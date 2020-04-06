Anti Scalping Trader Pro ms

ANTI SCALPING TRADER PRO EA——是一款基于最新价格行为研究的高级自动交易系统！





这是一款“设置后即可忘记”的智能交易系统，它将为您完成所有交易工作！提供14个预设文件！









交易理念基于我自主发现的全新价格行为模式！





反超短线交易专家专业版是一项非常不错的投资——它将为您带来多年的收益，因为所有预设文件都具有正的数学期望值！





EA功能：

- EA可同时在14个货币对上运行。

- 每笔交易都旨在追求可观的利润——这绝非超短线交易策略。

- 系统不会像许多超短线交易者那样浪费资金支付佣金。

- 无严格的点差要求——EA可用于任何账户。

- 系统未使用任何危险的网格交易方法。

- EA 默认内置复利资金管理。

- 每笔交易都设有止损 (SL) 和止盈 (TP)，经纪商不可见。

- 止损和止盈是动态的，默认情况下会根据市场波动进行调整。

- EA 设置中提供补偿模式。

- 交易货币对：XAUUSD、EURUSD、NZDCAD、CHFJPY、CADJPY、EURGBP、GBPJPY、GBPCAD、CADCHF、AUDCHF、EURAUD、GBPUSD、NZDJPY、EURJPY。

- 时间周期：仅限日线图 (D1)。

- 运行时间：EA 会在日线收盘时寻找入场机会。如果系统在日线收盘后没有下单，则表示图表上没有可用的入场信号。

- EA 具有信息显示功能，可显示其所关联的外汇货币对的当前点差和隔夜利息。

- 显示内容还包括账户余额、净值和保证金。

- 信息价差互换显示可以放置在图表的任意角落：

0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。





安装方法：

- 打开以下 14 个图表：

XAUUSD、EURUSD、NZDCAD、CHFJPY、CADJPY、EURGBP、GBPJPY、GBPCAD、CADCHF、AUDCHF、EURAUD、GBPUSD、NZDJPY、EURJPY。

- 在每个图表中选择 D1 时间周期。

- 将智能交易系统 (EA) 附加到每个图表。

- 将对应的“Set_file” 应用于每个图表上的 EA。

- 机器人会自动完成所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 并让电脑 24/7 全天候运行即可（或者使用 VPS 代替电脑）。





这是仅在MQL5网站上提供的原装正品。