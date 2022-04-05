Chart Auto Flow Focus Edition MT4 Mini
- 实用工具
- Gakko Takahashi
- 版本: 1.0
您是否为了寻找图表形态而浪费了太多的时间？
- 反复滚动图表寻找特定的形态非常令人疲惫。
- 好不容易找到了，一旦切换到低周期图表，往往会找不到具体的位置。
- 仅仅是缩放图表（Zoom in/out），就可能让您丢失正在分析的价位。
使用本工具，您可以：
-
自动、高速地滚动历史图表，实现高效搜索。
-
一旦确定关注的时间点，无论如何移动图表，都能瞬间跳转回原位。
-
回放历史走势，体验如同实盘交易般的真实波动。
通过优化分析过程并反复进行高质量的模拟交易，您可以大幅提升交易技能。产品概述
Chart Auto Flow Focus Edition 集成了 Chart Auto Flow 和 Focus Time Line 的功能，是 MT4 图表的强大工具。
-
可变速度播放和倒带图表
可高速回顾价格走势，或慢速模拟交易。
配备了 Chart Auto Flow 产品的所有功能。
-
瞬间聚焦所需时间点
可瞬间跳转到任意时间点，高效分析图表而不丢失关键位置。(可以对多个点进行连续焦点移动)
搭载了 Focus Time Line 产品的 Single Line 模式。
-
将多个图表窗口同步到关注的时间点，并同时移动焦点。
通过仅在图表区域中显示所需的图表窗口，您可以有选择地确定哪些图表会受到焦点移动的影响。
产品 Focus Time Line 配备了 SingleSync 模式
适用于外汇、股票、黄金、加密货币等。
适合回顾历史走势、模式识别、策略测试和交易练习。
请注意：此试用版只能在首次安装的经纪商处使用。付费版没有此类限制。
-
可变速度播放和倒带
可自由控制图表运动，速度范围从50毫秒到10分钟。
-
瞬间聚焦关键时间点
可瞬间跳转到任何时间点。聚焦显示位置可在屏幕右端、中央和左端之间切换。
-
直观操作
所有操作——暂停、继续、速度调整和K线偏移量——均可通过按钮完成。
-
兼容所有时间周期和金融工具
适用于日内交易、波段交易及长期分析。
|按钮/标签
|功能
|说明
|Pause / Restart
|暂停 / 继续
|控制图表播放
|Reset
|重置速度和K线偏移
|Reset Speed:1s, Bar:1（重置）
|Slow / Fast
|调整速度
|50ms至10分钟自由设置
|Bar+ / Bar-
|调整K线偏移
|可调范围1至480根
|Past / Future
|切换方向
|前进/倒放切换
|Speed / Bars (标签)
|显示当前速度与偏移
|检查当前设置
|FocusTimeLine
|设置焦点
|设置要关注的时间
|Position
|切换显示位置
|屏幕右端、中央、左端切换
|Focus
|移动焦点
|瞬间跳转到焦点时间
|END
|退出程序
|-
注意事项
可创建的 FocusTimeLine 仅限 1 条。（正式版 “Focus Time Line” 可创建最多 100 条。）
-
登录 MT4，在市场搜索此产品，点击“购买”和“下载”自动安装。
-
会出现在导航器 → 专家顾问 → Market 下。
-
拖放到图表或双击添加。
-
OS: Windows 11
-
MT4: Build 1441
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4核/8线程）
-
内存: 8GB
※应当也可以在 Mac 及其他环境运行，但未进行测试，请自行判断尝试。风险说明
本产品不含交易功能，因此无资金风险。