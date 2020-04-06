PROTO Fx 构建于 PHantom N1 的基础之上，并在概念上更进一步。

它基于精炼的数据驱动方法，并经过多年使用大量历史市场数据及实时市场行为进行训练。

开发环境涵盖真实价格波动、波动率周期、市场结构变化以及宏观经济事件。

除了经典技术指标之外，PROTO Fx 还处理多模态数据流，包括可视化图表形态、K 线结构以及订单流剖面。

其目标是打造一个不仅能识别市场动态，而且比前代产品反应更加精准、稳健的模型。

PROTO Fx 会持续适应新的市场环境，并在不依赖硬编码规则的情况下，更加激进地过滤低质量信号。