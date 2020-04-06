Price Impulse Reversal MT4

Price Impulse Reversal EA 是一个专业的自动化外汇交易系统，基于纯价格行为原理开发，完全无需使用任何滞后技术指标。系统实现全自动24/5市场监控，能够持续分析价格波动并执行交易决策。内置完善的风险管理模块，每笔交易都设有预设的止损和止盈水平，确保风险可控。智能点差过滤功能只在最佳市场条件下执行交易，避免高波动期间的不利操作。

系统专门针对四个特定货币对进行深度优化：欧元/美元(EURUSD)、欧元/加元(EURCAD)、澳元/加元(AUDCAD)、澳元/日元(AUDJPY)。这些货币对经过严格筛选，确保策略在这些市场上表现最佳。用户可根据个人需求调整三个关键参数：交易手数大小、允许的最大点差值以及用于订单识别的魔术数字。

重要注意事项：由于外汇市场的周期性特征，本EA需要至少一年的完整运行周期才能充分展现其性能。较短的测试时间（1-3个月）可能无法全面反映系统在不同市场环境下的表现。为实现更好的策略分散和评估效果，建议同时在全部四个兼容货币对上运行本系统。系统设计注重稳定性和一致性，适合中长期自动化交易需求。