Robot Auto Trend Scalping XAUUSD
Robot Trend Scalping MT5 XAUUSD AutoTrading 是一款面向黄金（XAUUSD）的高级交易机器人，专为趋势型剥头皮策略打造，并支持多仓位对冲（Hedging）。系统通过算法框架对入场信号进行过滤，并对盈利出场进行管理，力求在捕捉行情动能的同时，通过严格的交易条件控制风险。
节日促销（2025年12月25日 – 2026年1月1日）
-
促销价：2000（仅限前2名购买者）
-
正常价：15000（2026年1月6日之后生效）
-
圣诞与新年假期促销期间价格可协商。
推荐交易设置
-
品种： XAUUSD（黄金）
-
手数： 0.01 lot
-
建议资金： 300 – 3000
-
支持 Cent 与 Standard 账户
-
Hedging 对冲模式
-
多仓位交易
测试说明（策略测试）
-
1年回测最高可达 351% 增长，即使在 300 资金条件下亦可实现（实际结果会因资金规模、经纪商条件、点差与执行质量而不同）。
🎄 祝所有庆祝圣诞节的朋友圣诞快乐！ 🎄
风险免责声明（重要）
交易具有高风险，并不适合所有投资者。历史表现与回测结果不保证未来收益。市场环境、点差、滑点、执行速度以及经纪商规则等因素都可能显著影响实际结果。请自行做好风险管理，建议先在模拟账户测试并确认参数设置后再进行实盘交易。