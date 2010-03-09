Atlas scalper pro

为什么97%的黄金交易者失败(以及ATLASS如何获胜)

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 5分钟时间框架 - 战胜97%的失败率

残酷的真相:超过97%的散户黄金交易者在不到一个月内就爆仓了。他们追逐神话般的风险回报比,使用被做市商猎杀的可见止损,凭情绪交易。

5分钟图表上的ATLASS SCALPER则相反:跟随黄金的自然趋势,使用隐藏的虚拟止损,多重过滤器确认(MACD、ADX、随机指标、新闻日历)和智能网格管理。它纪律严明、自动化且没有神话。

回测结果:2023年1月2日 – 2025年3月1日

**警告:**过去的表现 ≠ 未来的结果。

风险级别 起始 结束 利润 收益% 适合谁 极低 €1,000 €2,996 €1,996 199.6% 保守型交易者 低 €1,000 €12,856 €11,856 1,185.6% 认真的交易者(推荐) 中等 €1,000 €78,123 €77,123 7,712.3% 激进型交易者 高 €1,000 €179,487 €178,487 17,848.8% 仅限赌徒

注意:当所有过滤器关闭时,结果更好

关键特点

✅ 隐藏止损 - 经纪商/做市商看不见的虚拟止损

✅ 多重过滤器组合 - MACD、ADX、随机指标、新闻日历、交易时段、跳空保护

✅ 智能网格系统 - 每个方向最多15个仓位

✅ 新闻/跳空保护 - 在高风险事件期间暂停交易

快速设置指南

核心设置

RiskLevel(风险级别): 极低 / 低 / 中等 / 高 / 固定手数

**建议:**从低风险开始

MaxPositionsPerDirection(每个方向最大仓位数,默认:15): 最大网格级别

保守:5-8

适中:10-12

激进:13-15

GridDrawdownPips(网格回撤点数,默认:300): 网格级别之间的距离

紧密:200

平衡:300

宽松:400-500

关键过滤器

UseMACDFilter(使用MACD过滤器,默认:true): 动量确认 - 回测以找到最佳时间框架

动量确认 - 回测以找到最佳时间框架 UseADXFilter(使用ADX过滤器,默认:false): 回测以找到最佳时间框架

回测以找到最佳时间框架 UseStochasticOscillator(使用随机震荡指标,默认:false): 回测以找到最佳时间框架

回测以找到最佳时间框架 UseNewsFilter(使用新闻过滤器,默认:true): 在经济新闻期间暂停

在经济新闻期间暂停 UseGapProtection(使用跳空保护,默认:true): 价格跳空后停止交易

价格跳空后停止交易 UseSessionFilter(使用时段过滤器,默认:true): 避免波动的时段开盘/收盘

利润管理

LockStartPips_Buy/Sell(锁定开始点数买/卖,默认:80): 何时开始追踪利润

何时开始追踪利润 TrailPips_Buy/Sell(追踪点数买/卖,默认:40): 追踪距离

追踪距离 StopLossLastPips_Buy/Sell(最后止损点数买/卖,默认:0): 从最后仓位的虚拟止损(建议100-200)

新闻过滤器

MinutesBeforeNews(新闻前分钟数,默认:30): 新闻前的禁止窗口

新闻前的禁止窗口 MinutesAfterNews(新闻后分钟数,默认:30): 新闻后的禁止窗口

新闻后的禁止窗口 FilterHighImpact(过滤高影响,默认:true): 阻止高影响新闻(非农、FOMC等)

阻止高影响新闻(非农、FOMC等) NewsCurrencies(新闻货币,默认:"USD"): 要监控的货币

你的任务:寻找宝藏

使用您的经纪商数据进行回测(点差/佣金/时区) 测试变化:网格间距、最大仓位数、使用不同的更高时间框架 在冒真金白银风险之前先模拟2-4周 无情优化 - 默认设置很可靠,但您的设置可能更好 小额实盘 - 首先用最小资金测试

警告

购买前:

在您的经纪商MT5平台上进行回测

至少模拟测试2周

除非您接受50%+的回撤,否则永远不要使用高风险

在重大新闻期间监控(黑天鹅会发生)

这不是"设置后不管"的系统

现实预期:

**极低:**每月5-15%,压力最小

**低:**每月15-35%,适度波动

**中等:**每月30-70%,需要坚强神经

**高:**每月50-150%+,疯狂之旅

风险免责声明

交易涉及重大风险。您可能会损失全部投资。过去的表现 ≠ 未来的结果。

购买ATLASS SCALPER即表示您确认:

您了解杠杆交易风险

您对结果承担全部责任

交易亏损不予退款

开发者对任何结果不承担责任

准备好战胜97%了吗?

回测 → 模拟 → 优化 → 谨慎实盘

宝藏在设置中。纪律在您心中。

明智交易。