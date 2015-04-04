KnightWatcher Trade Sync Utility
- 实用工具
- Cedric Landry Shema
- 版本: 1.20
- 更新: 23 十二月 2025
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) 是一款轻量且安全的数据同步工具，用于将您的 MT4/MT5 交易活动与 KnightWatcher 交易日志连接。它会自动读取所有持仓和已平仓交易历史，不会执行、修改或管理您的账户交易。该工具每 5 秒发送一次更新，以确保仪表板始终显示准确的实时盈亏和持仓信息。使用您的 API Key 和 Secret 进行安全认证。
TradeSync 在后台静默运行，对您的交易性能或执行没有任何影响。安装简单，只需启用 WebRequest 并添加 KnightWatcher API URL。
此工具非常适合希望实现自动交易记录、分析和跟踪的交易者，无需手动输入数据。
无论是新手还是高级交易者，都能轻松受益于其便捷的集成和清晰的数据流。
它提供完整的透明度，可选择启用调试日志，并跟踪每次同步尝试。
完整的设置指南请访问： https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5
TradeSync 在后台静默运行，对您的交易性能或执行没有任何影响。安装简单，只需启用 WebRequest 并添加 KnightWatcher API URL。
此工具非常适合希望实现自动交易记录、分析和跟踪的交易者，无需手动输入数据。
无论是新手还是高级交易者，都能轻松受益于其便捷的集成和清晰的数据流。
它提供完整的透明度，可选择启用调试日志，并跟踪每次同步尝试。
完整的设置指南请访问： https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5