Robot Auto Trend Scalping XAUUSD

Robot Trend Scalping MT5 XAUUSD AutoTrading 是一款面向黄金（XAUUSD）的高级交易机器人，专为趋势型剥头皮策略打造，并支持多仓位对冲（Hedging）。系统通过算法框架对入场信号进行过滤，并对盈利出场进行管理，力求在捕捉行情动能的同时，通过严格的交易条件控制风险。

节日促销（2025年12月25日 – 2026年1月1日）

促销价：2000 （仅限 前2名购买者 ）

正常价：15000 （ 2026年1月6日 之后生效）

圣诞与新年假期促销期间价格可协商。

推荐交易设置

品种： XAUUSD（黄金）

手数： 0.01 lot

建议资金： 300 – 3000

支持 Cent 与 Standard 账户

Hedging 对冲模式

多仓位交易

测试说明（策略测试）

1年回测最高可达 351% 增长，即使在 300 资金条件下亦可实现（实际结果会因资金规模、经纪商条件、点差与执行质量而不同）。

🎄 祝所有庆祝圣诞节的朋友圣诞快乐！ 🎄

风险免责声明（重要）

交易具有高风险，并不适合所有投资者。历史表现与回测结果不保证未来收益。市场环境、点差、滑点、执行速度以及经纪商规则等因素都可能显著影响实际结果。请自行做好风险管理，建议先在模拟账户测试并确认参数设置后再进行实盘交易。