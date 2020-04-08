Screener MT5

在扫描器中单击资产，它将立即在同一图表窗口中打开。无需浪费时间打开新窗口，也无需在市场观察中滚动——只需一次点击，您就能立刻进入想要交易的资产。非常适合剥头皮交易、盘口阅读以及任何需要速度的人。

100% 可自定义的浮动面板，可拖动到图表的任意角落，并可通过点击 “Screener” 按钮隐藏。

主要筛选和排序：

Daily % (High → Low) - 当日涨幅最大

Daily % (Low → High) - 当日跌幅最大

Spread (Low → High) - 优先显示点差较低的资产

Relative Volume - 突出远高于平均交易量的资产（强势运动）

Moving Average (above/below) - 仅筛选处于上涨或下跌趋势的资产

显示资产数量限制（如：top 10、top 20…）

所有内容均实时更新，直接在图表中，无需打开其他窗口。

非常适合交易股票、迷你指数、迷你美元、加密货币、外汇或任何您经纪商提供的资产。

注意：要查看和筛选交易品种，必须先在 MT5 Market Watch 中启用它们（右键 Market Watch → Show All 或手动添加）。