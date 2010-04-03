Market Manipulation Hunter
- 专家
- Stephen Chukwuemeka Ajokubi
- 版本: 1.0
- 激活: 5
**多币种市场操纵猎手EA**
**重要信息！**
我们的团队按角色分工——开发人员专注于开发和更新，而管理员则协助EA的安装和设置。
我们的管理员随时为您提供帮助并解答任何问题：
---
**核心概述**
多币种市场操纵猎手EA是一个复杂的算法交易系统，它利用伦敦交易时段机构交易者的交易模式。通过分析亚洲时段区间并检测操纵性突破，该EA可同时在多个货币对上识别高概率交易机会。
**核心交易理念**
本EA基于以下原理运作：大型金融机构在伦敦时段经常利用亚洲交易时段建立的区间来"操纵"价格。价格在伦敦时段突破这些区间以触发止损并获取流动性。我们将这种机构行为转化为盈利交易机会。
---
**主要特性**
🎯 **多币种功能**
- 同步交易：USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURUSD
- 独立控制：单独启用/禁用每个货币对
- 独立魔术码：每个货币对的独立交易标识
- 自定义手数：每对货币的独立风险管理
⏰ **基于时段的智能**
- 亚洲区间检测：自动计算亚洲时段高/低点
- 专注伦敦时段：仅在活跃"猎杀时段"交易
- 动态时段标记：亚洲和"猎杀时段"的可视化矩形框
- 实时区间扩展：跟踪时段内价格区间的演变
📊 **高级风险管理**
- 每时段单笔交易：防止过度交易和情绪化决策
- 固定或基于风险的手数：可选择固定手数或基于百分比的风险
- 可配置盈亏比：默认2:1的风险回报比
- 日高/日低止损：关键水平的智能止损放置
🎨 **专业可视化**
- 时段高亮：亚洲时段和"猎杀时段"的彩色矩形框
- 持久对象：在图表上保留时段标记或仅在活跃时段显示
- 动态区间显示：矩形随实际价格运动扩展
- 可自定义颜色：根据偏好个性化时段颜色
---
**技术规格**
**交易货币对**
- 美元日元 | 英镑美元 | 欧元日元 | 欧元美元
**兼容时间框架**
- 可附加到任何时间框架的EA
**时段时间（GMT）**
- "猎杀时段"：04:00 - 09:00（伦敦交易时段）
**经纪商兼容性**
- 是 - 支持所有经纪商（2-5位报价）
- 是 - 任何存款货币
- 是 - 任何品种命名约定
- 是 - 任何GMT时区
---
**最低要求**
**账户规格**
- 最低存款：$500（多币种推荐）
- 杠杆：1:100或更高
- 账户类型：推荐对冲账户
- VPS：推荐24/7运行
**经纪商推荐**
- 优先选择ECN/原始点差账户
- 低佣金经纪商更佳
- 限价订单需要快速执行
---
**安装与设置**
**快速开始（2分钟设置）**
1. 将EA附加到任何图表（推荐欧元美元H1）
2. 使用我们优化的预设配置设置
3. 启用自动交易
4. 通过视觉标记监控时段
---
**性能特征**
**交易频率**
- 所有启用货币对每日1-4笔交易
- 无过度交易——质量优于数量
- 基于时段——仅在伦敦时段交易
**风险特征**
- 可控风险暴露——每时段单笔交易
- 明确风险——入场前已知止损位
- 正期望值——2:1的回报风险比
**市场条件**
- 伦敦时段波动期间表现最佳
- 在时段内适应任何市场条件
- 避免纽约时段后期和亚洲夜间
---
**实时性能与验证**
**真实账户监控**
我们维护展示策略性能的实盘账户。请联系我们获取当前实时信号链接。
**透明度承诺**
- 无隐藏逻辑——所有策略清晰解释
- 实时日志记录——记录每个决策
- 性能验证——透明结果
---
**支持与社区**
**直接开发者访问**
作为首席开发人员，我亲自提供：
- 策略解释
- 自定义配置
- 性能优化
- 技术支持
**教育资源**
- 策略背后的交易心理学
- 市场操纵模式解析
- 风险管理原则
- 时段交易方法论
---
**重要声明**
**性能现实**
- 止损是正常的——表明正确的风险管理
- 按月评估——而非按天或周
- 在不适合的条件下不交易是正常的
- 过往表现不保证未来结果
**风险警告**
交易杠杆金融工具风险极高。仅使用您能承受损失的资金进行交易。本EA在实盘部署前应在模拟账户上进行测试。
---
**为何选择市场操纵猎手？**
**机构洞察力**
我们将机构交易模式转化为零售交易优势。通过理解大玩家如何操纵市场，我们定位自己从其动向中获利。
**多币种多元化**
同时交易多个货币对，分散风险并增加机会频率，而不会对任何单一头寸过度杠杆。
**视觉信心**
通过实时时段标记和区间可视化，准确查看EA分析内容。非黑匣子——完全透明。
**成熟方法论**
基于全球专业交易者使用的有据可查的市场微观结构和时段交易原则。
---
**准备好猎杀机构操纵了吗？**
附加EA，配置您的货币对，让猎杀开始！
*"以机构的洞察力和算法的精准度进行交易。"*
- 赫克托，首席开发人员