单，则表示图表上没有可用的入场信号。

- 具有自适应追踪止损和盈亏平衡功能。

- EA 具有信息点差/掉期显示功能，显示其所属外汇对的当前点差和掉期。

- 显示屏还显示账户余额、账户净值和保证金。

- 可以将信息点差掉期显示放置在图表的任意位置.

安装方法：

- 打开 8 个推荐图表：

EURUSD、NZDUSD、USDCHF、AUDUSD、GBPAUD（2 个图表）、GBPCAD（2 个图表）

- 在每个图表上选择 H1 时间周期。

- 将 EA 添加到每个图表。

- 将相应的“Set_file”应用到 EA。

- 机器人会自动完成所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 并让电脑全天候运行（或者使用 VPS 代替电脑）。





重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 MT4，其中 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）。如果您经纪商的服务器与 GMT 时区不同，则需要调整工作时间过滤器 - 只需向我发送消息（以检查您的经纪商时区） - 我会协助您检查，并在必要时提供相关的 Set_files。

- 点差和经纪商：选择点差较低的账户非常重要：ECN 或 Raw Spread 点差，以获得更佳性能。





这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。