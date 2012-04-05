Market Hours MT5
- 指标
- Frederick Langemark
- 版本: 1.5
- 更新: 20 十二月 2025
Forex Vitals Market Hours (MT5) — 交易时段区间框 + 实时时段仪表盘（免费）
外汇交易在不同时间段的表现差异很大。这个指标会把这种差异直观地呈现出来：它会在图表上直接绘制 4 大主要时段——悉尼、东京、伦敦、纽约——各自的 最高/最低（High/Low）区间框，让你一眼看出每个时段的波动区间是在哪里形成的，以及在时段重叠期间价格是如何运行的（例如伦敦/纽约重叠）。
你将获得
按颜色区分的时段区间框（每个时段的 High/Low）
可选 填充区间框 或 仅显示干净的边框（无填充）
时段开盘垂直标记线（非常适合捕捉开盘动能变化）
图表内实时仪表盘：显示当前活跃时段（以及如伦敦/纽约这类重叠）
支持夏令时（DST） 的时段时间（伦敦 / 纽约 / 悉尼）
智能对齐经纪商时间（自动计算偏移，让各时段正确对齐）
使用的时段时间（本地时间）
伦敦： 08:00–17:00（支持 DST）
纽约： 08:00–17:00（支持 DST）
悉尼： 07:00–16:00（支持 DST）
东京： 09:00–18:00
时间周期
为日内图表设计（M1–H1）。（为保证清晰度与性能，时段区间框/垂直线刻意限制在日内周期显示。）
参数（Inputs）
Draw_Session_Boxes — 显示/隐藏时段 High/Low 区间框
Fill_Session_Boxes — 背景填充（true）或仅边框（false）
Box_Line_Width — 边框粗细
Show_Verticals — 在各时段开盘处绘制垂直线
London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — 自定义各时段颜色