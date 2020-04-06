PROTO Fx
- 专家
- Sofya Tselishcheva
- 版本: 1.0
- 激活: 10
PROTO Fx EA – 具备多层市场智能的高级 AI 专家系统
PROTO Fx 构建于 PHantom N1 的基础之上，并在概念上更进一步。
它基于精炼的数据驱动方法，并经过多年使用大量历史市场数据及实时市场行为进行训练。
开发环境涵盖真实价格波动、波动率周期、市场结构变化以及宏观经济事件。
除了经典技术指标之外，PROTO Fx 还处理多模态数据流，包括可视化图表形态、K 线结构以及订单流剖面。
其目标是打造一个不仅能识别市场动态，而且比前代产品反应更加精准、稳健的模型。
PROTO Fx 会持续适应新的市场环境，并在不依赖硬编码规则的情况下，更加激进地过滤低质量信号。
1. 增强型可视化市场处理
PROTO Fx 的核心组成部分之一，是其对当前市场状况进行可视化捕捉和解读的能力，这一点与 PHantom N1 类似，但过滤逻辑更为先进。
EA 会生成结构化的图表数据表示，并通过 AI 驱动的形态识别引擎进行处理。
与上一代相比，PROTO Fx 更加重视趋势质量和结构稳定性：系统会评估支撑位、阻力位、盘整区域及突破动能，
同时更一致地剔除噪音较大、概率较低的交易机会。
2. 多层 AI 验证引擎
通过视觉和技术方式收集的信息会经过多阶段验证流程，其中包括用于语境分析的语义 AI 层（GPT-5.1）。
该引擎会检查已识别形态的合理性，基于历史反应评估市场情绪，并将信号划分为不同质量等级。
通过这一多层管线——视觉识别、量化过滤和逻辑分析——弱势或相互冲突的信号会被比以往更严格地过滤。
PROTO Fx 专注于高置信度交易机会，并在不确定的市场阶段减少过度交易。
3. PROTO Fx Core – 自适应交易逻辑
在完成验证后，信号将进入 PROTO Fx Core 模块——一个内部训练的决策模型，采用改进的风险配置和市场状态识别机制。
该核心模块会在下单前评估信号强度、波动率环境、近期交易表现以及与其他交易品种的相关性。
相较于 PHantom N1，PROTO Fx 引入了更精细的机制：基于波动率的动态风险缩放、更智能的入场时机，以及可选的
部分止盈机制，以实现更平滑的资金曲线。决策逻辑仍以规则为基础，但具备自适应能力——旨在快速反应而不失稳定性。
4. 技术执行、风险控制与安全性
- 优化的订单执行，降低延迟并更好地处理点差/滑点
- 持续监控异常波动或新闻事件影响
- 改进的专有风险引擎，用于手数计算、止损/止盈匹配及回撤限制
- 在重大新闻或极端市场阶段启用保护模式，以降低风险敞口
PROTO Fx 旨在实现全自动运行，同时始终将资金安全放在首位。在市场不明朗时，系统会暂时暂停交易，而不是强行进场。
5. 主要功能一览
- 相比 PHantom N1，具备更强的实时可视化分析能力
- 多层 AI 验证流程，提升交易质量
- 具备波动率感知的自适应决策逻辑
- 专注于稳定的资金增长并减少过度交易
- 可扩展至多个交易品种，针对 M30 / H1 优化
- 适用于日内交易、波段交易及半自动交易策略
要求与建议
|1
|经纪商
|不限（低点差、快速执行）
|2
|最低入金
|100$
|3
|杠杆
|最低 1:30
|4
|时间周期
|M30 / H1
|5
|VPS
|建议 24/7 使用 VPS
|6
|交易品种
|XAUUSD（及其他）
PROTO Fx 不仅仅是一个普通的 EA，而是一个先进的 AI 交易框架，能够像经验丰富的交易员一样分析市场——但更加结构化、更快速，且不受情绪影响。
增强的可视化处理、多层 AI 验证以及升级后的决策核心相结合，使 PHantom N1 的理念迈上了新的台阶。
非常适合希望依托 AI 决策支持，同时保持对风险完全透明与可控的交易者。