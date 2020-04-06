CrossRoad NeuroBoids PSO AI

欢迎体验 MetaTrader 5 人工智能的进化。

NeuroBoid v6.4 Complete Edition (完整版) 不仅仅是一个智能交易系统 (EA)；它是一个实时的市场研究引擎。与使用固定策略的静态机器人不同，NeuroBoid 采用 粒子群优化 (PSO - Particle Swarm Optimization) 算法来持续适应不断变化的市场条件。

此版本代表了一次重大的技术飞跃，通过全新的 风险调整评分 (Risk-Adjusted Score) 指标，专注于统计的稳健性和资本保护。

多资产能力： 虽然主要是为 XAUUSD (黄金) 开发的，但它适用于任何资产。得益于其独特的基于记忆的 PSO 和持续学习能力，CrossRoad NeuroBoid 能够在任何具有良好波动性的资产上成功运行。

核心功能 (Key Features)

  • 实时步进式验证 (Real-Time Walk-Forward Validation): 机器人不会盲目信任过去的数据。它会在未知的数据窗口上执行连续测试，以在您的资金承担风险之前，验证策略是否仍然稳健。

  • 风险调整适应度 (Risk-Adjusted Fitness): 优化算法现在会惩罚不稳定的策略。系统在模拟真实的 点差 (Spread)滑点 (Slippage) 的同时，寻求在尽可能低的 回撤 (Drawdown) 下获得最佳回报。

  • 专业仪表板 (Dashboard): 一个全新的图形面板，实时显示趋势状态、振荡器指标、信号强度、群体置信度以及账户的基本数据。

  • 智能动态手数 (Smart Dynamic Lot): 仓位大小可以根据信号的“置信度”（即 Boids 智能体之间的一致性百分比）自动增加。

技术策略 (Technical Strategy)

NeuroBoid v6.4 同时分析 4 个市场维度

  1. 背景与趋势 (Context and Trend): 多重 EMA (9, 15, 50, 100) 和抛物线 SAR 指标的排列分析。

  2. 振荡器 (Oscillators): 使用 RSI 和随机指标 (Stochastic) 识别价格衰竭区域。

  3. 动量 (Momentum): 高级 MACD 和柱状图分析。

  4. 反转 (Reversal): 基于价格行为 (Price Action) 和布林带 (Bollinger Bands) 的反转概率模式检测。

⚙️ 参数与要求 (Parameters and Requirements)

  • 推荐周期: M5 (默认)，但也适用于 M15, H1, H4 和 D1。

  • 交易品种: 针对具有良好波动性和低点差的品种进行了优化 (例如: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)。

  • 运行模式: 默认为 AGGRESSIVE (激进) 模式以获得更高的交易频率，但也提供 Conservative (保守)Balanced (平衡) 模式。

  • **账户类型:**为了获得更好的执行效果，建议使用 ECN 或原始点差 (Raw Spread) 账户。

🛡️ 风险管理 (Risk Management)

  • 基于波动率 (ATR) 的 动态止损和止盈 系统。

  • 高级利润保护: 此版本配备了连续的 盈亏平衡 (Breakeven)追踪止盈 (Trailing Gain) 机制。它们通过主动追踪利润的触发器工作。

  • 时间过滤器 以及防止过大点差的保护功能。

  • 全局最大亏损限制: 如果账户净值下降达到设定的百分比 (X%)，将自动停止交易。


