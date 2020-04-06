Sideways Trader EA mq
- 专家
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 26.11
- 激活: 5
SIDEWAYS TRADER EA - 是一款高级双货币对网格交易系统！
该机器人能够自动适应市场状况。
下载用于测试和交易的EA设置文件：
EA的突出特点：
- EA会根据市场波动自动调整入场点和出场点。
- EA可以同时管理每个货币对的买入和卖出订单。
- EA能够同时运行在两个货币对上。
- 机器人还会根据波动自动构建动态网格。
- 无严格的点差要求 - EA可以在任何账户上使用。
- 该系统不会像许多短线交易者那样浪费资金支付佣金，只需使用标准账户即可。
- 根据账户余额自动计算手数。
- 时间周期：M5。
- 交易货币对：NZDCAD、AUDNZD。
- 运行时间：EA每周5天，每天24小时运行。
- 此EA可用于标准账户或美分账户。
安装方法：
- 打开以下两个图表：
NZDCAD、AUDNZD。
- 在每个图表中选择M5时间周期。
- 将EA附加到每个图表。
- 将相应的“Set_file”应用到EA。
- 让电脑24小时运行（或使用VPS代替电脑），以便EA执行交易。
重要提示：
- 买入/卖出的MAGIC参数必须不同。
- 不同货币对的MAGIC参数不能相同 - 请使用推荐的Set_file。
本产品为原创产品，仅在MQL5网站提供。