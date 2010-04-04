Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control
- 实用工具
- Joas Da Silva Veiga
- 版本: 1.4
- 更新: 25 十二月 2025
JoOrderTrade Simple —— MT5 智能手动交易面板
重要提示：为了使该工具正常运行，必须在 MetaTrader 5 设置中启用“允许 Algo Trading（算法交易）”选项。未启用该选项，面板将无法工作。
JOORDERTRADE 是做什么的？
JoOrderTrade 是一款专业的手动交易面板，可全面提升您在 MetaTrader 5 上的交易体验。它专为快速下单和高效管理仓位而设计，消除了 MT5 默认界面的复杂操作。
主要功能：
- 一键市价下单（买入 / 卖出）
- 带有图形预览的挂单系统
- 所有操作均可自定义快捷键
- Take Profit 和 Stop Loss 的可视化管理
- 集成 OCO（One-Cancels-Other）系统
- 实时日内交易统计
- 自动风险管理（每笔交易百分比及日内限制）
- 支持葡萄牙语和英语界面
- 面板始终显示在图表最前端
- 基于风险的自动手数计算
适合哪些人使用？
JoOrderTrade Simple 非常适合：
追求快速下单的手动交易者
希望使用简单直观界面的新手
需要极高执行速度的剥头皮交易者
经常使用挂单的波段交易者
重视高级功能且追求简洁的专业交易者
如果你厌倦了在 MT5 中打开多个窗口、反复点击下单，或者因为执行速度慢而错失机会，那么这款工具正是为你打造的。
使用方法
安装（关键步骤）：
1. 在 MetaTrader 5 中进入：主菜单 → 工具 → 选项 → 专家顾问
2. 勾选“允许 Algo Trading”（必须）
3. 点击“确定”保存设置
4. 从导航器中将 JoOrderTrade 拖到任意图表
5. 接受所请求的权限
基础使用：
市价交易：
- BUY 按钮：以当前 Ask 价开多单
- SELL 按钮：以当前 Bid 价开空单
- 快捷键：B（买入），S（卖出）
挂单操作：
- 按住 SHIFT + 在图表点击 = 买入挂单
- 按住 AltGr + 在图表点击 = 卖出挂单
- 将出现一条彩色线条，移动鼠标调整价格并点击确认
仓位管理：
- CLOSE 按钮：关闭所有持仓
- INVERT 按钮：反转当前持仓方向
- ZERO 按钮：平掉所有仓位
- CANCEL+ZERO 按钮：取消挂单并关闭仓位
- 快捷键：X（全部关闭），I（反转），C（取消挂单）
TP / SL 设置：
1. 在 Take Profit 和 Stop Loss 输入框中填写点数
2. 使用旁边的 T 和 S 按钮启用 / 禁用功能
3. 在设置中启用“Use OCO”以使用 One-Cancels-Other 系统
结果统计：
- 未平仓结果：实时显示当前持仓盈亏
- 当日结果：当日已平仓 + 未平仓盈亏总和
- 当日费用：累计佣金和隔夜利息
本工具不具备的功能
请务必了解以下限制：
1. 不是自动交易机器人 —— 不会自动开仓，需交易者手动操作
2. 不进行技术分析，也不生成交易信号
3. 不保证盈利 —— 交易结果完全取决于交易者策略
4. 不会自动运行于模拟账户 —— 需要手动配置和授权
5. 不能替代金融教育 —— 适合具备基础知识的交易者
6. 不提供投资建议 —— 买卖决策始终由交易者自行决定
这是一款【执行工具】，用于加快交易流程，但不会替你做出决策。
更新通知
全新升级版交易面板即将发布，包含更多新功能并支持界面个性化。
请关注我的商店：JoOrderTrade Plus 版本即将上线。
风险提示
注意：交易存在极高的资金亏损风险
使用前请仔细阅读：
1. 您可能会损失全部投资资金 —— 切勿投入无法承受损失的资金
2. 过往表现不代表未来结果 —— 市场具有不确定性
3. 请始终设置风险管理：
- 所有交易必须使用止损
- 设置单笔交易最大风险（建议：账户资金的 1–2%）
- 在设置中配置每日最大亏损限制
4. 请先在模拟账户中测试：
- 至少在模拟账户中使用 30 天
- 熟悉所有功能
- 只有在完全有信心后才切换至真实账户
5. 所有交易责任均由您承担：
- 本工具仅执行您的指令
- 持仓监控由您负责
- 买卖决策完全由您自行决定
6. 如有需要，尤其是新手，请咨询专业的金融顾问
重要提示：为了使该工具正常运行,必须在 MetaTrader 5 设置中启用"允许 Algo Trading(算法交易)"选项。未启用该选项,面板将无法工作。
开发者不对因使用本工具而造成的任何财务损失承担责任。交易是一项高风险活动，需要相应的知识、经验和情绪管理能力。
