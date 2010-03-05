Yugen 是为 MetaTrader 5 设计的 多品种趋势类 专家顾问， 它能同时针对 7 个品种进行交易 ， 策略通过分析不同品种的状态和 OCO 系统共同提供精准的入场点。并追随趋势进行交易， 配有自适应保护 功能 ，根据当前 行情实时 调整获利了结水平 ，提供优秀的盈亏比交易，并且 Yugen 对 每个品种 只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以严格的 管理 风险 ， 避免造成重大损失。

设置信息 :

货币对 : 支持 XAUUSD 、 GBPUSD 、 EURUSD 、 USDJPY 、 BTCUSD 、 NAS100 、 US500

时间范围 : M30 或 4H

入金：最低 500USD

杠杆： 1 ： 100 至 1 ： 1000

账户：兼容绝大部分交易商（建议使用低点差账户）

为什么选择 Yugen ？

1. 多品种交易的胜率接近 80% ，盈利因子大于 2.1 ，夏普比率高达 11.3 。

2. 无马丁格尔，无网格，是一个稳定高效的突破策略，避免使用高风险仓位管理策略

3. 无造假，无拟合，只追求高效的 alpha

4. 高质量的数据保证回测结果准确

如何使用 Yugen 进行回测？

选择 MT5 软件，请载入评论里的参数（重要！！！）， 选择 最低 500 的存款， 选择 M30 周期， 自定义日期，选择每个报价， 选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试，就能获得高精度的回测结果

如何使用Yugen？

购买产品后，请及时在 MQL5 论坛上联系，并提供激活成功的截图，我们会帮助您进行设置

根据设置将 ea 添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 ( 推荐使用 vps 降低延迟并进行 24 小时交易）

如果有任何疑问，请在 mql5 论坛上联系我