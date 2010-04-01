The Gold Scalper MT4

he Golden Scalper 是一款专注 于 XAUUSD 市场动能交易的智能系统。它旨在识别并有效利用价格的短期爆发瞬间，从而为交易者提供 新的盈利机会。

The Golden Scalper 的核心优势在于其独特的动量分析框架。它通过对价格速度的精确测量，能识别出市场中真实的动能信号，避免了滞后指标带来的误判。结合高效的订单管理和持仓优化策略， The Golden Scalper 力求在每一次有利的市场波动中，都能实现稳健的入场与出场，帮助您在动态市场中寻求持续的交易表现。

设置信息 :

货币对 : XAUUSD

时间范围 : 不限，推荐 M1 或 M5

入金：建议 200USD 以上

杠杆： 1 ： 100 至 1 ： 1000

账户：请选择低点差，极低滑点的账户使用

如何准确的回测？

请选择 最低 200 的存款， 选择任意周期， 自定义日期，选择每个报价， 选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。

如何使用？

购买产品后，请及时在 MQL5 论坛上联系我，我们会帮助您进行设置

根据设置将 ea 添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 ( 推荐使用 vps 降低延迟并进行 24 小时交易）

The Golden Scalper 的先进之处：

The Golden Scalper 采用一个先进的动量交易系统，通过对动量的多维度分析，精确捕捉每一个有效的交易机会，避免使用传统的指标造成滞后，这项改进提供了优秀的交易机会，大幅提高了胜率。

如果有任何疑问，请在 mql5 论坛上联系我