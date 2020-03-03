Iron Silk MT5
- 专家
- Najlaa Alsalih
- 版本: 1.32
- 更新: 14 十二月 2025
- 激活: 10
Iron Silk - 交易的未来
回测在我提供的设置下效果更好。请联系我索取文件。
定价从1000开始。到目前为止，只有1 个交易者有访问权限。在5 个许可证被发放后，价格将增加到1477。
****** 如果您想要一个仅供演示使用的试用版文件 请告诉我。 ******
- 风险管理: 强大的内置止损和获利特性确保您的交易始终受到保护（联系我以获取更多信息）。
- 简单设置: 一张图表的EA- Iron Silk 应该只在一张图表上运行（XAGUSD) M30 并自动在所有符号上交易。
- 策略: 应用“沃尔夫波模式”通过识别价格运动中的五波模式来检测潜在反转点。
Iron Silk?
- 先进的算法用于更快的决策。
- 针对XAGUSD等波动市场进行了优化。
- 支持不同点差的各种经纪商。
- 与资金公司挑战和资金账户配合良好（联系我获取更多详情）。
使用我们复杂的策略，Iron Silk确保在不同市场条件下稳定、高效和盈利的交易。无论您是初学者还是经验丰富的交易者，此EA都可以根据您的需求进行调整。
安装和设置
- 在您的MetaTrader平台上安装EA并将其应用于一张图表（XAGUSD）。
- 选择时间框架（M30），如有必要调整手数，让EA完成其余工作。
- 确保您的账户在VPS上运行以进行持续交易。
最低存款: 我们建议至少存入200美元以获得最佳结果。
联系我们
购买后，请给我们发私人消息以获得访问私人Telegram频道的权限，您将在该频道收到最新的更新、新闻和说明。此专属频道仅对我们的客户开放!