Volume FVG
- 指标
- Arinze Michael Ejike
- 版本: 5.786
- 更新: 15 十二月 2025
- 激活: 5
公允价值缺口指标
该指标识别三根K线的价格失衡,中间K线的范围未被相邻K线完全重叠。这些缺口揭示了波动期间因突然的买入或卖出压力造成的临时订单流中断。
成交量过滤器
成交量过滤器确保缺口仅在有意义的交易活动支持下出现。看涨缺口需要正向K线方向(收盘高于开盘),看跌缺口需要负向方向(收盘低于开盘)。这过滤掉缺乏信念的弱失衡。将UseVolume设为true并调整VolumeThreshold以激活过滤。
输入参数
- InpColorUp - 看涨缺口颜色(默认青绿色)。
- InpColorDown - 看跌缺口颜色(默认深粉色)。
- Lookback - 扫描的K线数量(默认21)。
- UseVolume - 启用基于成交量的过滤(默认false)。
- VolumeThreshold - 所需最小成交量(默认0)。
- UseAlerts - 主警报开关(默认true)。
- UsePopupAlert - 显示弹出通知(默认true)。
- UseEmailAlert - 发送电子邮件警报(默认false)。
- UsePushNotification - 发送移动警报(默认false)。
- UseAlertOnFVGCreation - 缺口形成时警报(默认true)。
- UseAlertOnFVGFilled - 价格填补缺口时警报(默认true)。