CCI on high timeframe non repaint

Commodity Channel Index.

Не рисующий индикатор для отображения старшего таймфрейма (далее ТФ) на текущем графике.

Возможно использовать на текущем ТФ.

Несколько вариантов расчета по различным ценам и используемым мувингам.

Параметры:

TimeFrame - должен быть больше равен текущему.

Period - должен быть больше 1.

Price Type - варианты:  Close, High, Low, Median, Typical, Weighted, Average, Body, Median, Trend Biased.

MA Metod - метод вычисления на основе МА: SMA, EMA, SMMA, LWMA, LSMA, WEMA.

SmoothFactor (<2 not use) - сглаживание, при параметре меньше 2 не применяется.

Calculation Mode - варианты: On High TF Bar - по закрытому бару старшего ТФ, On Every Bar - на каждом баре текущего ТФ (более точный вариант)

Show Mode - варианты: Mode Line, Mode Histogram

推荐产品
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
指标
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Custom Pattern Detector
Martin Eshleman
指标
Custom Pattern Detector Indicator This indicator lets you define your own custom pattern instead of the typical candlestick patterns. Everybody already knows about common candlestick patterns like the Doji pattern. This indicator is different though. The pattern you will define is a custom pattern based on CANDLE FORMATIONS . Once the indicator knows the pattern you want it to look for, then it will go through history on the chart and find matching patterns, make them visible to you, and calcula
FREE
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
指标
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Indicator Trend Beautiful Indicator
Aleksandr Nadein
2 (1)
指标
Простое визуальное и эффективное обнаружение тренда.Сигнал поступает на " закрытой свече  ".Работает на всех символах и таймфреймах.Индикатор не использует входных параметров.Все алгоритмы для расчета заложены в код.Индикатор может использовать для разработки советников.Изменение цвета индикатора,характеризует поведение рынка.Зеленый цвет сигнализирует восходящее движение.Красный цвет сигнализирует о нисходящем движении.Желтый цвет показывает флет.Желаю всем удачной торговли!!!
Trends Finder
Oleksii Ferbei
指标
"Trend Finder" is a trend trading strategy that combines market noise filtration and all necessary functions in one tool! The system automatically displays entry and exit points using arrows. Only one parameter is sufficient for configuration. It offers simple, intuitively understandable, and effective trend detection. The intelligent algorithm of the "Trend Finder" indicator identifies potential market reversal points. Often, a good trend can be visually observed on the price chart. However, a
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
指标
NostradamusMT4 is a powerful indicator from the set of professional trader. The indicator is based on Andrei Spiridonov's original price calculation method (ESTIMATED PRICE) for the current candle price. Advantages The indicator does not redraw. It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Perfectly suitable for scalping and trading binary options. Parameters Color - color of the ESTIMATED PRICE FUTURE line. How to work with the indicator The indicator forms the ESTIMATED P
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
指标
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
专家
Expert.   Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on   Elliott waves   and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for sett
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格
Belladonna
Dmitriy Kashevich
指标
Belladonna is an advanced custom technical indicator for MetaTrader 4 based on Hull Moving Average (HMA). It visualizes the trend direction using colored lines and arrows on the chart. The indicator is optimized to minimize lag and eliminate market noise, making it especially useful for short-term and medium-term trading.  Functions and Features: Moving Average Type: Hull Moving Average (based on two EMA/SMA lines). Calculation Methods: Support for different types of moving average (SMA, EMA,
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
PyramidExpert
Joel Protusada
实用工具
P Y R A M I D   E X P E R T    This Forex utility is a complex exit strategy and order management tool that executes four trading methods; scalping, pyramid style, hedging, and scaling method to close trades with a profit.           V E R Y  I M P O R T A N T     This is not a stand alone expert advisor. Use it with your own volatility-based strategy. Once you found the currency pair to trade, you can just attach this tool to the chart of the chosen pair and it will do the
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
专家
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
ReboltDelta
David Theodore Caro-greene
指标
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Delta (ReboltDelta) indicates the probable price change that will occur in the target chart based on changes in the source chart. ReboltDelta is designed for use in cooperation with Rebolt Probability. La tecnología de superposición de reequilibrio (Rebolt) permite al operador visualizar el flujo de dinero de un gráfico a otro gráfico. Rebolt Delta (ReboltDelta) indica
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
指标
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
ADG gainMASTER
Alvin Garcia
指标
This advisor enters the market at the opening of   London Market . It has a automatic function that give buy (arrow up green) and sell (arrow down red) signal when the indicator met high probabilities requirements.Once the signal is generated it is the trader discretions to start the order button and do trade manually. Stop loss are base on ATR. Recommended Take profit is 20pips.  The trading system is suitable for both experienced traders and beginners.  Timeframe is  M5 . Minimum account bal
VR Cub
Vladimir Pastushak
指标
VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Sneaky Busters 4
Mushfiq Faysal
5 (2)
指标
Unveil Market Secrets with Sneaky Busters on MetaTrader 4! Delve deeper into the intricate world of trading with the Sneaky Busters indicator, specifically crafted to spotlight the sophisticated maneuvers of smart money and uncover hidden market trends. Comprehensive Features: 1. Smart Money Accumulation & Distribution Detection: Accurate Analysis: Identify key zones where smart money collects and disperses assets. These insights help you understand market sentiment and potential turning points.
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
指标
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
REX complete 3in1
Christophe Godart
指标
This is the complete REX package. It consists of the lite, pro and ULTRA version.  Perfect for beginners and intermediates. REX complete is 100% non repaint. The strategy is based on a mix of different strategies, statistics, including pivot points, oscillators and patterns.  As the trading idea consists of a variety of some classic indicators like Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI and Stochastic, it is clear that the fundamental indicators have being u
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
指标
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
A Boss Stats
Anthonius Soruh
指标
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
指标
BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
指标
介绍 MetaTrader 4 的 Koala 供需指标（我们鼓励您分享您的评论或反馈 - 无论是正面的还是负面的 - 以便其他交易者可以从您的经验中受益。）： 欢迎使用 Koala 供需指标。该指标设计用于识别不间断的供应和需求区域，有助于交易者将市场视为区域，您可以看到价格如何尊重一些强大的区域，该指标还可以在这些区域内形成价格行动信号时显示给您。 加入  Koala Trading Solution 频道  在 mql5 社区中获取有关所有 Koala 产品的最新消息，加入链接如下： https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution https://www.mql5.com/en/blogs/post/755700 重要提示 ：此产品包含免费的专家顾问（EA）。购买后，请在MQL5 Messenger上与我联系，以获取与指标关联的免费EA。 重要提示： 从1.2版本开始，此指标是多时间框架供需指标，用户可以通过点击按钮在不同时间框架间切换。 主要特点： 图上回测功能：通过独特的图上回测功能体验分析的未来。只需单击图表
FREE
Advance Currency Meter
Emir Revolledo
指标
Advance Currency Meter is a currency meter that detects strong market trends. This indicator is good for scalping, intraday trading and swing trading. The indicator will detect short term to long term market trends. This will give you good insight which currencies are best to trade as of the moment. Note : Kindly contact me before you make any purchases. This won't work on your account without my permission. Note :   Works well with my MACD Currency Strength Meter
该产品的买家也购买
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
指标
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 5 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 5 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Sweet Waffle
Christophe Godart
指标
The arrows are calculated with: -     2 Parabolic  parameters -     2 ADX parameters -     4 Stochastic parameters We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator. Always trade the trend! If you make sure to draw your trend lines and support/resistance zones you will just have to wait for the signal to appear. Take the trade. For Binary Options it is advisable to set the expiry time to 5-15 min in M1 chart. THIS INDICATOR IS ZERO REPAINT Best assets to trade: - EUR
Million Dollar Challenge
Christophe Godart
指标
Let´s try to make some real money! Call me profit addicted. I thought why not try to make THE dream come reality. With discipline, a clear strategy and this indicator I focus on entering the perfect trades. This indicator is very easy to use as you will get perfect entry points for Put or Call trades. The arrows are calculated with: -     Momentum  parameters -     Candle stick patterns -     Fundamental Price action We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator
Golden Chip
Daishon Cotman
指标
Golden Chip provides Basic Market Structure, Fibonacci, supply and Demand Zones. Letting you identify when a sell off point is approaching or whne a buy opportunity is arriving. The awesome thing about Golden Chip is that, you will see rejection levels or continuation before ANYBODY ! This indicator moves directly with price and lines up perfectly with the Chart. Some indicators would lag but NOT this one ! Golden Chip is amazing for Clean chart (Naked Chart). GOLDEN CHIP IS ONLY ON METATRADER (
Multi Seconds Timeframes
ALES OBAL
指标
Seconds timeframe generator for MT4  (S1, S5, S10, S15, S20, S30). Features  1. Indicator generates timeframes in real time, with each new tick on the spot. 2. Indicator is also measuring point distance from extreme to extreme when hovered "This additionally shows us how strong movements are". Advantages 1. Easy to spot best entry and exit points. 2. You can easily trade news releases where market is very volatile. 3. You can also easily trade very slow market conditions and spot tre
Indicador MTXPRO
Matheus Silva De Castro
指标
PROMOÇÃO LIMITADA, NA COMPRA DE 1 INDICADOR VOCÊ LEVA CLUBINARIAS 6.0 , 5.1 e DonForex DE BRINDE!! ATÉ FINAL DO MÊS! -NA HORA DA COMPRA SELECIONAR COMBINAR COM O VENDEDOR OU BUSCAR PESSOALMENTE, A ENTREGA É DIGITAL EM POUCOS SEGUNDOS ==> VEJA O VIDEO PARA TIRAR AS SUAS DUVIDAS <== ==> VÍDEO OPERANDO NO YOUTUBE ROBÔ FEITO COM MUITO ESFORÇO E CARINHO E QUE ESTA TRAZENDO ÓTIMOS LUCROS APESAR DE EXISTIREM PESSOAS QUE APENAS VENDEM ROBÔS FAKES DE OPERAÇÕES , ACREDITO QUE SERIA MUITO BOM DA MI
Bruces Price Predictor Dashboard
Bruce Webb
指标
This is a Dashboard Indicator based on Bruce's Price Predictor Indicator . This Dashboard will Give you a visual to see the trend direction without having to flip through timeframes, so you can always be trading in direction of the trend, with little effort.  I Recommend   www.CoinexxBroker.com  as a great broker and the one I personally use *Non-Repainting Dashboard Arrows *For Desktop MT4 Only *Great For Scalping *Great For Swing Trading *Dashboard Arrow Entry Alerts *Dashboard Arrow Signals
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
指标
每日趋势黄牛 (DTS) 该指标是 RPTrade Pro Solutions 系统的一部分。 DTS 是使用价格行为、动态支撑和阻力的每日趋势指标。 它旨在供任何人使用，即使是绝对的交易初学者也可以使用它。 从不重新粉刷。 指示是从接近到接近给出的。 设计为单独使用，无需其他指标。 在一天开始时为您提供趋势和潜在的获利。 它是如何工作的 DTS 正在使用结合价格行为和动态支撑和阻力的突破策略。 分析夜间趋势和波动性以在第二天使用。 通过该分析确定突破限制（蓝色和深橙色线）以及止盈 由于历史数据，可以立即检查策略和设置的“成功”。 历史部分允许立即查看策略中是否存在任何“漏洞”，并最终选择另一个更适合的时间框架或符号。 实时从蜡烛收盘到蜡烛收盘，趋势指标等待信号条件有效，然后通过箭头显示（绿色表示买入，橙色表示卖出）。 红色点划线显示了止盈和最终止损的位置。 交易是一一指示的，永远不会同时进行两笔交易。 大多数交易（80%）在白天完成。 DTS 表示： 对于购物车上所有选定的符号： 在哪里打开您的交易。 获利和止损。 可以捕获的潜在点数。 DTS 作品 如果报价是隔夜提
Namiri Trade Engine
Philip Muga
指标
Namiri Trade Engine is an ALL in ONE trading system that combines price structure, volume pressure, market condition & risk management to give you the BEST opportunities for A+ trade setups with auto lot size WAIT FOR YOUR A+ SETUP || ONLY TAKE YOUR A+ TRADE || RINSE REPEAT YOUR A+ MOVE Chart Features Panel - Shows the asset, market, price, pip, account, trade & profit|loss information Structure - Shows areas of support & resistance Risk Management - Shows risk analysis period of 100 bars, buy
作者的更多信息
Variant Day Fibo Automat
Aleksandr Martynov
指标
The indicator displays 4 current levels between which the price is located. The levels are calculated based on the range of the previous day. The number and value of levels is arbitrary and expressed as a percentage. The position of the levels is calculated from the minimum of the previous day (an example can be found in the description of the parameters). It is advisable to place the levels in the settings line in order, nevertheless, the indicator will sort them by itself and if levels are fou
Real NonRePaint MultiTimeFrame Moving Average
Aleksandr Martynov
指标
Displays the readings of the Moving Average indicator on the older timeframe. Wishes for other types of Moving Average are accepted (however, the possibility of implementation depends on the type of algorithm). It doesn't make sense to apply it to the current timeframe - there are free indicators for this. Does not redraw the readings starting from the first bar. It is very important to have and match the history of the timeframes on which it is installed and set in the settings. A simple built-
Day Range with replacing
Aleksandr Martynov
指标
The next version of the indicator based on the range of previous day. Considers a difference of time zones. By default works the time zone of the broker. Can work on time zones: Greenwich, broker or local.  It can be applied only on timeframe from H1 below. If the day range of new day is lower minimum, then minimum is transferred from ranges of previous day symmetrically concerning the line of closing previous day (optionally, look Input parameters ). Screenshot 1: operation of the indica
Relative Strength Index Symmetric
Aleksandr Martynov
指标
In indicators the positive scale often unreasonably is accepted though in fact they are the symmetric. Such property has also standard RSI. The presented indicator works in the scale, symmetric concerning zero, but at the same time completely repeats an original form. In this indicator important levels 20 and -20. It is very convenient at its use in automatic trade as application of one threshold by optimization excludes overoptimization. Besides, the algorithm of calculation of the indicato
ZigZagHistory
Aleksandr Martynov
指标
The indicator was developed with one purpose - adequate processing on stories and the maximum approach to the original (it was required for development of more difficult indicator and use in the expert). I think, everything who tried to get history from the original indicator understood that in it there is information only on extrema and nothing more. It is not sure that similar does not exist, but mine is found on other than original to an algorithm: - for one pass (programmers will understand)
ZigZagHistory 2 TimeFrame
Aleksandr Martynov
指标
The indicator is constructed on the basis of ZigZagHistory ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37376 ). At the same time calculated on the current timeframe and on the specified high. The history of the high timeframe is displayed by hollow squares. The history of a current timeframe is displayed by rhombuses. Colors and the sizes of signs can be adjusted. Attention!  The Price noise parameter - has significant effect on formation of extrema. Parameters: High TimeFrame (HTF) - the high tim
ZigZag History with Reverse Level
Aleksandr Martynov
指标
This indicator is based on the previous option ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37376 ) and includes all completions at the time of creation. Availability of additional data allows to understand more deeply the principle of work as this indicator and original. Points on extrema of bars show history of a portrayal of extrema as before. Levels of a reverse show as far as the price for formation of a new shoulder has to deviate. The Price noise parameter has a special impact (the name "devi
ZigZag Minimal
Aleksandr Martynov
指标
The indicator is made on the basis of the algorithm put in the ZigZag History indicator ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37376/ ). In the real option there are no additional buffers and an opportunity to trace work history. It causes the minimum involvement of random access memory, however productivity practically does not improve. Attention!  The Price noise parameter - has significant effect on formation of extrema. Parameters: Depth  - is depth of search of a local extremum in bars;
Buzzer on RSI Symmetric on High TimeFrame
Aleksandr Martynov
指标
The RSI Symmetric indicator approximated by function of the known Buzzer indicator. Display for the high timeframe is provided. 2 types of signals are of interest: 1. Position of the RSI line concerning the approximated line 2. The trend direction of the approximated line  Indicator parameters: RSI TimeF rame - the worker  timeframe (it has to be equal or more than current); RSI Period - no comments; Buzzer Period is the period of approximation of the RSI Symmetric indicator; Buzzer Ave
Variant Week Fibo Automat
Aleksandr Martynov
指标
Индикатор отображает 4 текущих уровня между, которыми находится цена. Уровни вычисляются на основе диапазона предыдущей недели. Количество и значение уровней произвольное   и выражается в процентах . Положение уровней отсчитывается от минимума предыдущего дня (пример можно посмотреть в описании параметров). Целесообразно размещать уровни в строке настроек по порядку, тем не менее индикатор сам их отсортирует и если обнаружатся уровни отстоящие менее чем на 1% выдаст ошибку. Индикатор работает н
ZigZag Level
Aleksandr Martynov
指标
One of the disadvantages of the ZigZag indicator when working with advisers is the need to find the latest extremes. For this purpose, various algorithms of history analysis in indicator buffers are used. However, the indicator itself knows these values and can therefore display them. To this target, the ZigZag Minimum indicator ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37975 ) has been refined. The zero buffer stores the value of the last maximum. The first buffer stores the value of the last m
ZigZag Mini Extra
Aleksandr Martynov
指标
Not a logical continuation of the ZigZag indicator series is an indicator cut to an absolute minimum. An important property of this indicator is that it will never redraw the value of a completed bar. Based on previous indicator algorithms, e.g. ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37975 ). Parameters: Depth  - is depth of search of a local extremum in bars; On minute calc  - is switching ON/OFF of calculation on minute bar (it is switched off - calculation on each tic).
ZigZag Mini Extra on High TimeFrame
Aleksandr Martynov
指标
The proposed indicator is based on the ZigZag Mini Extra indicator ( https://www.mql5.com/ru/market/product/42632 ). Unlike the prototype can be built at the price of Close or High-Low with the established timeframe. The prices of the current timeframe will be used when calculating the indicator on the highest timeframes at Close price, . Indicator parameters: ZigZag TimeFrame = PERIOD_CURRENT - operating time frame (must be equal or more than current timeframe); Depth = 12 - depth of loca
Universal ZigZag on RSI HTF
Aleksandr Martynov
指标
The ZigZag indicator is based on the RSI indicator. This makes it possible to identify significant extremes. Different calculation options are provided: - RSI indicator at Close or Hi-Low prices (1 and 2 buffers respectively in OnClose mode - the first buffer, in Hi-Low mode the first buffer at High price, the second buffer at Low); - ZigZag indicator by period (standard) or minimal deviation. (The ZigZag indicator values are always in zero buffer.) If you use a higher timeframe, make sure
Trend Ranger
Aleksandr Martynov
指标
The indicator does not use predictions. It merely shows what range the price is in. However, it does a good job with chart markings and mapping current trade preferences. It can act as an independent tool of medium and long-term urgent trade, and together with oscillators it is possible to build a good scalper system. Important! The signal is 0 bar - does not repaint! Indicator parameters: Zone Range (Pips) - size of zone in pips excluding the number of characters; Line or Histogram Width -
Intensive Lite about Yuriy Antonov AcademyFX
Aleksandr Martynov
指标
Based on the course records of Yuri Antonov (academyfx.ru) YouTube Channel: https://www.youtube.com/playlist? list=PLj3wALUOwoZ9kdacS09K9bjD1zulR _ HJh The indicator is intended for people who know the strategy but find it difficult to mark the graph.  Approaches the new Intensive MD system. The default parameters are set as of mid-2019. For a 5-digit EURUSD account! You can work on the 4-character after the parameters are recalculated. The current parameters can be found on the author 's
Fractal with levels
Aleksandr Martynov
指标
Indicator of fractals with adjustable indents. Designed according to an original simplified algorithm for use in EA. The main ones in the indicator are lines showing the levels of the current fractals, which allows you to read the values ​ ​ of the last fractal in one operation. It works on a closed bar, so it does not redraw and does not load the terminal with calculations. It should be understood that the indicator is late with the detection of the fractal by the number of bars on the righ
Trend Ranger XO
Aleksandr Martynov
指标
Аттракцион невиданной щедрости - треть цены! Индикатор отображает на графике другой популярный индикатор XO, представленный на рисунке в подвале. Важно! Сигнальным является 0 бар - не перекрашивается!  Параметры индикатора: Zone Range (Pips)   - размер зоны в пипсах без учета количества знаков; Line or Histogram Width   - ширина линий или гистограммы;    Zone Draw Type  - способ отрисовки зон: в виде гистограммы или линий на графике; Up Zone Color   -  цвет зоны BUY; Down Zone Color   - цвет зо
Heiken Ashi Scanner 4 Timeframes NRP
Aleksandr Martynov
指标
Аттракцион невиданной щедрости - треть цены! Сканер Heiken Ashi на четырех таймфреймах. Индикатор не рисует и не подсматривает историю. Модифицированный расчет повышает чувствительность! Возможно отключить модифицированный расчет для каждого таймфрейма отдельно, а также отключить анализ 4 таймфрейма. В нулевом (скрытом) буфере хранится информация о совпадении трендов на всех рабочих ТФ. Эта опция упрощает анализ и чтение из советников. Требователен к истории. Наиболее простое отсутствие данных
Real NonRePaint MultiTimeFrame RSI
Aleksandr Martynov
指标
Indicator from the Real Non RePaint MultiTimeFrame (Real NRP MTF)  series. Specially designed to display the RSI standard indicator reading from the Senior TimeFrame (TF) to the Junior. The indicator differs from the standard scale - symmetrical relative to 0. Add 50.0 to the readings to get the standard values. Does not look into the future for history at the senior TF. DOES NOT DIFFER from the standard real-time indicator readings (including bias), but shows the actual indicator readings on th
Real NonRePaint MultiTimeFrame Heiken Ashi
Aleksandr Martynov
指标
Indicator from the Real Non RePaint MultiTimeFrame   (Real NRP MTF)  series. The indicator is based on the standard one. Does not redraw in any mode: the last closed candle is a rock. Does not look into the future for history at the senior TF. The formula for sensitivity enhancement has been changed (disabled in settings). It works on the current TF or older ones with the display on the current one. The last closed Heiken Ashi candle of the current timeframe before the opening of the new senior
Real NonRePaint MultiTimeFrame Stohastic
Aleksandr Martynov
指标
Indicator from the  Real Non RePaint MultiTimeFrame  (Real NRP MTF) series. Specially designed to display the standard Stohastic indicator from the senior timeframe (TF) to the junior. The indicator differs from the standard scale - symmetrical relative to 0. Add 50.0 to the readings to get the standard values. Does not look into the future for history at the senior TF. DOES NOT DIFFER from the real-time standard indicator (offset-based), but shows the actual indicator counts on the history f
Real NonRePaint 3TF RSI With Special Averaging
Aleksandr Martynov
指标
Индикатор содержит 3 RSI с возможностью выбора рабочего таймфрейма, периода и параметра сглаживания каждого. Не перерисовывает начиная с 1 бара. При задании параметра сглаживания большего 1 показания будут обработаны специальным образом, для исключения мелких колебаний. Возможно использовать в качестве готовой торговой системы, где показания старших ТФ определяют тренд, а младший используется для поиска точек входа, в качестве примера может служить система Дмитрия Брылякова  https://www.infoclub
Dynamic Fibo Level
Aleksandr Martynov
指标
Индикатор отображает динамические разворотные уровни по шкале Фибоначи. Основан на индикаторе ЗИГ-ЗАГ, который управляется периодом и минимальной глубиной для переключения тренда. Если указать глубину переключения равной 0, то она не будет участвовать в расчетах индикатора. Используется неперерисовывающий сформированные вершины индикатор - возможны несоответствия экстремумов со стандартным индикатором ЗИГ-ЗАГ. Расчитывается на закрытом баре, действие зоны отображается для текущего бара. Основные
筛选:
无评论
回复评论