Evara MT5

introductory offer: 800用于早期购买者。一旦售出15份，价格将提高至1198。目前1份已售出。


Evara - 下一代算法交易

先进的AI 和自适应机器学习驱动，Evara随市场条件不断演变，结合历史模式识别和实时执行，以实现卓越的交易准确性。


  1. DM 我以获取 试用许可证有限 以进行几天的演示交易。
  2. 一旦购买，请给我发消息以获取 免费机器人 表示你的信任。

  • 回测指南 直接联系我，我将为你提供设置文件和步骤。


[新闻和更新频道]  


核心交易优势：

  • 基于ATR的剥头皮策略 - 在波动环境中应用平均真实范围数据，优化快速剥头皮的进出口精度
  • 精确的RSI过滤器 - 我们专有的RSI算法过滤掉87%的虚假信号，同时保持高概率的入场
  • 市场时机技术 - 内置交易时间过滤器自动专注于各个时段的高流动性期


专业风险控制:

Evara包含多层保护：

  • 基于波动性分析的获利了结
  • 实时回撤监控
  • 在高波动期间自动减少风险

简单设置 

安装只需几秒钟 - 只需附加到EURUSD (M15)图表

[如何运行异步执行的指南]


优化多个货币对，包括：EURUSD,USDCAD,NZDUSD

最低要求：

  • $100（标准模式）
  • $1000（风险模式）

加入我们的Telegram频道以获取实时通知、专家设置和更新。

“精准交易，而不是猜测。让Evara的智能算法24/5为你账户的增长而工作。”

专家
重磅推出：Quant Fleet MT5 2.0！ Quant Fleet 专为 USDJPY 货币对打造，采用五套独立策略，实现广泛的多样化。与 Quant Fleet MT5 1.0 不同的是，现在有六个子策略进一步提升整体性能。 限时促销： 前 20 份售出后价格将上调。 官方群组：   Join 文档与预设参数：   click here 信号页面：   click here 主要特性： 安装便捷：   只需几个步骤即可完成安装 —— 将算法拖入 USDJPY 图表，加载预设文件即可开始运行。 安全的风险管理：   无马丁格尔、无网格、无其他高风险资金管理方式。每笔交易采用固定风险百分比。 稳定增长：   专为长期稳定设计，适合作为您投资组合中的辅助算法。 适用于基金评估平台：   日内回撤小，历史最大回撤也极低。 参数可调：   灵活配置，适配不同交易风格和偏好。 本算法的初衷与目标始终如一：开发一个透明、无虚假承诺的交易算法。所有测试与优化过程都尽可能接近真实市场环境。为了降低账户风险，采取了多项保护机制，包括点差和滑点过滤器，以及连接中断保护 —— 在 Me
