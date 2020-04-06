DailyGold Surge EA

DailyGold Surge EA – 专业的 XAUUSD 每日趋势 EA

以安全、智能的逻辑捕捉黄金每日涌动

DailyGold Surge EA 是一款专为 XAUUSD（黄金） 设计的完全自动化智能交易系统（EA）。它检测当前的 月度趋势，并在高概率 每日时间窗口 01:00 至 02:00（服务器时间）精准开出与趋势一致的仓位。

当黄金出现自然的短期反转时，EA 会智能地在相反方向添加第二笔入场——将暂时的回调转化为额外机会，同时严格遵守风险管理。

干净、专业策略：

  • ❌ 无马丁格尔
  • ❌ 无网格
  • ❌ 无对冲
  • ❌ 无危险加仓

纯粹的趋势跟踪逻辑，专为可持续的长期绩效而打造。

核心功能

  • 月度趋势检测： 所有交易均与主导黄金趋势对齐，获得最大优势。
  • 每日精准入场： 主仓位在 01:00–02:00 窗口内即时开仓。
  • 自适应反向入场： 通过 opposite_pips_away 参数智能触发相反方向入场。
  • 利润保护： 价格移动 pips_away 距离后激活移动止损锁定利润。
  • 可控风险管理： 基于百分比的仓位计算（默认每笔入场 0.5%）确保稳定暴露。

⚠️ 重要现实提醒 本 EA 不适合 追求以下目标的交易者： ❌ 100% 胜率 ❌ 保证每日盈利 ❌ 快速翻倍账户

高风险马丁格尔或网格系统可能承诺更快收益——但往往以账户彻底亏损告终。

DailyGold Surge EA 专为自律的交易者设计，他们更偏好安全、专业的趋势策略。亏损交易和回撤期都会出现，但当 黄金大涌动 来临（它总是会来），将覆盖此前亏损并稳步推动账户前进。

📊 回测透明度 DailyGold Surge EA 根据当前市场趋势设计。 因此：

  • 回测仅应使用近期数据评估
  • 推荐测试周期：最近 12 个月或特定近期日期
  • 更早的历史数据可能无法反映当前市场行为

这能确保真实、诚实的绩效预期。

EA 参数

  • LOT__Risk_percentage_1： 首笔每日入场风险百分比（默认：0.5%）
  • LOT__Risk_percentage_2： 反向入场风险百分比（默认：0.5%）
  • S_L： 止损（点数）
  • T_P： 止盈（点数）
  • opposite_pips_away： 触发反向入场的点数距离
  • pips_away： 移动止损激活前的点数距离
  • Trailing_stop： 移动止损距离
  • Trailing_start： 移动止损启动水平

🔧 推荐设置

  • 交易品种： XAUUSD
  • 时间周期： H1
  • 最低余额：
    • $500（个人账户）
    • $5,000（资金管理公司/丙坚账户）
  • 经纪商： 推荐使用低点差 ECN 账户以获得最佳执行

特别提醒丙坚（Prop Firm）交易者 最大回撤低于 6% 且风险设置保守，DailyGold Surge EA 非常适合通过丙坚挑战并安全管理受资助账户。

首发特惠 仅剩少量拷贝 $399！ 下一价格： $499 最终价格： $1999

DailyGold Surge EA 为耐心交易者提供可靠方式，以专业趋势逻辑捕捉真实的黄金每日涌动。立即在 MQL5 Market 开始构建稳定收益！


