🌐 网站与支持

官方网站： https://imperiumtrading-ai.vercel.app/

联系方式： https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact

📌 重要技术信息

推荐交易品种：EURUSD（在参数调整后适用于所有货币对）

时间周期：M15 到 H1

多货币支持：是（在正确参数下）

Netting / 对冲 支持：是（对冲模式通常更佳）

最低入金：200 美元（建议使用非常低风险模式）

推荐入金（高潜力）：1,000 美元

最佳入金（完全安全潜力）：5,000 – 10,000 美元

杠杆：可从 1:30 开始 — 推荐 1:500

兼容所有经纪商：是（推荐 ECN — IC Markets 标准账户为佳）

无需配置即可立即运行：是（默认参数已为 EURUSD 优化）

其他品种的专业参数：购买后可按请求发送

推荐使用 VPS：是

⭐ 概述

ImperialX 是 Imperium 算法家族的高级交易顾问（Expert Advisor），通过一个由外部机器学习引擎增强的高级概率系统来分析市场。

该 EA 结合了严谨性、统计精度和动态自适应，以提供稳定、高效且持久的交易体验。

基于可进化的概率引擎，ImperialX 不断通过外部 AI 丰富的数据计算最佳可能结果。它不仅仅执行信号：它会选择最可能的情景并实时适应市场变化。

🔥 ImperialX 的主要特性

✔ 高级概率引擎

每个决策基于以下评估：

市场环境质量

运动的统计概率

信号强度

波动结构与动态

只有当内部概率评分超过设定阈值时才会开仓。

✔ 外部机器学习

ImperialX 由一个以以下内容为训练基础的机器学习系统提供支持：

主要趋势

延长区间

高波动阶段

极端波动

重复性的价格结构

这些数据不断优化情景选择并增强概率引擎的稳健性。

✔ 高频但可控的交易频率

当条件最优时，ImperialX 可以进行频繁交易。然而，在不利阶段，它可能会有意减少活动数小时甚至数天，以保护资金并避免低质量的入场。

✔ 多货币 — 默认为 EURUSD 优化

该 EA 可在所有外汇货币对上运行。购买后可按请求提供每个符号的专业参数。

✔ 极其简单的安装

将 EA 附加到图表

选择（可选）风险等级

ImperialX 立即开始运行

默认 EURUSD 参数支持即时部署。

✔ 旨在提供性能与稳定性

ImperialX 提供：

超稳健的逻辑

动态自适应

可控的敞口

优化的交易频率

受控风险

完美兼容（ECN / RAW / Standard）

推荐经纪商：IC Markets、FP Markets、Pepperstone、BlackBull、Admirals 等。

⚙️ 最低要求与建议

项目\t数值

最低入金\t200 USD

推荐（高潜力）\t1,000 USD

最佳（安全+全功率）\t5,000 – 10,000 USD

最低杠杆\t1:30

最佳杠杆\t1:500

账户类型\t不限

VPS\t推荐

🧩 ImperialX 适合谁？

适用于寻找：

高级 Expert Advisor 的交易者

真正的概率策略

适应所有市场状况的能力

严格的纪律与长期稳定性

无需复杂设置的简单使用

ImperialX 旨在在保持可控风险的同时提供稳定的性能。

💼 可用性

可租赁以实现灵活使用。完整版（终身购买）也可用，以无限制地享受 ImperialX 的全部功能。

🔎 Imperium 的透明度与理念

大多数市场上的机器人展示了不现实的回测、虚假的 “AI” 或过度优化，这些都无法在真实环境中生存。结果：超过 80% 的购买者在真实交易中亏损。

使用 ImperialX，我们是少数遵循严格逻辑的项目之一：

真实的结果，不夸大的数字

可控的风险，纪律化的逻辑

可靠的架构，经过测试与验证

长期视野，不作奇迹或不可能的承诺

我们不追求炫耀：我们寻求成为那 20% 真正有表现的团队。透明与严谨是 Imperium 理念的核心。

👥 开发与团队

ImperialX 是由以下团队协作的成果：3 位资深交易员与 2 位专精 MQL5 的开发者 — 确保 EA 在真实市场中高效、现实且透明。

🌐 网站与支持

官方网站： https://imperiumtrading-ai.vercel.app/

联系方式： https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact

如有任何问题、支持请求或在购买后想接收个性化参数，可通过：

MQL5 消息

或直接通过我们的官方网站 联系我们

🎯 结论

ImperialX 是结合先进概率、外部机器学习与运营稳定性的高级 Expert Advisor。

它可在几秒钟内安装，自动适应市场，并凭借其智能架构提供持续稳定的性能。

ImperialX — Rule The Market.