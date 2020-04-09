Apex Trading Dashboard PRO 是一款专业的交易面板，具有高级风险管理、实时分析和快速执行。您可以轻松管理止损、止盈、手数以及每日风险限制，一切都在一个直观的界面中完成。非常适合追求精确、纪律和完全掌控的交易者。

主要功能

• 高级交易面板：快速执行买/卖订单、关闭仓位并管理交易。

• 风险管理：控制单笔风险、每日风险、回撤限制和移动止损。

• 灵活手数计算：根据余额、净值、可用保证金或固定风险金额自动计算手数。

• 可自定义的止损/止盈：可设置默认或单独调整。

• 实时分析：余额、净值、可用保证金、盈亏、仓位与风险暴露。

• 友好界面：TradingView 风格，可自定义颜色和布局。

• 警报：回撤警报、RSI 超买/超卖警报、风险限制警报。

• 输入参数标签：快速调整 SL、TP、风险百分比、固定手数和计算方式。

• Units/Lots 切换：支持手数或单位模式。

输入参数说明

Risk Management Settings

• RiskPercent：每笔交易风险百分比（默认 1%）。

• MaxDailyRisk：每日最大总风险（%）。

• MaxDrawdown：最大回撤（%）。

• DefaultSL：默认止损（点）。

• DefaultTP：默认止盈（点）。

• RiskRewardRatio：根据 SL×RR 自动计算 TP。

• MaxPositions：最大同时持仓数量。

• UseTrailingStop：启用移动止损。

• TrailingStop：初始移动止损距离。

• TrailingStep：移动止损步长。

Risk Calculation Method

• RiskCalcMethod：风险计算方式：

– RISK_BALANCE_PERCENT：按余额计算。

– RISK_EQUITY_PERCENT：按净值计算。

– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT：按可用保证金计算。

– RISK_FIXED_DOLLAR：固定美元风险。

• LotCalcMethod：手数计算方式：

– LOT_RISK_BASED：基于风险。

– LOT_FIXED：固定手数。

– LOT_EQUITY_PERCENT：净值百分比。

– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT：可用保证金百分比。

• FixedLotSize：固定手数模式下的手数。

• UseUnitsInsteadOfLots：使用单位代替手数。

Alert Settings

• EnableAlerts：启用/禁用警报。

• RSI_Period：RSI 周期。

• RSI_Overbought / RSI_Oversold：超买/超卖阈值。

• AlertOnDrawdown：回撤或风险突破警报。