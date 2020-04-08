Screener MT5

Screener MT5

在扫描器中单击资产，它将立即在同一图表窗口中打开。无需浪费时间打开新窗口，也无需在市场观察中滚动——只需一次点击，您就能立刻进入想要交易的资产。非常适合剥头皮交易、盘口阅读以及任何需要速度的人。
100% 可自定义的浮动面板，可拖动到图表的任意角落，并可通过点击 “Screener” 按钮隐藏。

主要筛选和排序：

Daily % (High → Low) - 当日涨幅最大
Daily % (Low → High) - 当日跌幅最大
Spread (Low → High) - 优先显示点差较低的资产
Relative Volume - 突出远高于平均交易量的资产（强势运动）
Moving Average (above/below) - 仅筛选处于上涨或下跌趋势的资产
显示资产数量限制（如：top 10、top 20…）

所有内容均实时更新，直接在图表中，无需打开其他窗口。
非常适合交易股票、迷你指数、迷你美元、加密货币、外汇或任何您经纪商提供的资产。

注意：要查看和筛选交易品种，必须先在 MT5 Market Watch 中启用它们（右键 Market Watch → Show All 或手动添加）。


Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
指标
RED ZONE Monitor Loss-Cut & Break-Even Risk Monitor for Averaging Traders (MT5) RED ZONE Monitor is a risk management indicator for traders who use averaging, scaling-in, or multiple open positions . It visually displays: The loss-cut (liquidation) risk zone The break-even price Based on current open positions, lots, and margin conditions This indicator does not provide entry signals. It does not promise profits. It shows where your account actually fails if price moves against you. What RED ZO
Drawdown Tracker
Jaron Clegg
指标
MT5 Drawdown Tracker – Track Your EA’s Performance with Precision! Take your trading analysis to the next level with our MT5 indicator designed to monitor, record, and report the drawdown of any Expert Advisor. Whether you’re fine-tuning your strategies or optimizing risk management, this tool gives you the insights you need. Key Features: Effortless Tracking: Automatically monitors the drawdown levels of your EAs with precision. Comprehensive Data Storage: Accurately logs each drawdown event,
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
指标
Mega Spikes Max is a specialized indicator for Boom and Crash synthetic indices that generates trading signals with automatic alert notifications. Features The indicator analyzes market conditions using proprietary algorithms and displays buy/sell arrows directly on the chart. It works specifically with Boom and Crash indices on M5 timeframe. Signal generation combines multiple technical analysis methods to identify potential trading opportunities. The system provides two TP levels and SL calcu
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
指标
SlopeChannelB – 一种技术分析工具，构建倾斜的价格运动通道，为评估当前市场状况和寻找交易信号提供独特机会。 指标的主要特点： 倾斜的价格运动通道 : 该指标有助于可视化支持和阻力水平，这些水平可能表明潜在的反转点或趋势持续。 线条颜色多样和背景突出显示 : 倾斜的支持和阻力级别以不同颜色显示，通道本身还通过背景额外突出，简化图表的视觉分析。 三种计算线条的选项 : 指标使用回归分析来构建通道线。您可以选择以下三种方法之一： Robust (默认) – 对异常值具有鲁棒性的方法。 OLS (普通最小二乘法) 。 Median (中位数计算) 。 最优模型选择 : SlopeChannelB根据五个质量标准的分析自动选择最适合的通道线变体。 质量参数直接在图表上显示，帮助您评估结果。您还可以使用按钮手动切换通道构建选项。 双信号系统 : 第一信号 – 当价格达到倾斜的阻力或支持级别时发生。 第二信号 – 记录价格从级别到通道中心的移动。 这些信号有助于寻找反弹的入场点，但始终需要其他工具的确认。 与其他指标联合使用 : 建议将SlopeChannelB与振荡器或趋势
PAX3 Price Action Indicator
Marco Aurelio Santos Costa
5 (5)
指标
You probably won't see the power of the indicator in the backtest, because it uses 3 windows, something you can't do, in the DEMO version that the site offers.  I trust 100% on my work and on my indicator, if you want a test version, send me a message, different from other sellers, who just want to "sell", I want whether you have a full version before renting and deciding. Christmas Discount 30% off until the 25th As you can imagine, it was a failure, I'm not saying that any indicator doesn't w
Full Trend Killer
Tete Adate Adjete
指标
FULL TREND KILLER is an indicator based on Bollingen Bands and it is easy to use; no internal adjustments to be made. It is specially designed for synthetic indices but also works well on Forex Assets. The best time frame to use on synthetic indices is M15, this is just a tip, however it can be used on all time frames. Settings : BANDS PERIOD Push Notification Email Notification Audible Alert
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
指标
Check out my TRADE PLANNER MT5 – strongly recommended to anticipate account scenarios before risking any money. This is a multi-symbol, multi-timeframe, table-based indicator for MetaTrader 5 that identifies 46 types of candlestick formations. Each formation has its own image for easier recognition. The indicator includes popular patterns such as Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing, and Doji-like candles. You can check the full list of patterns in the screenshots below. Also you can
SessionsRangeZone
Vladimir Utkin
指标
RangeZone  Indicator General Overview: Global Exchange Trading from East to West World financial markets operate on the principle of continuous trading sessions, where activity moves with the sun from one financial center to another. Understanding this dynamic is key to successful trading! How Trading Moves Around the World: Asian Session   (Sydney, Tokyo): Opens first, sets the tone for daily volatility Japanese yen, Australian dollar, Asian indices Often forms key support/resistance level
Var moment pulse indicator
Ekaterina Saltykova
指标
VarMomentPulse is a unique manual trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster.  Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Indicator: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPul
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
指标
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Notification TouchGuard Alert
Alireza Zahedi
指标
TouchGuard Alert – Advanced Price Alert & Notification Indicator for MetaTrader 5 (MT5) TouchGuard Alert is a fast, lightweight, and highly accurate price-touch Alert & Notification system designed for MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) . It automatically sends real-time Alerts, Pop-Up Alerts, Email Notifications, Push Notifications and early-warning notifications when price touches or approaches your chart objects. Key Features (High-Precision Alert & Notification System) Comprehensive P
Deep Bollinger Bands
Marat Sultanov
指标
Every indicator has its advantages and disadvantages. Trending ones show good signals during a trend, but lag during a flat. Flat ones thrive in the flat, but die off as soon as a trend comes. All this would not be a problem, if it was easy to predict when a flat changes to a trend and when a trend changes to a flat, but in practice it is an extremely serious task. What if you develop such an algorithm, which could eliminate an indicator's flaws and enhance its strengths? What if such an algorit
Gold Market Regime Filter
Steven Pitacco
指标
Gold Market Regime Filter – Professional Trend & Market Condition Indicator for XAUUSD Gold Market Regime Filter is a professional trading indicator designed to identify high-quality market conditions on XAUUSD , helping traders avoid low-probability trades and focus only on favorable trend environments . This indicator does not generate buy or sell signals . Its purpose is to filter the market , allowing traders and Expert Advisors to operate only when market conditions are optimal . What
TransitBlueOcean
Bonginkosi Innocent Khumalo
5 (1)
指标
TransitBlueOcean is indicator system that uses ocean wave's pattern, to help one to know when to buy and when to sell. The indicator system is very powerful like the ocean waves. Join the mql5 channel for TransitBlueOcean  https://www.mql5.com/en/channels/transitblueocean   How to use: Zoom in so that the Ocean will appear on your chart. Buy when you see the candles, the candle will be above the ocean wave (buying signal). Sell when you can't see the candles, the candles will be inside the wav
Hybrid trend impulse indicator
Ekaterina Saltykova
指标
The Hybrid Trend Impulse indicator is an advanced tool that combines modern approaches to trend and impulse analysis, offering unique capabilities for effective deposit management. Key advantages of the HybridTrendImpulse_indicator: Nonlinear dynamics: The method of interaction between opening prices forms a unique nonlinear model that is particularly sensitive to significant price fluctuations, increasing their significance and making the indicator ideal for working in high volatility conditio
Ava 3
Sveinn FRIDFINNSSON
5 (1)
专家
AvA 3 SET files AvA 3 - HELLENIC: Dynamic Multi-Module Trading System AvA 3 - HELLENIC is a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered for serious forex traders seeking exceptional versatility and precision in automated trading. This powerful EA integrates multiple trading modules within a flexible framework, delivering a complete trading solution adaptable to diverse market conditions. At its core, AvA 3 - HELLENIC features four specialized trading modules - ALPHA, BETA, GAMMA, and
Trade Worker PRO
Massimiliano Cianci
专家
Trade Worker PRO is designed to make your trading performance consistent and profitable over time. At the heart of this Expert Advisor is a Linear Regression oscillator providing signals for entries and reversal points for exits. The risk is handled by a DCA mechanism that adds positions until price reverses enough to turn the trade into profit. Such a mechanism provides profitable trades most of the times and is strengthened by a safety algorithm preventing liquidation of positions under heavy
Ichimoku Dashboard MT5
The Huy Phan
指标
This is the MT5 Ichimoku Dashboard. This dashboard will scan multiple timeframes in MT5 platform, from M1 chart to D1 chart. It will send the buy/sell signals by alert on the platform or sending notification to your phone or message you via a email. The buy/sell signal can be set by cross of multiple lines: ex: tenkan-sen line, kijun-sen line, the cloud or you can select the price to cross or above/below the kumo cloud... Please discovery in the input setting, You can find the rule that you are
Advanced Sessions Indicator MT5
Albertas Guscius
5 (1)
指标
MT5 Session Indicator: Track Global Market Hours with Precision Boost your trading strategy with this FREE Session Indicator for MetaTrader 5 , designed to help you effortlessly identify active trading sessions across global markets. Perfect for forex, stocks, and commodities traders, this tool highlights key market hours (Asian, European, North American, and overlaps) directly on your chart, ensuring you never miss high-liquidity periods. Key Features: Visual Session Overlays : Clear color-c
FREE
Stochastic Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
指标
The " Stochastic Advanced " indicator displays the signals of the 'Stochastic" indicator directly on the chart without the presence of the indicator itself at the bottom of the screen. The indicator signals can be displayed not only on the current timeframe, but also on a timeframe one level higher. In addition, we have implemented a filter system based on the Moving Average indicator. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Displaying the signals of the "Stoch
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
专家
AlphaGain AI – AI驱动的精确交易新纪元 AlphaGain AI 是一款功能强大的 MetaTrader 5 EA，结合人工智能及超过 10 年历史数据分析，帮助交易者持续捕捉高概率信号，适配不同市场环境自动调整策略。 主要功能： AI核心算法：基于蜡烛形态、波动区间及动能逻辑； 超过10年数据训练，发现稳定盈利模式； 智能进出场：动态止损止盈、追踪止损、止盈倍数根据波动率； 资金保护：控制最大回撤、账户卫士、最大点差过滤、交易时间过滤； 完全自动交易：无需人工干预； 低延迟执行：适配 ECN 类型账户，滑点极低。 推荐设置： 交易品种：EUR/USD 时间周期：15 分钟（M15） 最低均衡：100 美元 账户类型：推荐 ECN 或 Raw Spread 杠杆：1:100 或更高 为什么选择 AlphaGain AI？ 交付包：.ex5 执行文件、设置 .set、PDF 操作指南； 服务支持：终身更新、Telegram 与电子邮件支持； 透明演示：MyFxBook 验证结果，可提供免费演示版本及私人 Telegram 群组； 重要提示
TouchAlert Pro
Lù Hirata
指标
Touch Alert Pro 不想錯過交易機會，卻又無法一直盯著圖表看？ 這款指標就是為了你而設計的！ 商品概要 Touch Alert Pro 是一款當價格觸及圖表上的警報物件時，會向 MetaTrader 5 手機應用發送推送通知的指標。 你可以透過圖表上的按鈕，自由新增或刪除警報物件， 每個警報物件都可以設定 最大通知次數 ，確保只在關鍵時機發送提醒。 本產品不包含自動交易功能，適合作為 人工交易輔助工具 使用。 功能介紹 1. 控制面板 圖表上顯示六個按鈕，分別用來添加不同的警報物件： 水平線：新增一條具有警報功能的水平線 通道線：新增一條具有警報功能的通道線 趨勢線：新增一條具有警報功能的趨勢線 費波那契回撤：新增一組帶警報的回撤線 費波那契擴展：新增一組帶警報的擴展線 全部刪除：移除圖表上所有警報物件 2. 警報物件 未標記數字的線條即為普通警報物件，當價格觸及時會發出通知。 你可以透過右鍵單獨刪除，也可設定是否左右延伸，延伸部分同樣具有警報功能。 3. 設有通知次數上限的物件 這些物件上會顯示剩餘通知次數的數字。點擊數字即可增加可通知次數。 4. 通知次
Smart Fair Value Gap Pro
Joao Luiz Savioli Filho
指标
Unlock the power of Smart Money Concepts (SMC) with the cleanest FVG indicator on the market. Smart FVG Pro is not just another gap detector. It is designed for professional traders who need to filter out noise and focus on high-probability reversal zones. Unlike standard indicators that clutter your chart with every minor gap, Smart FVG Pro uses advanced filtering logic (Trend + Volatility) and a unique "Smart Mitigation" system to automatically remove invalidated zones, keeping your chart clea
SQN Max indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Sqn Max Indicator Sqn Max is an exclusive indicator to trade the market with high effectiveness. The indicator is based on price action, volatility and trend. This indicator is as simple as possible but not too simple. The indicator can generate alerts to ease the trading process. You don't have to stay all day in front of your screen. The indicator can be used with any class of assets and with any time frame. It is possible to achieve better results trading our list of selected assets. We achi
Visual Dragon State Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Dragon State Indicator is a powerful trading tool designed to empower traders by giving them the foundation to optimize it further. This indicator is not optimized, making it a perfect choice for traders who love to tweak and customize trading tools to suit their unique strategies. The Logic Behind the Indicator The Dragon State Indicator identifies pivotal market movements using these components: Buy and Sell Signals: Buy Signal: Clearly displayed with lime-green arrows when conditions suggest
Multi Level ATR and Moving Average Band Indicator
Nguyen Trung Khiem
指标
概述 多级ATR和移动平均带指标是一个强大的工具，旨在帮助交易者识别市场趋势、支撑和阻力水平以及波动性。该指标将多条移动平均线与ATR（平均真实波幅）乘数结合在一起，以创建围绕价格波动的直观带状图。它帮助交易者发现潜在的反转区域、趋势条件和市场整合区域。 特点 多重带状显示： 显示六条动态带，基于移动平均线和ATR计算，使用不同颜色以便于识别趋势（红色、橙色、黄色、绿色、蓝色和紫色）。 ATR波动带： 根据市场波动性调整带状图，通过ATR乘数提供清晰的视觉信号，用于潜在的反转或持续价格走势。 可定制的参数： 完全可以调整ATR乘数和移动平均线周期，以适应不同的市场条件和交易策略。 明确的趋势识别： 带状图根据波动性扩展和收缩，使交易者可以轻松看到趋势、整合期和潜在的突破点。 适用于多个时间框架： 适用于任何交易时间框架，从短期的高频交易到长期投资。 使用方法 趋势识别： 使用该指标来区分趋势市场和横盘市场。扩展的带状图表示波动性增加和潜在的突破，而收缩的带状图表示低波动性和整合。 反转信号： 当价格触及最外侧的带状图时，这通常是潜在反转点的信号。交易者可以在确认其他指标或分析后设置止损
FREE
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual Momentum Flow Indicator: Decode the Market's True Intent Are you tired of indicators that only work in trending markets, leaving you confused during consolidations? Do you struggle to distinguish between a genuine momentum breakout and a false move within a ranging market? The Visual Momentum Flow Indicator is your solution. This meticulously engineered tool is designed not just to follow trends, but to interpret the very character of the market, giving you a distinct edge by clearly ide
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
指标
Basic information. To perform its work, the indicator takes data on volumes from a lower timeframe, builds Market Profiles for a higher timeframe and a histogram for the current timeframe. The indicator starts in several stages. In this case, messages like: "Build Source & Target TF. Step: …" are output to the log. The process can be accelerated by changing the input parameter Milliseconds between steps - the initialization speed. The final value of this parameter is always individual and is set
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
指标
Ichimoku Kinko Hyo 的目的-建立在几乎每一个交易市场被成功应用的趋势交易系统。它在许多方面都是独一无二的，但它的主要优势是其使用多个数据点，为交易者提供一个更深入，更全面的价格走势视角。这种深入视角，事实上，Ichimoku 是一款非常优秀的可视系统，能够令交易者从那些高概率中 "一目了然" 地快速识别和过滤低概率的交易设置。 本指标基于标准的 MT5 Ichimoku Kinko Hyo 指标，但我已经将它设计为跟踪其它数值 (RSI, CCI, Momentum, TEMA, ...)，且替换至子窗口。 您可以使用它作为其它策略的确认，或者如果您是一个专门的 Ichimoku 用户，您可以将它作为您的 Ichimoku 图表一个梦幻般的辅助。 这是免费版本, 您只能在子窗口里使用 RSI-Ichimoku/原始 Ichimoku。 参看 专业 和 专业多时间帧 版本。
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
指标
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析 市场结构 以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具 不会开仓或管理订单 ， 它是一个 可视化分析工具 ，而不是自动交易机器人。 指标显示的内容 指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息： 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH) 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口) 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps） 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones 本地成交量分布（volume profile）：POC、V
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
指标
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
实用工具
主要命令 B – 买入。 S – 卖出。 L – Buy Limit。 M – Sell Limit。 U – Buy Stop。 N – Sell Stop。 C – 关闭所有已开仓位。 X – 关闭特定持仓。 Z – 取消所有挂单。 T – 跟踪止损（Trailing stop）。 P – 部分平仓。 K – 保本（Breakeven）。 A - 交易助手 1-2-3 - 买入（可自定义手数） 4-5-6 - 卖出（可自定义手数） 根据需要，可启用或禁用热键控制。 注意：默认快捷键使用大写字母。如果用户重新分配了任何快捷键，则必须在输入设置中以大写字母输入新的按键。 风险管理选项： 固定手数或账户百分比 基于金额价值和止损距离的风险比率 基于前一根 K 线的最高或最低点的止损，并可选偏移 基于自定义烛台范围的止损 以点数为单位的固定 SL 和 TP 带有保证金检查的自动手数计算 功能 可配置键盘快捷键，用于市价和挂单、平仓、跟踪止损、部分平仓和保本。 支持可配置点数距离的 Buy/Sell Limit。 基于前一根 K 线最高或最低点的跟踪止损功能。 可选同时关闭所有仓位或取
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
彩色ROC带移动平均线和警报 - 高级动量指标 增强的Rate of Change (ROC)! 这个为MetaTrader 5定制的指标提供清晰直观的市場动量视图，适合寻求趋势加速或减速精确信号的交易者。 什么是ROC及其优势？ Rate of Change (ROC) 是一个纯动量振荡器，测量价格相对于先前时期的百分比变化。它突出价格运动的速度和强度： 正值表示上升动量 (bullish)。 负值表示下降动量 (bearish)。 零线交叉信号可能的趋势变化。 与价格的背离可以提前预测反转。 不同于平滑指标如MACD或RSI，ROC更敏感和快速，在价格图表上变得明显之前捕捉动量变化。以短标准周期(14周期)，它完美用于检测快速加速，尤其在波动市场如外汇、指数或股票。 此指标的独家差异： 智能动态着色 (LBR-inspired风格): 绿色 (Lime): 当ROC向上加速 (bullish动量增加)。 红色: 当向下减速 (bearish动量增加)。 橙色: 在当前蜡烛 (形成中)，以避免重绘并仅关注闭合柱。 这种基于ROC自身方向的着色 (与先前值比较) 使指标极具视觉性：您即
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
指标
MetaTrader 5 的经典 MACD 此指标提供了 Gerald Appel 原设计经典移动平均收敛散度 (MACD) 指标的忠实实现，专为 MetaTrader 5 量身定制。它通过核心组件：MACD 线、信号线和柱状图，帮助交易者识别市场趋势、动量转变和潜在反转点。 MACD 线计算为两个指数移动平均线（通常为 12 周期和 26 周期）之间的差值，提供对价格动量的敏感度量。信号线是 MACD 本身的 9 周期 EMA，用于平滑波动，通过交叉生成买入/卖出信号。同时，多色柱状图直观地表示 MACD 和信号线之间的差距，便于一眼识别趋势的加强或减弱。 关键益处包括： 可靠检测牛市/熊市交叉，用于进入/退出时机。 分析价格行为与 MACD 之间的背离，用于发现反转。 零线定位，用于评估整体市场偏向（上方为牛市，下方为熊市）。 完全可自定义，包括可调节周期、应用价格和颜色，此指标无缝集成到任何 MT5 图表中。无论您是初学者分析基本趋势，还是高级交易者将其纳入复杂策略，它都提供永恒的技术洞见，而无需不必要的复杂性。对于支持或问题，请使用评论区或 MQL5 消息 — 无需外部链接。
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
实用工具
Fixed Scale Indicator – MetaTrader 5 固定比例价格显示工具 Fixed Scale Indicator 是一款适用于 MetaTrader 5 平台的实用辅助指标。其主要功能是允许用户在图表中启用或关闭固定价格比例模式，使价格保持在图表中央位置，并根据市场波动自动调整显示比例。此功能可帮助交易者在观察价格走势时获得更加稳定和一致的视觉参考，特别适合对价格结构与波动节奏敏感的策略使用者。 功能说明： 切换固定比例： 用户可在图表右侧的价格轴上快速连续点击三次，以启用或禁用固定比例模式。操作简便，不影响其他图表功能。 价格居中显示： 在市场波动剧烈时，系统自动保持价格在图表中央，避免价格移出可视区域。 自动比例调整： 当价格变动幅度较大时，纵轴比例会根据当前价格区间自动变化，确保关键K线和指标始终在屏幕可见范围内。 界面兼容性： 兼容所有交易品种和时间周期，可与任何模板或指标共同使用。 该工具在日内交易、剥头皮交易及波动性分析中尤为实用。通过固定比例视图，交易者能更轻松地识别价格突破、支撑与阻力结构，从而提升市场分析的准确性与操作体验。
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
MT4 Hotkeys – 订单与持仓管理工具 该工具允许用户使用键盘快捷键在 MetaTrader 4 平台上管理订单和持仓。支持下单执行、平仓、移动止损调整和通过可自定义设置的风险管理功能。 主要命令 “B”：提交买入订单。 “S”：提交卖出订单。 “C”：关闭所有打开的持仓。 “X”：关闭特定持仓（根据配置为最旧或最新持仓）。 “T”：激活移动止损，根据前一根K线的最低点（买单）或最高点（卖单）进行调整。 “P”：关闭开放仓位的可配置百分比（默认：50%）。 “K”：将所有打开仓位的止损移动到盈亏平衡点（开仓价）。 注意：命令必须使用大写字母激活。 风险管理选项 用户可以选择： 固定手数。 以美元为单位的风险限制，并通过前一根K线及用户定义的设置自动计算止损。手数根据每笔交易的指定风险进行调整。 功能 用于下单、平仓、止损管理的可配置键盘快捷键。 基于前一根K线的高点或低点的移动止损功能。 支持同时关闭所有持仓。 支持可定制的手数、止损、止盈和 Magic Number 设置。 兼容 MetaTrader 4 的所有品种和时间周期。
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
MultiChart Pro – MetaTrader 5 图表管理专业工具 MultiChart Pro 是一款为 MetaTrader 5 设计的专业级图表管理工具（智能交易顾问，EA），旨在帮助交易者自动化打开、设置和组织多个图表界面。通过此 EA，用户无需手动配置每个时间周期或模板，即可在几秒钟内建立完整的交易布局，从而显著提高分析效率与执行速度。 该系统最多支持四个图表的自动化配置，包括三个标准在线图表（例如 D1、M1、M15）以及一个离线图表（例如 10 秒图）。EA 还会自动设置当前活动图表（例如 M5），使所有时间周期的分析保持一致性。 主要功能： 图表自动打开： 可在启动时快速加载多个不同周期的图表，无需人工干预。 模板自动应用： 每个图表都会加载用户预设的模板，系统会自动检测模板是否存在，以防止错误。 时间周期选择： 用户可通过输入参数自由选择需要打开的时间周期。 离线图表支持： 可为短周期策略（如剥头皮或高频交易）创建自定义的 10 秒图。 MultiChart Pro 特别适合希望同时观察多时间框架信号的交易者，例如日线趋势配合分钟级入场点的策略。借助此 EA
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Time & Sales Tick Indicator 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的实时报价与成交监控指标。 该工具能够在图表上实时显示每笔交易的价格、成交量与时间信息，帮助交易者观察市场的细微波动与订单流动。 功能说明 在图表中的独立面板上实时展示价格、成交量与成交时间，便于跟踪市场动态。 可根据用户自定义的时间或数量间隔对成交数据进行分组。 系统自动对价格变动进行颜色区分：上涨以绿色显示，下跌以红色显示，使趋势变化一目了然。 面板可自由放置在图表的任意角落，支持调整大小、字体、透明度和刷新速度。 与所有交易品种和时间周期兼容，可在 MetaTrader 5 平台上稳定运行，不影响主图性能。 适用于分析市场活跃度、监控流动性以及辅助短线或高频交易策略。 此指标为交易者提供了更直观的市场视图，使其能够在高波动市场中更好地识别短期机会并改进决策效率。
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
实用工具
部分平仓管理器 – 交易量智能调整工具 部分平仓管理器是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的智能交易辅助工具，帮助交易者高效地管理持仓风险和利润。通过该工具，您可以在不完全关闭订单的情况下，仅平掉部分持仓，以锁定部分收益或减少潜在损失。这对于执行复杂的资金管理策略和动态仓位控制尤为有用。 功能特点： 部分平仓操作： 允许用户通过单击一次就能关闭所选持仓的一部分，无需手动输入复杂的数量。 自动计算交易量： 系统自动计算应关闭的手数，确保精确和快速，避免输入错误。 多订单同步支持： 可同时对同一品种下的所有持仓执行部分平仓，极大提高操作效率。 灵活拖拽界面： 用户可以点击并按住表格标题，将其移动到图表任意位置，操作更直观。 无论您是进行短线交易还是中长期策略，该工具都能帮助您更精确地控制交易节奏，实现稳定的资金管理。
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
专家
HighLow Fury EA 是一款具备风险与资金管理功能的突破交易智能机器人。 它能够根据账户风险百分比或固定手数自动调整下单手数，确保每次交易的风险始终保持在可控范围内。 系统内置每日盈利与亏损限制，用于保护账户权益，防止情绪化或过度交易。 在达到设定的目标收益或亏损后，EA 会智能降低风险敞口，以保留已获得的利润。 提供多种移动止损选项，包括基于最高价、最低价或前几根K线的动态跟踪方式。 支持自定义交易时间与日期过滤器，并可设置持仓的最长存续时间以控制风险。 该EA可在 MetaTrader 5 平台上稳定运行，兼容所有主要交易品种与周期。 默认参数针对 XAUUSD（2025）进行了优化，用户可根据不同策略与市场条件自由调整。 适用于短线与中期交易，在波动性较强的市场中同样具有良好表现与稳定性。
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
MetaTrader 5 的彩色成交量直方图指标 此指标在单独的窗口中以直方图的形式显示市场成交量。每根柱子的颜色根据价格蜡烛的方向自动变化：当收盘价高于开盘价时显示绿色，表示多头力量；当收盘价低于开盘价时显示红色，表示空头主导。通过颜色区分，可以让交易者更清楚地看到价格运动与成交量之间的关系。 主要功能 成交量来源：可选择“Tick 成交量”或“真实成交量”。 可选在成交量直方图上添加一条移动平均线，用于平滑成交量变化趋势。 支持的移动平均类型包括：SMA（简单平均）、EMA（指数平均）、SMMA（平滑平均）、LWMA（线性加权平均）。 用户可以自由设定平均周期。 兼容所有交易品种和时间周期，在 MetaTrader 5 平台上运行稳定。 通过颜色与平均线的结合，帮助分析成交量背后的动能变化，从而辅助判断价格反转或趋势延续。
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
周几 SMA 指标根据用户选择的具体一周中的某一天的收盘价计算移动平均线。它支持各种类型的移动平均线，包括简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）、平滑移动平均线（SMMA）和线性加权移动平均线（LWMA）。周期参数定义了在计算中包含所选天数的实例数量，例如，如果选择周五并设置周期为3，则它会使用最近三个周五的收盘价来计算平均值。此工具特别适用于分析金融市场的周模式，帮助交易者识别特定日期的趋势和潜在机会。通过关注特定工作日，例如周五，用户可以深入洞察受周末因素、经济数据发布、市场情绪或其他周期性事件影响的反复行为。该指标在图表窗口中绘制为一条线，易于与其他技术指标结合使用，以制定更全面的交易策略。
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
High Low MTF – 多周期高低点水平 High Low MTF 是一款专业指标，可帮助交易者基于任何时间周期的高点和低点识别强力支撑与阻力区域。该指标可以将来自更高或更低周期的最高价与最低价直接显示在当前图表中，从而提供清晰的多周期市场结构视图。 它适用于日内交易、剥头皮、波段交易以及使用 iCustom 的算法交易系统。指标会自动识别并更新所选周期的高点和低点，形成价格经常反应的重要区域，这些区域常被机构和大型交易者关注。 High Low MTF 针对性能进行了优化，即使在高速行情和大量蜡烛图显示时依然保持出色响应。可用于外汇、股票、黄金、指数、加密货币和期货市场。 功能与优势 显示任意周期的高点和低点 支持高周期或低周期显示 适合识别支撑与阻力区域 有助于趋势延续与反转交易 适用于剥头皮、日内、波段和持仓交易 轻量快速，占用 CPU 低 可通过 iCustom 用于交易机器人 适用场景 突破与假突破确认 基于机构价格的止损与止盈 趋势回调入场 警示虚假走势与诱多诱空
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Seasonal MT5 指标 通过 Seasonal MT5 指标，发现市场季节性分析的强大潜力。该指标专为日线级别而设计，利用历史价格数据识别和可视化周期性价格模式，帮助交易者发现可预测的市场节奏。适用于外汇、股票和大宗商品交易，是基于数据的量化辅助工具。 主要功能： 基于历史每日价格数据绘制季节性趋势线，揭示市场的周期性波动。 显示一条连接季节性高低点的直线，用于趋势参考。 绘制每月分割线以分析月内季节性变化。 可自定义垂直线标记当前交易日位置。 在独立窗口中对数据进行归一化显示，保证图像清晰。 输入参数： Number of Years（默认：10）：设定用于分析的历史周期。 Adjust Scale（默认：false）：聚焦特定月份进行局部分析。 Expand Scale（月）（默认：3）：定义缩放的月份范围（1–12）。 Invert Indicator（默认：false）：反转季节性曲线以进行反向分析。 Shift（默认：0）：调整时间位移（以天为单位）。 Apply to（默认：Close）：选择用于计算的价格类型（收盘价或开收平均价）。 Vertical Line（默
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
GSV – Guided Swing Value Levels GSV – Guided Swing Value Levels 是一个专为希望寻找价格可能产生高统计反应区域的交易者所开发的独特指标。 其计算灵感来源于 Larry Williams 在其著作《Long-Term Secrets to Short-Term Trading》中的概念，他强调市场摆动平均值在预测价格可能停止、回调或反转区域中的重要性。 该指标采用与 Williams 相同的核心逻辑——测量过去价格运动并将其投射到未来。 但 GSV 已被完全优化并适用于 MetaTrader 5，可在任意时间周期中自动绘制 Buy GSV 和 Sell GSV 区域，且基于直接来自日线图的统计数据。 GSV 如何工作 分析日线周期的蜡烛图。 计算真实价格摆动平均值，并区分上涨与下跌运动。 将这些数值乘以可调节的统计系数。 自动投射： GSV Buy — 可能形成买方力量的区域 GSV Sell — 可能形成卖方力量的区域 这些区域表现为提前预测的支撑和阻力，基于真实市场行为，而非简单的图形绘制。
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Trading Report 是一款轻量且功能强大的可视化指标，实时显示账户和交易的核心信息 — 全部集中在一个优雅、可完全拖拽的极简面板中。 主要功能 每跳动更新（持仓及浮动盈亏实时显示） 当前持仓详情（BUY/SELL + 手数 + 开仓价 + 浮动盈亏带绿/红颜色） 当日盈亏及余额变化（自动上色：绿=盈利 | 红=亏损 | 白=持平） 完整统计：Balance、Equity、总交易数、胜/负、胜率(%)、盈利因子、最佳/最差交易 可点击的“Report”按钮：点一次显示，再点一次完全隐藏（快速清理屏幕） 完全可拖拽：拖动按钮即可把报告放在图表任意位置 优势 不固定占用屏幕，一键隐藏 无需打开历史即可一览当日和账户表现 完美适合多品种交易者 极适合录屏、直播、教学和日常监控
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Pivot Round Price 是一种基于经典枢轴点(Pivot Points)公式的指标，完全保持支撑、阻力和中心枢轴的原始计算，不改变任何标准数学部分。 该指标的区别和主要优势是，水平会自动调整为四舍五入后的价格，从而更容易在具有多个小数位的资产上进行可视化，并使这些水平在实际图表中更具意义。 由于价格被四舍五入，这些水平不再“迷失”在小数值中，而是与心理上重要的区域重合，这些区域通常是市场反应或盘整的地方。 该指标具有多种视觉控制，您可以完全根据自己的使用风格进行调整： LinesBehindCandles 允许在蜡烛图后面绘制所有水平线，使图表保持干净，不影响价格走势的可视化。 RoundToNearestLevel 启用自动四舍五入至最近价格，将数学水平转换为对真实市场更有意义的心理水平。 AddPivotMidLines 在每个主要枢轴之间显示中间线，从而增强对微支撑和微阻力的阅读。 PivotMidCount 允许选择每个水平之间的中间线数量（例如：1、2、3 等）。 PivotMidColor 可以自定义中间线的颜色。 PivotMidStyle 选择线条的视觉样式
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Avwap 主要功能： 自动每日 VWAP（每天服务器时间 00:00 完美重新开始） 8 种价格计算方式：Close、(H+L+C)/3、(H+L)/2、(O+C)/2、(O+H+L+C)/4 等 锚定 VWAP 模式：只需将垂直线拖到过去的任何位置，VWAP 会立即从该点重新计算 垂直线的颜色、粗细和样式 100% 可自定义（你决定如何显示锚点） 图表中没有标签或文字 代码极度优化 锚定 VWAP 的巨大优势： 普通日 VWAP 只适用于当前交易日。 锚定 VWAP 允许你： 准确查看从最近上涨/下跌波段低点开始的成交量加权平均价格 分析从突破重要区域以来的公允价格 从任何选定点进行基于 VWAP 的视觉回测 精确识别价格是否在某一特定事件（新闻、缺口等）以来的累积成交量上方或下方交易 总结：普通 VWAP 显示“今天发生什么”，而锚定 VWAP 显示“从我认为重要的点开始发生什么”。这完全改变你读取价格的方式。 适用于： Price Action Tape Reading / Volume Profile 日内交易和波段交易 指数、股票、期货和外汇交易
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator 是经典 3/10 Oscillator 的增强版本，该指标由专业交易员 Linda Raschke 广泛使用并推广。 该指标严格遵循 Linda Raschke 使用的原始标准参数：3 周期和 10 周期移动平均线，以及 16 周期信号线，专注于动量读取和市场节奏变化。 概念基础 – Linda Raschke 如何使用 3/10 Oscillator Linda Raschke 将 3/10 Oscillator 作为动量确认工具，而不是简单的自动信号生成器。 主要用途包括： 识别动量的加速与减速 确认趋势中的回调 预判市场短期方向变化 与价格行为、移动平均线和趋势背景结合使用 重点在于柱状图的行为、斜率和方向变化，而不仅仅是机械式的交叉。 柱状图表示快速均线（3 周期）与慢速均线（10 周期）之间的差值： 高于零表示看涨动量 低于零表示看跌动量 柱体的扩展或收缩显示动量的增强或减弱。 高级配色系统（Visual Clarity Mode） 为了提升视觉可读性，增加了智能配色模式： 零轴配
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Keltner Channel Color 是 MetaTrader 5 (MQL5) 的自定义指标，旨在提升图表上趋势和波动性的可视化。它根据相对于 Keltner 通道的位置对柱状图或蜡烛图进行着色，帮助交易者快速识别高点、低点和突破区域。适用于趋势跟踪、剥头皮或波动性分析策略，该指标通过突出 Keltner 带上方或下方的柱状图来简化市场阅读，并在动量上下文中突出收盘高于前一根的柱状图（在高级模式下）。凭借灵活的设置，它非常适合寻求自定义和视觉清晰度的交易者。 主要功能： 基于 Keltner 通道的智能着色：指标使用 Keltner 通道（由中央 EMA 和基于 ATR 的带组成）对柱状图进行着色： 绿色 (Lime)：收盘高于中央 EMA 的柱状图，表示潜在上涨或牛市趋势延续。 红色 (Red)：收盘低于中央 EMA 的柱状图，表明弱势或熊市趋势。 品红色 (Magenta)：收盘在 Keltner 带之外的柱状图（高于上带或低于下带），突出高波动性时刻或可能的突破。这允许快速识别“高于 Keltner”的柱状图（上区绿色或品红）和“低于 Keltner”的柱状图（下区红色或
