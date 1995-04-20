Trend Correction Pro Histogram m

适用于MT4平台的加密货币外汇指标“趋势修正专业直方图”，不重绘！





- “趋势修正专业直方图”有两种颜色：红色代表下跌趋势，蓝色代表上涨趋势。

- 连续7个相同颜色的直方图柱表示新趋势的开始。

- “趋势修正专业直方图”指标的主要设计目的是最大限度地减少损失并最大化利润。

- 它有一个参数“周期”，用于调节指标的灵敏度。

- 内置移动端和PC端警报。

- 指标带有信息显示功能，显示其所关联的外汇货币对的当前点差和隔夜利息。

- 显示内容还包括账户余额、净值和保证金。

- 可以将点差隔夜利息信息显示在图表的任意角落。

- 趋势修正专业版直方图可以作为简单但盈利的交易系统使用，详情如下：





指标使用方法：

1) 检查直方图上是否出现至少 7 个连续的同色柱，这表示新趋势的开始。例如，下图显示了超过 7 个蓝色柱。

2) 等待出现一个（仅一个）相反颜色的柱，在本例中为红色，并且该柱随后立即变为蓝色。这表示趋势已修正。

3) 当出现蓝色柱且之前仅出现一个红色柱时，开立多头仓位。这意味着订单已顺势开出，方向与修正后的主要趋势一致。

4) 设置止损（参见图片）和止盈。止盈至少应为止损的 3 倍。这样，即使盈利 30%，您也能获利。

5) 卖出（做空）交易的设置方法与止损（参见图片）相反。





这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。