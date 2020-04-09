Apex Trading Dashboard PRO
实用工具
- Cedric Landry Shema
版本: 1.20
Apex Trading Dashboard PRO 是一款专业的交易面板，具有高级风险管理、实时分析和快速执行。您可以轻松管理止损、止盈、手数以及每日风险限制，一切都在一个直观的界面中完成。非常适合追求精确、纪律和完全掌控的交易者。
主要功能
• 高级交易面板：快速执行买/卖订单、关闭仓位并管理交易。
• 风险管理：控制单笔风险、每日风险、回撤限制和移动止损。
• 灵活手数计算：根据余额、净值、可用保证金或固定风险金额自动计算手数。
• 可自定义的止损/止盈：可设置默认或单独调整。
• 实时分析：余额、净值、可用保证金、盈亏、仓位与风险暴露。
• 友好界面：TradingView 风格，可自定义颜色和布局。
• 警报：回撤警报、RSI 超买/超卖警报、风险限制警报。
• 输入参数标签：快速调整 SL、TP、风险百分比、固定手数和计算方式。
• Units/Lots 切换：支持手数或单位模式。
输入参数说明
Risk Management Settings
• RiskPercent：每笔交易风险百分比（默认 1%）。
• MaxDailyRisk：每日最大总风险（%）。
• MaxDrawdown：最大回撤（%）。
• DefaultSL：默认止损（点）。
• DefaultTP：默认止盈（点）。
• RiskRewardRatio：根据 SL×RR 自动计算 TP。
• MaxPositions：最大同时持仓数量。
• UseTrailingStop：启用移动止损。
• TrailingStop：初始移动止损距离。
• TrailingStep：移动止损步长。
Risk Calculation Method
• RiskCalcMethod：风险计算方式：
– RISK_BALANCE_PERCENT：按余额计算。
– RISK_EQUITY_PERCENT：按净值计算。
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT：按可用保证金计算。
– RISK_FIXED_DOLLAR：固定美元风险。
• LotCalcMethod：手数计算方式：
– LOT_RISK_BASED：基于风险。
– LOT_FIXED：固定手数。
– LOT_EQUITY_PERCENT：净值百分比。
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT：可用保证金百分比。
• FixedLotSize：固定手数模式下的手数。
• UseUnitsInsteadOfLots：使用单位代替手数。
Alert Settings
• EnableAlerts：启用/禁用警报。
• RSI_Period：RSI 周期。
• RSI_Overbought / RSI_Oversold：超买/超卖阈值。
• AlertOnDrawdown：回撤或风险突破警报。