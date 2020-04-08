Vital Structure MT5
- 指标
- Frederick Langemark
- 版本: 1.1
- 更新: 14 十二月 2025
Vital Structure MT5
用于市场结构分析的指标：HH / HL / LH / LL 摆动标注、自动趋势线，以及多时间周期（MTF）支撑与阻力关键水平。
Vital Structure 是一款面向使用价格行为（Price Action）、市场结构、趋势线、支撑阻力和多时间周期分析的交易者的图表分析工具。它可识别已确认的摆动点，按结构（HH/HL/LH/LL）进行分类，绘制基于结构的趋势线，并绘制更高时间周期的关键水平，帮助可视化趋势与重要的价格反应区域。
主要功能
1) 市场结构（HH / HL / LH / LL）
-
使用可配置的回看窗口（lookback window）检测摆动高点与摆动低点
-
将摆动分类为：更高高点（HH）/ 更低高点（LH）/ 更高低点（HL）/ 更低低点（LL）
-
可选：摆动箭头与文字标签
-
可选：基于 ATR 的过滤，以在高波动市场中减少较小摆动
2) 自动趋势线（基于结构）
-
从最近的摆动点构建趋势线
-
根据检测到的结构绘制上升趋势线或下降趋势线
-
当趋势线被突破时，可保留历史线（虚线样式），并继续寻找新的趋势线
3) MTF 支撑与阻力关键水平
-
扫描高于当前图表周期的更高时间周期
-
检测重要摆动水平并绘制关键支撑/阻力位
-
可选：将相近水平合并为区域（以点/点差 pips 为单位）
-
限制最多绘制的水平数量，以保持图表整洁
典型用法
-
通过 HH/HL 与 LH/LL 的序列识别趋势状态
-
使用结构趋势线进行回调、突破与回测分析
-
使用高时间周期水平作为背景、目标与失效（无效化）区域
-
结合结构 + 趋势线 + 关键水平对齐进行多因子分析
参数（概览）
市场结构
-
Window（摆动灵敏度）
-
ATR Multiplier（波动过滤强度）
-
显示/隐藏箭头
-
显示/隐藏 HH/HL/LH/LL 标签
-
颜色与显示设置
趋势线
-
启用/禁用结构趋势线
-
扫描深度 / 回看
-
触碰容差（点/点差 pips）
-
最小斜率过滤
-
线条样式（活动 / 断裂历史）
关键水平（MTF 支撑阻力）
-
启用/禁用 MTF 扫描
-
合并距离（点/点差 pips）
-
最小触碰次数 / 强度规则
-
最大显示水平数量
说明与限制
-
摆动点会在所选 Window 之后才被确认。在确认之前，最近的 K 线可能会更新/变化。
-
本指标用于图表分析，不会下单交易。
-
无 DLL。无外部依赖。