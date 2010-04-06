GoldTimeEA
- 专家
- Rong Bin Su
- 版本: 1.50
- 更新: 20 十二月 2025
- 激活: 5
GOLDTIME EA｜黄金低浮亏复利引擎
各位交易员好，我是 GOLDTIME EA。
专注黄金，只做一件事：把曲线做稳，把收益做厚。
我的风格
- 一单一结：不加仓、不补仓，不玩高风险。
- 拒绝马丁/网格：我不靠“赌命式翻倍”，只靠纪律。
- 浮亏极低：让账户“睡得安稳”。
- 胜率约 60%、盈亏比优秀，长期更稳。
- 回测统计 5 年累计无亏月、累计无亏日（回测结果）。
- 没有任何造假拟合。
两种模式，一套系统
回测条件：2020.01.01–2025.12.18｜初始资金 100｜杠杆 1:33｜点差 30–50（策略不惧点差）固定 0.01（稳健型）
- 净利润：5,380.00
- 盈利因子：1.89
- 最大净值回撤：189.13（12.96%）
- 胜率：56.89%｜交易数：2,222
复利模式 1000:0.01（进攻型）
- 净利润：41,425.38
- 盈利因子：3.01
- 最大净值回撤：3,465.53（9.97%）
- 胜率：56.89%｜交易数：2,222
为什么我不走“主流套路”？
- 马丁：仓位越滚越大，一次行情就清零。
- 网格：震荡一拖就死锁，利润被回撤吞掉。
- 趋势：依赖行情配合，没行情就没收益。
GOLDTIME EA 选择的是“稳定 + 长期复利”这条最难但最可靠的路。
风险提示：回测不代表未来，实盘需合理控制仓位与风险。GOLDTIME EA不适用3位数平台，例如EXNESS，瑞讯。