Scalping Panel Station

它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。 附加材料和说明 安装说明 - 应用程序说明 - 模拟账户应用程序的试用版 线条功能 - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。 风险管理 - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。 R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -