Gold Trend Fortress

Trend Commander v3.6 ( 趨勢指揮官 ) 是一款專為 黃金 (XAUUSD) H1 時區 設計的專業級全自動交易系統。

與市面上那些充滿風險的網格 (Grid) 或馬丁格爾 (Martingale) 策略不同， Trend Commander 拒絕拿您的本金冒險。它是純正的 「趨勢跟隨者」 ，透過嚴格的過濾機制，等待大行情的爆發。

上帝視角過濾網 ：程式會自動讀取 日線 (D1) 趨勢。如果日線看漲， H1 絕不做空。這確保了我們永遠順應大趨勢。 三天突破法則 ：採用 72 週期唐奇安通道，只有當價格突破過去 3 天的高低點時才進場，有效過濾掉 80% 的假突破。 波動率壓縮 ：結合 ADX 與布林帶寬，避開無利可圖的盤整期。 複利引擎 ：內置 資金管理(Money Management) ，隨著賬戶獲利增加，自動放大交易手數，實現資產的幾何級增長。

此版本針對 MQL5 市場嚴格的驗證規則進行了代碼重構，穩定性大幅提升：

防刷單機制 (Anti-Spam) ：內置冷卻計時器，防止因頻繁修改訂單而被券商或伺服器封鎖。 持倉上限檢查 ：自動檢測券商的持倉量限制，特別適合 自營商 (Prop Firm) 考核帳戶使用。 優化移動止損 ：調整了移動止損的步長邏輯，確保在任何 VPS 環境下都能流暢運作。

📊 回測表現 ( 實盤參數 ) ：

獲利因子 (Profit Factor) ： > 1.60 ( 穩健真實 ) 。

勝率 ：約 58% ( 在趨勢策略中屬於高標 ) 。

回撤控制 ：每筆交易均設有 強制止損(Hard Stop Loss) ，拒絕扛單。

參數設置建議 (Recommendations)

Symbol : XAUUSD (Gold)

Timeframe : H1 (1 Hour)

Account Type : ECN or Raw Spread is recommended.

Minimum Deposit : $500 (Safe), $1000+ (Recommended).

Settings :

InpUseMM : true (Enable Auto-Compounding for growth).



InpRiskPercent : 0.01 (Conservative) or 0.02 (Aggressive).



InpChannelPeriod : 72 (Do not change, this is the core logic).

⚠️ 【重要風險認知】 致嚴肅的投資者

請注意：這不是聖杯，也不是那種承諾「每天獲利」的營銷話語。 Trend Commander 是為「現實世界的交易」而設計的。

在真實的交易中，虧損的交易日、甚至虧損的週與月，都是獲利方程式的一部分。如果您無法接受短期的回撤，或在尋找永不虧損的系統，請不要購買此EA。

市面上有許多馬丁格爾(Martingale) 或網格(Grid) 策略，它們或許能提供短暫的「全勝」快感，但代價往往是一夜之間帳戶歸零。我們拒絕這種做法。

我們選擇活下來。 只有接受虧損是交易成本的一部分，您才能擁有一套真正具備長期成長潛力的系統。越早理解這一點，您的交易之路將越寬廣。