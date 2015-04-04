KnightWatcher Trade Sync Utility

TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) 是一款轻量且安全的数据同步工具，用于将您的 MT4/MT5 交易活动与 KnightWatcher 交易日志连接。它会自动读取所有持仓和已平仓交易历史，不会执行、修改或管理您的账户交易。该工具每 5 秒发送一次更新，以确保仪表板始终显示准确的实时盈亏和持仓信息。使用您的 API Key 和 Secret 进行安全认证。
TradeSync 在后台静默运行，对您的交易性能或执行没有任何影响。安装简单，只需启用 WebRequest 并添加 KnightWatcher API URL。
此工具非常适合希望实现自动交易记录、分析和跟踪的交易者，无需手动输入数据。
无论是新手还是高级交易者，都能轻松受益于其便捷的集成和清晰的数据流。
它提供完整的透明度，可选择启用调试日志，并跟踪每次同步尝试。
完整的设置指南请访问： https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5
推荐产品
Manager Time Position
Aliou Ba
实用工具
这个小工具可让您以分钟为单位定义一个计时器 根据您设定的分钟数平仓 例如，如果将其设置为30分钟，则该工具会在打开30分钟后关闭每个打开位置。 设定 活动：这是激活工具并在定义的分钟数后使用它来平仓。 管理：您可以选择工具管理的符号。 如果您希望系统将其应用于帐户中的所有未平仓头寸，请选择“所有货币” 选择“仅此货币”以仅在当前货币上应用头寸的暂时平仓。 分钟持续时间交易：选择交易持续时间的分钟数。 时区： 定义您的时区。 如果您默认为0 这个小工具可让您以分钟为单位定义一个计时器 根据您设定的分钟数平仓 例如，如果将其设置为30分钟，则该工具会在打开30分钟后关闭每个打开位置。 设定 活动：这是激活工具并在定义的分钟数后使用它来平仓。 管理：您可以选择工具管理的符号。 如果您希望系统将其应用于帐户中的所有未平仓头寸，请选择“所有货币” 选择“仅此货币”以仅在当前货币上应用头寸的暂时平仓。 分钟持续时间交易：选择交易持续时间的分钟数。 时区： 定义您的时区。 如果您默认为0
FREE
LT Ajuste Diario
Thiago Duarte
3.67 (3)
实用工具
This is a tool in script type. It shows in chart the actual and/or past day ajust price in a horizontal line. The symbol name and it expiration must be set up according to the actual parameters. The lines appearance are fully customizable. You need to authorize the B3 url on MT5 configurations:  www2.bmf.com.br. You need this to the tool can work. This is a tool for brazilian B3 market only!
FREE
Deal multiplier Mt5
Mikhail Mitin
4.5 (8)
实用工具
The utility opens copies of open trades. It is very convenient if you use the   Signals   service and want to increase the volume of transactions. Settings: Symbols: all symbols only current symbol Orders: Buy Sell Magic Any Magic Input Magic Lot size Original - lot size from original order; Fix Lot - fix lot size (input); Lot X Mult - lot size X koef; Stop Loss From sender - Stop Loss from original; Without - without Stop Loss; Plus Fix - Stop Loss from original order + fix points; Fix Point -
FREE
ChartColorMT5
Thomas Pierre Maurice Moine
实用工具
Customize your charts with this simple utility. Choose in the 24 pre-built color sets, or use your own colors, save them to re-use them later. You can also add a text label on your chart. --- Chart Colors-- Color Set : 24 prebuilt color sets (select "Custom" to use colors below) Background color Foreground color Grid color Chart Up color Chart Down color Candle Bull color Candle Bear color  Line color Volumes color --- Label--- Text Label : Type the text you want to appear on the chart Label P
FREE
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
实用工具
Total Closed Trades – MT5 Indicator The Total Closed Trades indicator for MetaTrader 5 provides a quick, visual overview of your trading performance by displaying a simple and intuitive 3-value breakdown : Total Trades – The total number of closed trades. Winning Trades – Number of profitable trades. Losing Trades – Number of losing trades. Instead of digging through reports, traders can instantly monitor their historical performance with a compact and elegant pie chart-style widget. Key
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
实用工具
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. This expert adviser OrderBook History Playback allows you to playback the market book events on the history using files, created by OrderBook Recorder . The exper
FREE
TradeHistoryParsing
MetaQuotes Ltd.
2 (1)
实用工具
The TradeHistoryParsing is a utility for working with the trade history obtained from the MetaTrader 5 terminal. The product is based on the " RegularExpressions in MQL5 " library. It allows to quickly get the required data on your trading history. The filtering results are displayed as a table, a summary of mathematical statistics is provided below the table. Working with the tool Export the trade report as an html file and place it into the "sandbox". After that, when launching the EA, specif
FREE
Auto Breakeven
David Muriithi
实用工具
Introducing a powerful MetaTrader 5 Expert Advisor designed to enhance your trading strategy – the Auto Breakeven EA! This feature-rich EA is tailored to bring your stop-loss to breakeven, ensuring a risk-free trade once the market moves in your favor up to a specified price. Explore the full potential of the Auto Breakeven EA. Download it for free now, and find the download link at the bottom of our page. Elevate your trading experience and take control of your risk management strategy. Happy
FREE
Positions Risk Analyzer
Jacobus Nicolaas Van Staden
实用工具
Positions Risk Analyzer Utility The Trade Analyzer is a powerful tool designed for real-time monitoring of your trading performance directly on the chart. It provides insights into: Total Open Positions : Number of active trades. Potential Profit (TP) : Estimated profit if all Take Profits are hit. Potential Loss (SL) : Maximum potential loss if all Stop Losses are triggered. Floating Profit/Loss : Real-time net profit or loss of all open trades. This utility dynamically updates its calculation
FREE
OrderBook Recorder
Stanislav Korotky
实用工具
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker in real time. The expert OrderBook Recorder records market book changes and stores them in local files for further usage in indicators and expert adviser, including testing in the tester. The expert stores market book
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
专家
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
指标
This spread indicator displays the actual spread of each candle. It highlights the maximum spread and the minimum spread of the chosen symbol. This indicator is very helpful to see in real time the spread evolution helping to avoid taking a trade when the spread is too high. Inputs: Print value in Points: if true displays the spread as a whole number D isplay minimum and maximum spread of the past N days: select the number of days to consider the maximum and minimum spread Automatically adj
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
实用工具
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
实用工具
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
Close all on current symbol
Oleksandr Kashyrnyi
实用工具
当前符号关闭所有头寸 一个简单可靠的脚本，用于关闭当前符号上的所有头寸。它消除了繁琐的工作并节省宝贵的时间。 优势： 仅关注当前资产： 脚本仅关闭选定符号的交易，不影响其他头寸。 快速且方便： 一次运行即可在几秒钟内关闭所有头寸。 适用于任何策略： 适合处理多个头寸或专注于单一资产的用户。 安全性： 逐一处理头寸并记录错误，确保完全控制。 工作原理： 在您的MetaTrader 5终端中运行脚本。 脚本会自动找到当前符号的所有未结头寸。 一键关闭所有交易，其它资产保持不变。 适合谁使用此工具？ 需要快速关闭单一符号头寸的交易者。 使用短期策略并注重效率的用户。 想节省时间并专注于重要决策的人。 我创建的其他工具： 清除 当前 符号 的 所有 止 损 和 止 盈 一个脚本，用于删除选定符号上的所有止损和止盈。 清除 所有 符号 的 所有 止 损 和 止 盈 用于同时删除所有符号上的SL和TP的工具。 StopAndTake 管理止损和止盈水平的基本工具。 当前 资产 平均 成本 （简化 版） 一个经济实惠的解决方案，用于计算当前符号头寸的平均成本。 当前 资产 平均 成本 （高级
FREE
Change Spread
Manh Viet Tien Vu
实用工具
Most current tick data does not accurately reflect the actual spread levels. To achieve more precise backtest results, we need to adjust it to a higher value to account for slippage that may occur when Expert Advisors (EAs) execute orders in real trading. This tool is used to change the Spread value in custom symbols created from tick data for backtesting purposes. Simply select the desired Spread value and wait for the tool to adjust it accordingly.
FREE
Pairs Navigator MT5
Suvashish Halder
实用工具
Pairs Navigator   is a simple and easy-to-use tool that allows you to view all of your charts in a single window. This eliminates the need to open multiple charts from the Market Watch window, saving you time and effort. Pairs Navigator is also very lightweight, so it will not put a strain on your RAM or cause your MT4/5 platform to hang. To use Pairs Navigator, simply drag and drop the currency pairs you want to view into the Pairs Navigator window. You can then easily switch between charts by
FREE
Lot Size Calculator Panel
Italo Martins Coutinho
实用工具
It mesures the lot size based on the points measured by clicking with the MIDDLE MOUSE BUTTON then CLICK and DRAG , previous that configure the indicator based on the risk you accept; The risk can be % based on fixed account, actual account size, and fix capital risk; If the INDICATOR DOESN'T WORK propperly try after configuring it CHANGE the TIMEFRAME and GET BACK to the PREVIOUS timeframe, SOMETIMES  this FIX IT
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
专家
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minute Trading Strategy | Quick & Effective for Beginners Welcome to our trading channel- the deepak trading In this video, we'll be exploring a simple 5-minute trading strategy that can help you capture quick market movements and make profitable trades. Whether you're a beginner or an experienced trader, this strategy is designed to give you clear entry and exit points using technical indicators like EMA, RSI, and Stochastic Oscillator.
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
实用工具
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
TradeKeeper Lite MT5
Evgeniy Scherbina
实用工具
The utility TradeKeeper Lite can show your profits for different periods and bip a sound when you reach a profit target value. Click the tachometer to quickly switch to the next profit period. There are 5 of them: This Day, This Week, This Month, Last 90 Days and All I Made. With the utility TradeKeeper Pro , available at this link , you can also open trades with a magic number and volume of your choice, trail any orders with a simple trail or iSAR-based trail, as well as close any open trades a
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
指标
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Market book player
Aliaksandr Hryshyn
实用工具
Playback of previously saved data from the order book. Key features: Historical data navigation Adjusting the playback speed with the "---" and "+++" buttons, as well as with the mouse, you can by scrolling the wheel over the area of ​​these buttons and between them Turning Price Centering On and Off Time display accurate to thousandths of a second Attention: This product also needs a utility to save data: https://www.mql5.com/en/market/product/71642
FREE
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
实用工具
Fixed Scale Indicator – MetaTrader 5 固定比例价格显示工具 Fixed Scale Indicator 是一款适用于 MetaTrader 5 平台的实用辅助指标。其主要功能是允许用户在图表中启用或关闭固定价格比例模式，使价格保持在图表中央位置，并根据市场波动自动调整显示比例。此功能可帮助交易者在观察价格走势时获得更加稳定和一致的视觉参考，特别适合对价格结构与波动节奏敏感的策略使用者。 功能说明： 切换固定比例： 用户可在图表右侧的价格轴上快速连续点击三次，以启用或禁用固定比例模式。操作简便，不影响其他图表功能。 价格居中显示： 在市场波动剧烈时，系统自动保持价格在图表中央，避免价格移出可视区域。 自动比例调整： 当价格变动幅度较大时，纵轴比例会根据当前价格区间自动变化，确保关键K线和指标始终在屏幕可见范围内。 界面兼容性： 兼容所有交易品种和时间周期，可与任何模板或指标共同使用。 该工具在日内交易、剥头皮交易及波动性分析中尤为实用。通过固定比例视图，交易者能更轻松地识别价格突破、支撑与阻力结构，从而提升市场分析的准确性与操作体验。
Fibo Trading Assistant MT5
Wei Bang Wu
实用工具
【关于投资问题】 问题1：        当市场机会来临时，一般投资者都会疯狂下单。 疯狂下单，你无法知道是否会爆仓。唯一的 参考就是预付款比例，但 预付款比例无法准确判断你是否会 爆仓。 如果订单数量多，或者产品订单数量更多时，你是无法进行统计损失与盈利。如果能有一款工具能统计止损止盈及盈亏比，哪么就可以更好控制仓位及是否重仓博弈 。 哪么恭喜你，你找到了Fibo Trading Assistant MT5能帮你解决这个问题 ，并提供持订单与挂单订单的盈亏比统计。 问题2 ：        如果你是一个高级的交易员，可能你会在某些关键位置进行布局挂单。通过手工挂单，图表可能没有位置给你挂单了。如果有 一款工具能帮你均匀布局订单就非常理想。 哪么恭喜你，你找到了 Fibo Trading Assistant MT5能帮你解决这个问题  ，并且是一键操作 。 问题3：        在 等 待机会时，可能你会先挂上一些挂单，同时设置好止损。手工操作这些挂单止损止盈都是不好设置的。 如果能有一款工具能帮批量挂好订单并设置好止损止盈。哪是该多好呀。 哪么恭喜你，你找到了 Fibo Trad
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
指标
对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。 -   更多有用的指标 该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 有多种选项可用于将信息线放置在图表上： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / \ # 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 外观类型     - 信息行的显示类型。有以下三种选择： 跟随价格     - 遵循价格； 作为评论     - 作为评论； 在屏幕的选定角落     - 在屏幕的选定角落。 附件图角     - 如果您选择屏幕选定角的显示类型，则此项目允许您选择四个捕捉角之一； 显示利润？       - 该参数负责以存款货币显示利润； 以百分比显示利润？       - 该参数负责以百分比形式显示利润； 显示传播？       - 该参数负责显示当前点差； 显示酒吧关闭时间？       - 该参数负责显示柱关闭之前的时间； 文字颜色     - 文字颜色； 盈利颜色     - 存在
FREE
SG InfoBox MT5
Hleb Smoliar
3.5 (2)
实用工具
The   "InfoBox"   utility is designed to display the presence of open orders, the number of lots, current profit and much more in one window. The version for the MT4 platform is here . You've probably encountered a situation where you have an advisor that works on a currency pair, but information about its operation: - orders and their number, the size of the spread for the instrument, the volume of lots on the market, drawdown and much more - are scattered in different places of the terminal an
FREE
SynchroObjects MT5
Maxim Polishchuk
4.4 (15)
实用工具
The SynchroObjects utility is designed to facilitate and speed up the work with graphic constructions on different charts of one symbol. The SynchroObjects utility clones the created objects to all charts on which the utility is running and which have the same symbol. And also synchronously changes their properties. The utility is easy to use and requires no configuration. Tip: If you view the history frequently - we also recommend you to also install the free Smart AutoScroll utility. It automa
FREE
Phone Trade Manager
Krutik Piyushkumar Parekh
实用工具
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
PointFigureKagiCharts DEMO
Stanislav Korotky
实用工具
This non-trading expert utilizes so called custom symbols feature to build custom charts based on history of real ticks of selected standard symbol. New charts imitate one of well-known graphic structures: Point-And-Figure (PnF) or Kagi. The result is not exactly PnF's X/O columns or rectangular waves of Kagi. Instead it consists of bars, calculated from and denoting stable unidirectional price moves (as multiples of the box size), which is equivalent to XO columns or polygonal lines. These Poi
FREE
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
实用工具
MT5 交易复印机是 МetaТrader 5 平台的交易复印机 。 它复制外汇交易 之间   任何账户 MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 对于 COPYLOT MT5 版本（或 MT4   - MT4 MT5   -   MT4 对于 COPYLOT MT4 版本） 值得信赖的复印机！ MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 您还可以在 МТ4 终端 (   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ) 中 复制交易： COPYLOT CLIENT for MT4 此版本包括在终端 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5 之间 。 交易复制器用于在 2/3/10 终端之间复制交易/头寸。 支持从模拟账户和投资账户复制。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的各种投资者账户的交易的同步器， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从 多个 终端复制到一个； 从一个终端复
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
实用工具
介绍 OrderManager ：MT5的革命性工具 使用全新的Order Manager实用程序，像专业人士一样管理您在MetaTrader 5上的交易。Order Manager设计简单，易于使用，可让您轻松定义和可视化每笔交易的风险，从而做出明智的决策并优化您的交易策略。有关OrderManager的更多信息，请参阅手册。 [ 手册 ] [ MT4版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 主要功能： 风险管理：快速轻松地定义您交易的风险，让您做出更好的决策并提高交易性能。 视觉表示：图形化地查看您的交易和相关风险，以清晰简洁地了解您的开放头寸。 订单修改：只需几次点击即可轻松修改或关闭您的订单，简化您的交易过程，为您节省宝贵的时间。 掌握新闻：一键获取最新市场新闻。 不要错过这个MT5交易员的必备工具。用Order Manager提升您的交易体验，将您的交易游戏提升到新的水平。 OrderManager在startegyTester中 不 工作！ OrderManager 仅与 Windows 兼容。 请考虑给这个产品一
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
实用工具
交易面板一键交易。 处理仓位和订单！ 通过 图表 或 键盘 进行交易 。 使用我们的交易面板，您只需单击一下即可直接从图表中执行交易，执行交易操作的速度比使用标准 MetaTrader 控件快 30 倍。 参数和函数的自动计算使交易者的交易更加快捷、方便。 图形提示、信息标签和有关贸易交易的完整信息均位于图表 MetaTrader 上。 MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 打开和关闭、反转和锁定、部分关闭/Autolot。虚拟/真实止损/止盈/追踪止损/盈亏平衡，订单网格... МetaТrader 5 中主要订单的交易控制面板 ：买入、卖出、buystop、buylimit、sellstop、selllimit、平仓、删除、修改、追踪止损、止损、获利。 有 5 个选项卡 可用：头寸、挂单、账户信息、信号和总利润。 Description on English VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 注意！如果
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持通过执行在“Market account”上工作，其中 SL / TP 仅在开仓后设置。 如何使用简单的设置复制交易 将供应商终端和接收终端安装在同一台计算机或 VPS 上。 在供应商终端上以“Master”模式安装复印机，然后
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
实用工具
轻松保护您的交易资金 保护交易资金与增长资金同等重要。KT Equity Protector 是您的个人风险管理助手，持续监控账户权益，在达到预设的利润目标或止损水平时，自动关闭所有持仓和挂单，以防止亏损或锁定盈利。 无需情绪化的决策，也不再需要猜测——只需让这个可靠的资金保护工具为您全天候守护账户。 KT Equity Protector 可自动通过关闭所有图表来阻止其他交易机器人继续操作。这确保在您手动重新启动 KT Equity Protector 之前，不会发生任何进一步的交易行为，从而让您完全掌控并安心交易。 工作原理 权益止损（防止亏损）： 假设您的账户余额为 $10,000，设置了 $1,000 的权益止损。一旦账户权益降至 $9,000，KT Equity Protector 将立即关闭所有交易，保护您的资金免受更大亏损。 权益止盈（锁定利润）： 同样地，如果您设置了 $2,000 的权益止盈目标，当账户权益达到 $12,000 时，EA 将立即平仓，锁定收益并保障已获得的利润。 两种强大的资金计算模式： 相对模式（基于百分比）： 按照账户初始余额的百分比计算止损和
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
实用工具
图表同步指示器 - 设计用于同步终端窗口中的图形对象。可以用作 TradePanel 的补充。 购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。 演示 此处 。 要工作，请将指标安装在您要从中复制对象的图表上。在此图表上创建的图形对象将由指标自动复制到具有相同交易品种的所有图表。该指标还将复制图形对象中的任何更改。 输入参数： exception - 不应复制的图形对象的前缀。您可以通过用“;”分隔来指定多个前缀。 SyncVLINE - 同步垂直线。 SyncHLINE - 水平线。 SyncTREND - 趋势线。 SyncTRENDBYANGLE - 按角度划分的趋势线。 SyncCYCLES - 循环线。 SyncCHANNEL - 等距通道。 SyncSTDDEVCHANNEL - 标准偏差通道。 SyncREGRESSION - 线性回归通道。 SyncPITCHFORK - 安德鲁斯干草叉。 SyncGANNLINE - 江恩线。 SyncGANNFAN - 江恩扇形。 SyncGANNGRID - 江恩网格。 SyncFIBO - 斐波那契水平。 SyncFIBOTIMES
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
作者的更多信息
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
专家
HFT Dominator – 超快速市场执行系统 这款 专家顾问 (EA) 专为 高速、低延迟 的市场操作而设计。 它能够在 极小的点差内执行精确入场 ，非常适合 快速市场 ，如贵金属、指数和外汇对，并具备优化的滑点控制。 促销： 以 30美元租用EA 30天 — 限时优惠。 该系统支持 多种资金管理模式 、自适应交易时机和保护性追踪止损逻辑，以确保对快速交易的 最大控制 。 输入参数概览 通用设置 (General Settings) Magic Number – EA交易的唯一标识符。 Slippage – 订单执行期间允许的最大价格偏差（以点为单位）。 时间设置 (Time Settings) Start Hour / End Hour – 定义经纪商服务器时间内的交易窗口。 secs – 交易操作之间的最短时间延迟（减少过度交易）。 资金管理 (Money Management) Lot Type – 计算仓位大小的方法： Fixed_Lots – 固定手数 Pct_of_Balance – 基于账户余额的风险百分比 Pct_of_Equity – 基于当前净值的风险百分比
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
实用工具
Apex Trading Dashboard PRO 是一款专业的交易面板，具有高级风险管理、实时分析和快速执行。您可以轻松管理止损、止盈、手数以及每日风险限制，一切都在一个直观的界面中完成。非常适合追求精确、纪律和完全掌控的交易者。 主要功能 • 高级交易面板：快速执行买/卖订单、关闭仓位并管理交易。 • 风险管理：控制单笔风险、每日风险、回撤限制和移动止损。 • 灵活手数计算：根据余额、净值、可用保证金或固定风险金额自动计算手数。 • 可自定义的止损/止盈：可设置默认或单独调整。 • 实时分析：余额、净值、可用保证金、盈亏、仓位与风险暴露。 • 友好界面：TradingView 风格，可自定义颜色和布局。 • 警报：回撤警报、RSI 超买/超卖警报、风险限制警报。 • 输入参数标签：快速调整 SL、TP、风险百分比、固定手数和计算方式。 • Units/Lots 切换：支持手数或单位模式。 输入参数说明 Risk Management Settings • RiskPercent：每笔交易风险百分比（默认 1%）。 • MaxDailyRisk：每日最大总风险（%）。 • Ma
FREE
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
专家
ORB Guardian – 开盘区间突破 + Prop Firm 风控保护 一款为 prop firm 挑战和严格的日内交易打造的快速、稳定的突破 EA。 无马丁。无网格。完全规则化执行。 为什么选择 ORB Guardian • 自动同步交易到我们的专业交易日志 • 自动开盘区间突破交易 • 单信号或确认突破模式 • 内置 Prop Firm 风控（每日/每周/每月/总回撤） • 达到限制或盈利目标时自动停止交易 • 趋势与波动率过滤 • 可控制交易日与交易时间 为挑战稳定通过而设计 • 单订单逻辑 • 固定风险 • 无隐藏策略，无危险手法 • 适用于 USDJPY、XAUUSD、US30 及所有符号 主要功能 • 可自定义的开盘区间逻辑 • Breakout 或 Reverse 模式 • Prop Firm 回撤保护系统 • 周报/月报（可选） • 图表实时面板 推荐设置 • M5–M15 • 最低 500 USD • 非常适合 FTMO、MFF、FundedNext、The5ers
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
指标
TripleWave Signal Indicator - 多时间周期趋势确认系统 是一个专业级交易系统。它能 同时分析 M15、H1、H4 三个关键时间周期 ， 独家提供 经过三重确认的 最可靠 BUY/SELL 信号 。助您 永远不会错过 真正的高概率交易机会！ 【推荐设置】 黄金 (XAUUSD) ：当前默认设置即可直接应用。 【核心优势】 您将即刻获得： 强大的 多时间周期趋势分析引擎 。 图表上 清晰直观的 BUY/SELL/EXIT 视觉箭头 。 实时状态仪表板 ，市场概况一目了然。 弹出式和移动推送通知 ，交易信号绝不遗漏。 完全可定制 的参数（如 EMA 周期、颜色等）。 一次购买，享受终身免费更新服务 。 立即下载 TripleWave Signal Indicator ， 停止追逐 那些烦人的错误信号！ 开始 以更智能、更自信的方式进行交易，把握每一次盈利机会。
FREE
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
专家
MyfxBook Reports:  HFT Dominator – 超快速市场执行系统 这款 专家顾问 (EA) 专为 高速、低延迟 的市场操作而设计。 它能够在 极小的点差内执行精确入场 ，非常适合 快速市场 ，如贵金属、指数和外汇对，并具备优化的滑点控制。 促销： 以 30美元租用EA 30天 — 限时优惠。 该系统支持 多种资金管理模式 、自适应交易时机和保护性追踪止损逻辑，以确保对快速交易的 最大控制 。 输入参数概览 通用设置 (General Settings) Magic Number – EA交易的唯一标识符。 Slippage – 订单执行期间允许的最大价格偏差（以点为单位）。 时间设置 (Time Settings) Start Hour / End Hour – 定义经纪商服务器时间内的交易窗口。 secs – 交易操作之间的最短时间延迟（减少过度交易）。 资金管理 (Money Management) Lot Type – 计算仓位大小的方法： Fixed_Lots – 固定手数 Pct_of_Balance – 基于账户余额的风险百分比 Pct_of_Eq
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
专家
大家好，各位交易者！我是 Quant Pulse ，有史以来最先进的多时间框架趋势确认专家顾问。我擅长什么？跨多个市场进行精准趋势交易，精确无误。我交易 黄金 (XAUUSD) 和 GBPUSD ，以绝对精度捕捉趋势，为您带来稳定的交易机会，依靠三重时间框架分析的力量。 我为何出众？ 我是一个趋势确认型 EA，经过精心设计，旨在剔除虚假信号，仅捕捉最高概率的交易。在我的代码中融合了超过 15 年的算法交易经验，已被优化至几近完美。我的开发者将他们对市场的深刻理解凝练成一个强大的系统，同时分析三个时间框架 — M15、H1 和 H4 — 确保每笔交易都得到三重确认。 与那些基于单一时间框架信号就贸然入场的普通 EA 不同，我耐心等待所有三种时间框架达成一致。这意味着交易更少，但胜率大幅提升。我的信条是“质量重于数量”。当我发出交易信号时，你可以信赖它已在多个时间维度被验证。 即插即用的简便性 我非常通用且使用极其简单。只需将我附加到你的 XAUUSD 或 GBPUSD 图表上，配置你的手数和风险参数，然后静静地看我识别完美的趋势入场点。不需复杂设置，不需屏幕上杂乱的指标 — 只有纯粹
FREE
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
专家
ORB Guardian – 开盘区间突破 + Prop Firm 风控保护 一款为 prop firm 挑战和严格的日内交易打造的快速、稳定的突破 EA。 无马丁。无网格。完全规则化执行。 为什么选择 ORB Guardian • 自动同步交易到我们的专业交易日志 • 自动开盘区间突破交易 • 单信号或确认突破模式 • 内置 Prop Firm 风控（每日/每周/每月/总回撤） • 达到限制或盈利目标时自动停止交易 • 趋势与波动率过滤 • 可控制交易日与交易时间 为挑战稳定通过而设计 • 单订单逻辑 • 固定风险 • 无隐藏策略，无危险手法 • 适用于 USDJPY、XAUUSD、US30 及所有符号 主要功能 • 可自定义的开盘区间逻辑 • Breakout 或 Reverse 模式 • Prop Firm 回撤保护系统 • 周报/月报（可选） • 图表实时面板 推荐设置 • M5–M15 • 最低 500 USD • 非常适合 FTMO、MFF、FundedNext、The5ers
筛选:
无评论
回复评论