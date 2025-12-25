Robot Auto Trend Scalping XAUUSD

Robot Trend Scalping MT5 XAUUSD AutoTrading 是一款面向黄金（XAUUSD）的高级交易机器人，专为趋势型剥头皮策略打造，并支持多仓位对冲（Hedging）。系统通过算法框架对入场信号进行过滤，并对盈利出场进行管理，力求在捕捉行情动能的同时，通过严格的交易条件控制风险。

节日促销（2025年12月25日 – 2026年1月1日）

  • 促销价：2000（仅限前2名购买者

  • 正常价：150002026年1月6日之后生效）

  • 圣诞与新年假期促销期间价格可协商

推荐交易设置

  • 品种： XAUUSD（黄金）

  • 手数： 0.01 lot

  • 建议资金： 300 – 3000

  • 支持 CentStandard 账户

  • Hedging 对冲模式

  • 多仓位交易

测试说明（策略测试）

  • 1年回测最高可达 351% 增长，即使在 300 资金条件下亦可实现（实际结果会因资金规模、经纪商条件、点差与执行质量而不同）。

🎄 祝所有庆祝圣诞节的朋友圣诞快乐！ 🎄

风险免责声明（重要）

交易具有高风险，并不适合所有投资者。历史表现与回测结果不保证未来收益。市场环境、点差、滑点、执行速度以及经纪商规则等因素都可能显著影响实际结果。请自行做好风险管理，建议先在模拟账户测试并确认参数设置后再进行实盘交易。


作者的更多信息
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
专家
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
Robot Xauusd Mt5 Trend Scalper Autotrading
Jinarto
专家
EA353 is a fast XAUUSD scalping Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for 0.01 lot and multi-position trading. It filters entries using breakout (BOS) + momentum with ATR / ADX / RSI confirmation, and includes practical real-market protections such as spread guard, news filter, cooldown, ping/latency checks , and daily trade limits. Works on Hedging and Netting accounts (Cent or Standard). Best used on M1 with a stable broker and VPS. Key Features : XAUUSD scalping (MT5), optimized for M1 Mi
Robot Xauusd Mt5 Gold Scalper
Jinarto
专家
Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355 EA355 专为需要纪律性、严格按规则执行的 XAUUSD（黄金）剥头皮 EA 的交易者打造，核心强调“交易质量”，而不是随机进场。它只在市场出现真实动能时开仓，并通过严格过滤机制管理持仓，尽量避开不利市场环境。 为什么买家选择 EA355 以质量为先的入场 多因素信号引擎（动能、波动率、趋势强度与价格行为确认）减少低胜率交易。 智能“坏行情”防护 过滤条件可帮助避开高点差、波动不稳定、弱趋势阶段，以及高风险新闻时段（基于你的设置）。 动能加仓逻辑 当条件持续有效时，EA355 可在盈利方向追加仓位（支持对冲账户），以最大化强势行情收益。 风险可控的执行机制 清晰的止损/出场逻辑与交易次数限制（由参数控制），确保行为一致、可控。 为 XAUUSD M1 而生 针对 XAUUSD 的 M1 周期做了优化，适合快速决策；常见起始手数为 0.01。 推荐设置 交易品种：XAUUSD 时间周期：M1 手数：0.01 杠杆：测试环境为 1:1000 建议最低入金：2000 美元（或 2000 美分账户） 性能说明
Robot Scalping Gold Trend
Jinarto
专家
KING GOLD 3.40 (MT5) — XAUUSD Micro Scalper KING GOLD 3.40 is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for XAUUSD (Gold). The EA is optimized for small lot trading and focuses on short-term entries under suitable market conditions. Recommended settings: Symbol: XAUUSD Timeframe: M1–M5 (depends on broker conditions) Lot size: 0.01 (example) Account type: Hedging Minimum deposit: from 300 USD (recommended for margin safety) Testing note: This product has been tested in the MetaTrader 5 Strateg
Best Scalping XAUUSD 22x in 1 Year
Jinarto
专家
EA353 is a fast XAUUSD scalping Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for 0.01 lot and multi-position trading. It filters entries using breakout (BOS) + momentum with ATR / ADX / RSI confirmation, and includes practical real-market protections such as spread guard, news filter, cooldown, ping/latency checks , and daily trade limits. Works on Hedging and Netting accounts (Cent or Standard). Best used on M1 with a stable broker and VPS. Key Features: XAUUSD scalping (MT5), optimized for M1 Mul
Gold Trend Pro Xauusd Robot
Jinarto
专家
Gold Trend Pro XAUUSD Robot (EA3.11) is a fully automated trading system for MetaTrader 5, focused exclusively on XAUUSD (Gold). It is designed to trade only when predefined market conditions are met, using filters such as news-window blocking, noise and spread control, and rollover avoidance. The EA monitors price movement to detect momentum conditions, opens positions only when confirmation criteria are satisfied, and manages exits with a combination of protective stop logic and trailing mech
Aristotle
Jinarto
专家
ARISTOTLE Gold Trend Pro XAUUSD Robot (EA3.11) is a fully automated trading system for MetaTrader 5, focused exclusively on XAUUSD (Gold). It is designed to trade only when predefined market conditions are met, using filters such as news-window blocking, noise and spread control, and rollover avoidance. The EA monitors price movement to detect momentum conditions, opens positions only when confirmation criteria are satisfied, and manages exits with a combination of protective stop logic and tra
Australia Xauusd AutoTrader MT5
Jinarto
专家
Australia Auto Trading XAUUSD EA MT5 Australia Auto Trading XAUUSD EA MT5 is an automated trading system for MetaTrader 5 , designed specifically for XAUUSD (Gold) . The EA runs a rule-based algorithm that focuses on structured entries and disciplined position management, aiming to keep execution consistent and controlled. Core Algorithm (Technology) This EA uses a multi-layer decision engine : Trend structure filter using Moving Average bias to follow the dominant direction. Momentum confirmati
Robot Scalping Xauusd MT5
Jinarto
专家
Robot Scalping XAUUSD MT5 Key Advantages : 1)  Automatic News Avoidance The EA can block new entries around high-impact economic news to reduce exposure during sudden volatility spikes. 2)  Continuous Monitoring (While the Market Is Open) Runs continuously to look for suitable momentum and manage entries/exits according to its internal logic and your settings. 3) Remote Trading ON/OFF via Telegram (Optional) The EA supports optional remote control through Telegram, allowing you to enable or
Robot Scalping TF5M MT5
Jinarto
专家
Robot Scalping XAUUSD King Gold Time Frame 5M MT5  Expert Advisor Description This Expert Advisor is specifically designed for XAUUSD (Gold) trading on the MetaTrader 5 platform, utilizing a scalping approach on the M5 timeframe with strict trade filtering and disciplined execution. Key Specifications Fixed lot size: 0.01 Minimum recommended balance: $500 Trading symbol: XAUUSD Timeframe: M5 Maximum of one open position at a time Trading Logic The EA operates using a multi-layer algorithm
Robot Xauusd AutoTrade MT5
Jinarto
专家
Robot XAUUSD AutoTrade MT5 Internal code name: EA327 Robot XAUUSD AutoTrade MT5 is a specialized gold-trading Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for stable, fixed-lot long-term growth on XAUUSD. Current price: 119 USD This is an introductory price and may be increased in future updates or after additional live statistics are collected. 1. Overview EA326d is an adaptive trend-following + controlled averaging system engineered specifically for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5 . It is optimiz
Best Robot Scalping XAUUSD
Jinarto
专家
Product Description (English) — MQL5 Market ROBOT XAUUSD MT5 (King Gold 3.50) is a dedicated XAUUSD (Gold) Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to trade with multi-layer risk controls, live guards, and a clear on-chart dashboard so you can monitor everything in real time. This EA focuses on disciplined entries, strict trade environment filters (spread, ATR/ADX, news window, cooldown, daily quota), and controlled position management to reduce overtrading and help maintain stable performance
Robot AI Scalping Trend XauUSD
Jinarto
专家
Robot AI Scalping XAUUSD MT5 is a professional Expert Advisor developed specifically for Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5 . It is designed for short-term scalping and can operate using hedging multi-position execution to follow momentum and manage trades dynamically. Key Features Symbol: XAUUSD (Gold) – MT5 Account Type: Hedging (supports multiple positions per symbol) Strategy Style: Scalping / momentum-based execution Multi-Position: Yes (multiple entries may occur depending on market conditions
Robot Trend Scalping Xauusd MT5
Jinarto
专家
Robot Trend Scalping XAUUSD MT5 是一款面向 黄金（XAUUSD） 的自动交易系统，采用 趋势型剥头皮（Trend Scalping） 思路，推荐运行在 M5 周期。EA 支持 对冲模式（Hedging，多仓位） ，并通过算法过滤机制筛选入场信号与管理盈利出场，在严格的市场条件下执行交易。 推荐设置 品种： XAUUSD（黄金） 平台： MetaTrader 5（MT5） 周期： M5 杠杆： 1:1000 手数： 0.01 推荐入金： $1000 账户类型： Hedging（可多仓位对冲） 节日促销 促销价：USD 499 有效期： 2025年12月25日 – 2026年1月1日 正常价：USD 1499 生效时间： 2026年1月6日之后 核心特点 趋势剥头皮逻辑，配合 入场过滤 ，尽量避开低质量信号 支持 多仓位对冲（Hedging） ，便于灵活管理持仓 盈利管理强调 及时出场 与风险意识 在点差稳定、成交质量好的环境表现更佳（建议使用 VPS） 重要说明 实际结果会受到经纪商条件（点差、滑点、执行速度）、市场波动以及参数设置的影响。建议按照推荐
筛选:
无评论
回复评论