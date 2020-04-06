Auto SF Pro Scalping EA mz

AUTO SF PRO SCALPING EA - 是一款适用于 MT4 的全自动无隔夜利息多货币对交易系统 - 安全可靠，增长稳定。





这是一款“设置后即可忘记”的 EA，为您完成所有交易任务！7 个 Set_files 可用于 7 个货币对！





下载用于测试和交易的EA设置文件：





EA 的突出特点：

- 不受隔夜利息影响。

- 无隔夜利息。

- 无需从周五到周一保留订单，避免出现跳空。

- 剥头皮交易技巧。

- 系统安全可靠，不使用任何危险方法，例如网格或马丁格尔。每个订单都有固定的止损位，以保护账户安全。

- 这款 EA 界面友好，外汇专业人士和新手均可使用。

- 机器人自动完成所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 即可（只需按照下方简单的“安装方法”步骤操作），然后保持电脑运行或使用 VPS 即可。

- 配备精确的运行时间过滤器，精度达1分钟。

- 采用复利资金管理方法。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为100美元。

- 时间范围：仅需15分钟。

- 交易对：英镑兑瑞郎、英镑兑澳元、英镑兑加元、欧元兑瑞郎、美元兑瑞郎、欧元兑澳元、欧元兑加元。

- 运行时间：EA在亚洲交易时段开始时寻找入场信号。

- 账户杠杆：1:30至1:2000范围内的任意杠杆。

- 风险管理：每笔交易3%的风险（可在设置中更改）或固定手数。

- EA具有点差和掉期信息显示功能 - 显示当前外汇对的点差和掉期。

- 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。

- 可以将信息点差掉期显示放置在图表的任意位置：

0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。





安装方法：

- 系统需要点差较小的 MT4 账户（原始点差或 ECN）。

- 打开 GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、EURCHF、USDCHF、EURAUD 和 EURCAD 图表。

- 在每个图表上选择 M15 时间周期。

- 将 EA 附加到每个图表。

- 将相应的“Set_file”应用于每个图表的 EA。确保参数 Trading_Flag = true。

- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需在 PC（或 VPS）上运行 MT4 即可。





重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 MT4，其中 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）。如果您经纪商的服务器与 GMT 时区不同，则需要调整 EA 时间设置。请发送邮件告知我（以确认您的经纪商时区），我会协助您，并在必要时提供相关的 Set_files。

- 点差和经纪商：为了获得最佳性能，选择点差较低的账户（原始点差或 ECN）非常重要。





本产品为原创产品，仅在本 MQL5 网站提供。