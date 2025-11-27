Account Guardian Pro
- 实用工具
- Yusuf Sahin
- 版本: 1.0
- 激活: 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ACCOUNT GUARDIAN PRO - MT5账户保护工具
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
测试版本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本产品处于测试阶段。部分功能仍在开发中，您可能会遇到一些小问题。您的反馈有助于为所有人改进软件。
如需功能请求、语言支持或错误报告，请联系我。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关于本工具
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Account Guardian Pro是一款风险管理工具，旨在帮助保护您的MT5交易账户免受每日和总体回撤违规。适用于自营交易公司交易者和需要风险控制的零售账户。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要功能
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自营公司预设 - 8个预配置选项
- FTMO (每日5%, 总体10%)
- My Forex Funds (每日5%, 总体12%)
- Funded Next (每日5%, 总体10%)
- The5ers (每日4%, 总体6%)
- E8 Funding (每日5%, 总体8%)
- True Forex Funds (每日5%, 总体10%)
- Topstep (每日3%, 总体6%)
- Apex Trader (每日2.5%, 总体5%)
回撤监控
- 每日回撤监控（基于百分比）
- 总体回撤监控（账户级别）
- 安全缓冲选项（在达到限制前平仓）
- 追踪回撤选项
- 余额、净值或固定初始存款模式
- 计算中包含隔夜费和佣金
风险管理工具
- 单笔交易风险警告
- 无止损检测和警报
- 总开放风险监控
- 最大持仓数量限制
- 最大每日交易次数限制
- 每日盈利目标追踪
视觉指标
- 交通灯系统（4个颜色编码状态框）
- 回撤可视化进度条
- 日重置倒计时器
- 迷你面板模式（紧凑视图）
- 实时数值显示
交易时段过滤
- 定义允许的交易时间
- 时段外平仓选项
- 基于服务器时间过滤
自动操作
- DD违规时自动平仓
- 全部平仓、仅亏损或FIFO模式
- 禁用自动交易选项
- 声音、推送和邮件警报
自定义设置
- 魔术号过滤支持多EA
- 4个面板位置选项
- 可自定义颜色和字体大小
- 完整和迷你面板切换
- 适用于所有品种和时间框架
- 兼容策略测试器
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
适用人群
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 管理回撤规则的自营公司交易者
- 监控DD水平的挑战赛参与者
- 需要风险管理工具的零售交易者
- 跟踪多策略的投资组合经理
- 需要时段和每日限制的日内交易者
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工作原理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 选择您的自营公司预设或设置自定义DD限制
2. 将EA附加到任意图表
3. 监控交通灯、进度条和倒计时
4. 达到限制时EA自动平仓
5. 视觉和声音警报让您随时了解情况
该工具持续监控您的账户，计算浮动和已平仓盈亏以确定当前回撤水平。当接近限制时，会出现视觉警告。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
设置指南
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
步骤1：选择自营公司预设
打开EA设置，选择您的公司或使用自定义设置
步骤2：配置操作
- DD违规时自动平仓：是
- 违规时禁用自动交易：是
- 根据需要配置警报
步骤3：自定义显示（可选）
- 面板位置：选择角落
- 显示交通灯：推荐
- 显示进度条：用于视觉反馈
- 显示倒计时：用于日重置计时器
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
技术规格
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 平台：MetaTrader 5
- 类型：工具EA（非交易策略）
- 品种：全部
- 时间框架：全部
- 账户：模拟、实盘、自营公司
- 测试：兼容策略测试器
- 资源占用：低
- 多EA支持：是（魔术号过滤）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
重要说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 这是风险管理工具，不是交易系统
- 本工具不保证盈利或防止亏损
- 请务必先在模拟账户测试设置
- 确保MT5中启用了算法交易
- 每个账户一个实例即可
- 日重置发生在服务器时间00:00
- 可与任何手动或自动交易策略配合使用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支持
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
如果您对购买满意，我将非常感谢您的好评。
如果您遇到任何问题，请联系我，以便我们找到解决方案。
联系方式：https://www.mql5.com/en/users/eagle71
