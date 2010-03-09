Atlas scalper pro
- 专家
- Abdelhak Benazizi
- 版本: 2.46
- 激活: 5
ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 5分钟时间框架 - 战胜97%的失败率
✅ 隐藏止损 - 经纪商/做市商看不见的虚拟止损
RiskLevel(风险级别): 极低 / 低 / 中等 / 高 / 固定手数
为什么97%的黄金交易者失败(以及ATLASS如何获胜)
残酷的真相:超过97%的散户黄金交易者在不到一个月内就爆仓了。他们追逐神话般的风险回报比,使用被做市商猎杀的可见止损,凭情绪交易。
5分钟图表上的ATLASS SCALPER则相反:跟随黄金的自然趋势,使用隐藏的虚拟止损,多重过滤器确认(MACD、ADX、随机指标、新闻日历)和智能网格管理。它纪律严明、自动化且没有神话。
回测结果:2023年1月2日 – 2025年3月1日
**警告:**过去的表现 ≠ 未来的结果。
|风险级别
|起始
|结束
|利润
|收益%
|适合谁
|极低
|€1,000
|€2,996
|€1,996
|199.6%
|保守型交易者
|低
|€1,000
|€12,856
|€11,856
|1,185.6%
|认真的交易者(推荐)
|中等
|€1,000
|€78,123
|€77,123
|7,712.3%
|激进型交易者
|高
|€1,000
|€179,487
|€178,487
|17,848.8%
|仅限赌徒
注意:当所有过滤器关闭时,结果更好
关键特点
✅ 隐藏止损 - 经纪商/做市商看不见的虚拟止损
✅ 多重过滤器组合 - MACD、ADX、随机指标、新闻日历、交易时段、跳空保护
✅ 智能网格系统 - 每个方向最多15个仓位
✅ 新闻/跳空保护 - 在高风险事件期间暂停交易
快速设置指南
核心设置
RiskLevel(风险级别): 极低 / 低 / 中等 / 高 / 固定手数
**建议:**从低风险开始
MaxPositionsPerDirection(每个方向最大仓位数,默认:15): 最大网格级别
- 保守:5-8
- 适中:10-12
- 激进:13-15
GridDrawdownPips(网格回撤点数,默认:300): 网格级别之间的距离
- 紧密:200
- 平衡:300
- 宽松:400-500
关键过滤器
- UseMACDFilter(使用MACD过滤器,默认:true): 动量确认 - 回测以找到最佳时间框架
- UseADXFilter(使用ADX过滤器,默认:false): 回测以找到最佳时间框架
- UseStochasticOscillator(使用随机震荡指标,默认:false): 回测以找到最佳时间框架
- UseNewsFilter(使用新闻过滤器,默认:true): 在经济新闻期间暂停
- UseGapProtection(使用跳空保护,默认:true): 价格跳空后停止交易
- UseSessionFilter(使用时段过滤器,默认:true): 避免波动的时段开盘/收盘
利润管理
- LockStartPips_Buy/Sell(锁定开始点数买/卖,默认:80): 何时开始追踪利润
- TrailPips_Buy/Sell(追踪点数买/卖,默认:40): 追踪距离
- StopLossLastPips_Buy/Sell(最后止损点数买/卖,默认:0): 从最后仓位的虚拟止损(建议100-200)
新闻过滤器
- MinutesBeforeNews(新闻前分钟数,默认:30): 新闻前的禁止窗口
- MinutesAfterNews(新闻后分钟数,默认:30): 新闻后的禁止窗口
- FilterHighImpact(过滤高影响,默认:true): 阻止高影响新闻(非农、FOMC等)
- NewsCurrencies(新闻货币,默认:"USD"): 要监控的货币
你的任务:寻找宝藏
- 使用您的经纪商数据进行回测(点差/佣金/时区)
- 测试变化:网格间距、最大仓位数、使用不同的更高时间框架
- 在冒真金白银风险之前先模拟2-4周
- 无情优化 - 默认设置很可靠,但您的设置可能更好
- 小额实盘 - 首先用最小资金测试
警告
购买前:
- 在您的经纪商MT5平台上进行回测
- 至少模拟测试2周
- 除非您接受50%+的回撤,否则永远不要使用高风险
- 在重大新闻期间监控(黑天鹅会发生)
- 这不是"设置后不管"的系统
现实预期:
- **极低:**每月5-15%,压力最小
- **低:**每月15-35%,适度波动
- **中等:**每月30-70%,需要坚强神经
- **高:**每月50-150%+,疯狂之旅
风险免责声明
交易涉及重大风险。您可能会损失全部投资。过去的表现 ≠ 未来的结果。
购买ATLASS SCALPER即表示您确认:
- 您了解杠杆交易风险
- 您对结果承担全部责任
- 交易亏损不予退款
- 开发者对任何结果不承担责任
准备好战胜97%了吗?
回测 → 模拟 → 优化 → 谨慎实盘
宝藏在设置中。纪律在您心中。
明智交易。