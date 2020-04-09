PropGuard Basic
- 实用工具
- Stephen J Martret
- 版本: 1.0
🛡️ 保护您的账户免受规则违规
PropGuard Basic是免费EA，帮助自营交易者遵守挑战赛规则。再也不会意外违反回撤限制或利润目标！
✅ 主要功能
📊 实时监控 - 可视化绩效条显示您在回撤限制和利润目标之间的位置，带颜色编码状态
🎯 利润目标保护 - 达到目标时自动关闭所有交易
📉 回撤保护 - 实时监控，80%音频警告，接近限制时自动关闭
📰 新闻保护 - 2个手动事件 + FFC日历集成，自动检测、自动关闭和交易阻止
📅 周五自动关闭 - 周末前自动关闭仓位
🏆 挑战赛跟踪器 - 进度条、统计视图、余额曲线图，支持静态和追踪回撤
🚨 视觉警报 - 红色图表背景、屏幕消息、倒计时、声音警报
⚙️ 简单设置
- 附加到任何图表
- 设置回撤和利润目标百分比
- 配置新闻保护
- 启用挑战赛跟踪
- 完成！
⚠️ 重要说明
- 提示时您必须关闭Algo Trading
- 将 https://nfs.faireconomy.media 添加到WebRequest
- 适用于任何时间框架和品种
💬 支持
有问题？留言或发消息给我！🚀 升级到PROPGUARD完整版！
🔓 高级功能：
💥 MT5自动关闭 - 达到限制时自动关闭MT5。MT5安全关闭并在限制期结束时自动重新打开，保证零交易。包括周末关闭和自动重启。
⏱️ 最小持仓时间保护 - 带可视化计时器面板
📊 挂单管理 - 保留、临时取消或永久取消
🎚️ 止损/止盈管理 - 新闻期间临时移除，之后自动恢复
📈 篮子利润模式 - 作为单个篮子跟踪和关闭多笔交易
🔢 交易数量限制 - 全局和每品种最大值
📱 推送通知 - 手机警报
💰 佣金设置 - 可配置每手佣金
🎨 完全自定义 - 面板大小（720p/1080p/4K），切换警报，自定义声音
🌍 高级FFC过滤 - 按货币过滤，自定义货币对
🔐 重置按钮和安全缓冲 - 手动覆盖和可配置安全边际
📊 功能比较
|功能
|Basic
|完整版
|绩效条
|✅
|✅
|利润/回撤保护
|✅
|✅
|新闻保护
|✅
|✅
|周五自动关闭
|✅
|✅
|挑战赛跟踪器
|✅
|✅
|视觉警报
|✅
|✅
|MT5自动关闭
|❌
|✅
|最小持仓时间
|❌
|✅
|挂单管理
|❌
|✅
|止损/止盈移除
|❌
|✅
|篮子利润模式
|❌
|✅
|交易数量限制
|❌
|✅
|推送通知
|❌
|✅
|佣金设置
|❌
|✅
|完全自定义
|❌
|✅
|FFC货币过滤器
|❌
|✅
🔗 获取PropGuard完整版
https://www.mql5.com/en/market/product/154888?source=Site+Market+My+Products+Page
PropGuard - 通过挑战赛不应该靠运气。