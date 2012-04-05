Forex Vitals Market Hours (MT5) — 交易时段区间框 + 实时时段仪表盘（免费）

外汇交易在不同时间段的表现差异很大。这个指标会把这种差异直观地呈现出来：它会在图表上直接绘制 4 大主要时段——悉尼、东京、伦敦、纽约——各自的 最高/最低（High/Low）区间框，让你一眼看出每个时段的波动区间是在哪里形成的，以及在时段重叠期间价格是如何运行的（例如伦敦/纽约重叠）。

你将获得

按颜色区分的时段区间框 （每个时段的 High/Low）

可选 填充区间框 或 仅显示干净的边框（无填充）

时段开盘垂直标记线 （非常适合捕捉开盘动能变化）

图表内实时仪表盘 ：显示当前活跃时段（以及如伦敦/纽约这类重叠）

支持夏令时（DST） 的时段时间（伦敦 / 纽约 / 悉尼）

智能对齐经纪商时间 （自动计算偏移，让各时段正确对齐）

使用的时段时间（本地时间）

伦敦： 08:00–17:00（支持 DST）

纽约： 08:00–17:00（支持 DST）

悉尼： 07:00–16:00（支持 DST）

东京： 09:00–18:00

时间周期

为日内图表设计（M1–H1）。（为保证清晰度与性能，时段区间框/垂直线刻意限制在日内周期显示。）

参数（Inputs）