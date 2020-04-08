Stochastic MACD

Stochastic MACD.mq5 文件是一个自定义的 MQL5 技术指标，它结合了随机震荡指标和移动平均收敛/发散指标 (MACD) 的逻辑。

该指标设计为在单独的图表窗口中运行，并提供相对于特定交易区间的价格动能的平滑表示。

核心功能：与使用原始价格数据的标准 MACD 不同，该指标将随机震荡指标应用于指数移动平均线 (EMA)。

随机震荡指标归一化：它计算用户定义的随机震荡指标周期内的最高价和最低价。

然后，它根据快慢 EMA 在该价格区间内的位置对其进行归一化。

MACD 计算：主指标线是归一化后的“快速随机指标”和“慢速随机指标”值之差乘以 100。

信号线：将第三条 EMA（信号周期）应用于所得 MACD 值，生成信号线，用于识别潜在的趋势反转或交叉。

关键输入参数：随机指标周期 (inpStoPeriod)：定义用于查找最高价和最低价的回溯范围（默认值：45）。

EMA 周期：包括快速周期（默认值：12）、慢速周期（默认值：26）和信号周期（默认值：9）。

应用价格：交易者可以选择多种价格类型，包括收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值或加权值。

自定义水平线：该指标初始化时会设置五个水平线，用于识别市场状况：超买：默认水平线为 10 和 15。

超卖：默认水平线为 -10。中位线：设置为 0。

技术结构内部 EMA 类：代码使用自定义类 (CEma) 来高效计算指数移动平均线，并使用 alpha 平滑因子 (2 / (1 + 周期))。
