Evara MT5
introductory offer: 800用于早期购买者。一旦售出15份，价格将提高至1198。目前1份已售出。
Evara - 下一代算法交易
由先进的AI 和自适应机器学习驱动，Evara随市场条件不断演变，结合历史模式识别和实时执行，以实现卓越的交易准确性。
- DM 我以获取 试用许可证有限 以进行几天的演示交易。
- 一旦购买，请给我发消息以获取 免费机器人 表示你的信任。
- 回测指南： 直接联系我，我将为你提供设置文件和步骤。
核心交易优势：
- 基于ATR的剥头皮策略 - 在波动环境中应用平均真实范围数据，优化快速剥头皮的进出口精度
- 精确的RSI过滤器 - 我们专有的RSI算法过滤掉87%的虚假信号，同时保持高概率的入场
- 市场时机技术 - 内置交易时间过滤器自动专注于各个时段的高流动性期
专业风险控制:
Evara包含多层保护：
- 基于波动性分析的获利了结
- 实时回撤监控
- 在高波动期间自动减少风险
安装只需几秒钟 - 只需附加到EURUSD (M15)图表
优化多个货币对，包括：EURUSD,USDCAD,NZDUSD
最低要求：
- $100（标准模式）
- $1000（风险模式）
加入我们的Telegram频道以获取实时通知、专家设置和更新。
“精准交易，而不是猜测。让Evara的智能算法24/5为你账户的增长而工作。”