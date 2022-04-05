Chart Auto Flow Focus Edition MT4 Mini

您是否为了寻找图表形态而浪费了太多的时间？

  • 反复滚动图表寻找特定的形态非常令人疲惫。
  • 好不容易找到了，一旦切换到低周期图表，往往会找不到具体的位置。
  • 仅仅是缩放图表（Zoom in/out），就可能让您丢失正在分析的价位。

使用本工具，您可以：

  • 自动、高速地滚动历史图表，实现高效搜索。

  • 一旦确定关注的时间点，无论如何移动图表，都能瞬间跳转回原位。

  • 回放历史走势，体验如同实盘交易般的真实波动。

通过优化分析过程并反复进行高质量的模拟交易，您可以大幅提升交易技能。

产品概述

Chart Auto Flow Focus Edition 集成了 Chart Auto Flow 和 Focus Time Line 的功能，是 MT4 图表的强大工具。

  1. 可变速度播放和倒带图表
    可高速回顾价格走势，或慢速模拟交易。
    配备了 Chart Auto Flow 产品的所有功能。

  2. 瞬间聚焦所需时间点
    可瞬间跳转到任意时间点，高效分析图表而不丢失关键位置。(可以对多个点进行连续焦点移动)
    搭载了 Focus Time Line 产品的 Single Line 模式。

  3. 将多个图表窗口同步到关注的时间点，并同时移动焦点。
    通过仅在图表区域中显示所需的图表窗口，您可以有选择地确定哪些图表会受到焦点移动的影响。
    产品 Focus Time Line 配备了 SingleSync 模式

适用于外汇、股票、黄金、加密货币等。
适合回顾历史走势、模式识别、策略测试和交易练习。

请注意：此试用版只能在首次安装的经纪商处使用。付费版没有此类限制。

特点与优势

  • 可变速度播放和倒带
    可自由控制图表运动，速度范围从50毫秒到10分钟。

  • 瞬间聚焦关键时间点
    可瞬间跳转到任何时间点。聚焦显示位置可在屏幕右端、中央和左端之间切换。

  • 直观操作
    所有操作——暂停、继续、速度调整和K线偏移量——均可通过按钮完成。

  • 兼容所有时间周期和金融工具
    适用于日内交易、波段交易及长期分析。

操作示意
按钮/标签 功能 说明
Pause / Restart 暂停 / 继续 控制图表播放
Reset 重置速度和K线偏移 Reset Speed:1s, Bar:1（重置）
Slow / Fast 调整速度 50ms至10分钟自由设置
Bar+ / Bar- 调整K线偏移 可调范围1至480根
Past / Future 切换方向 前进/倒放切换
Speed / Bars (标签) 显示当前速度与偏移 检查当前设置
FocusTimeLine 设置焦点 设置要关注的时间
Position 切换显示位置 屏幕右端、中央、左端切换
Focus 移动焦点 瞬间跳转到焦点时间
END 退出程序 -


注意事项
可创建的 FocusTimeLine 仅限 1 条。（正式版 “Focus Time Line” 可创建最多 100 条。）

安装

  1. 登录 MT4，在市场搜索此产品，点击“购买”和“下载”自动安装。

  2. 会出现在导航器 → 专家顾问 → Market 下。

  3. 拖放到图表或双击添加。

推荐环境

  • OS: Windows 11

  • MT4: Build 1441

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4核/8线程）

  • 内存: 8GB

※应当也可以在 Mac 及其他环境运行，但未进行测试，请自行判断尝试。

风险说明

本产品不含交易功能，因此无资金风险。


