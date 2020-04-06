Sideways Trader Pro EA mw
- 专家
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 25.17
- 激活: 5
SIDEWAYS TRADER PRO EA 是一款高级双货币对网格交易系统！
该机器人能够自动适应市场状况。
下载用于测试和交易的EA设置文件：
EA 的主要特点：
- EA 会根据市场波动自动调整入场点和出场点。
- 该智能交易系统可以同时管理每个货币对的买入和卖出订单。
- EA 可以同时运行在两个货币对上。
- 该机器人还会根据波动自动构建动态网格。
- 无严格的点差要求 - EA 可用于任何账户。
- 该系统不会像许多短线交易者那样浪费资金支付佣金，只需使用标准账户即可。
- 根据账户余额自动计算手数。
- 时间周期：M5。
- 交易货币对：NZDCAD、AUDNZD。
- 运行时间：EA 每周 5 天，每天 24 小时运行。
- EA 具有信息显示功能，可显示其所附加外汇货币对的当前点差和隔夜利息。
- 信息显示还会显示账户余额、净值和保证金。
- 信息显示可以放置在图表的任意角落：
0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。
安装方法：
- 打开以下两个图表：
NZDCAD、AUDNZD。
- 在每个图表中选择 M5 时间周期。
- 将 EA 附加到每个图表。
- 将相应的“Set_file”文件应用到 EA。
- 让电脑 24 小时运行（或者使用 VPS 代替电脑），以便 EA 正常运行。
重要提示：
- 买入/卖出的 MAGIC 参数必须始终不同。
- 不同配对的 MAGIC 指令不能相同 - 请使用推荐的 Set_files 文件。
本产品为原创产品，仅在 MQL5 网站上提供。