GomerAI MultiStrat Networked EA
- 专家
- GomerAI LLC
- 版本: 1.9
GomerAI 多策略联网 EA
概述 GomerAI 多策略联网 EA 是一个基于结构性市场分析模型的 MetaTrader 5 自动交易系统。它利用价格结构的五大支柱来识别高概率执行区域：
趋势：动量和方向确认。
区间：识别均值回归区域。
价值区：分析加权成交量价格发现。
超额：检测极端价格的耗尽状态。
平衡与不平衡：监控市场均衡的变化作为交易触发信号。
AI 训练循环（AITL） 该 EA 具备联网架构，旨在验证 AI 训练循环。与静态交易机器人不同，该系统会向集中学习功能贡献匿名化数据。此过程允许通过多次训练周期持续优化结构性市场参数。
主要功能
反黑箱设计：每个内部参数和逻辑门都向用户完整记录，以确保完全透明。网络架构：利用基于云的学习来优化决策模型。多策略逻辑：可适应的核心，根据当前市场结构阶段调整行为。用户设置的重要说明：有关详细的设置说明和所有输入参数的解释，请参阅我个人资料评论中链接的MQL5博客文章。支持：技术支持仅通过此页面的评论部分或MQL5消息系统提供。风险警示：交易算法系统涉及重大风险。此EA是技术工具，并不保证盈利。过往表现不能代表未来结果。未提供任何财务建议。
