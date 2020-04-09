Focus Time Line Mini
- 实用工具
- Gakko Takahashi
- 版本: 3.3
- 更新: 14 十二月 2025
产品概述
☆ 一键将图表焦点移动到想关注的时间点（Mode: Single Line）
☆ 可设置多个时间点，并按顺序依次移动图表焦点（Mode: Multi Lines）
new! 将关注的时间点同步到多个图表中，可同时移动所有图表的焦点（Mode: SnglSync）
一个可靠且高效的工具，让你在分析图表时不会错过关键时间点。
无论图表怎么移动，都能一键回到目标时间点。
即使切换周期或缩放，也能通过焦点功能回到原来位置。
设置多个关键时间点后，可按顺序切换，提高分析效率。
还可以将多个图表同步，在不同周期或不同货币对之间进行组合分析，也适用于历史图表训练。
想先试用的用户
Focus Time Line Mini 是 Focus Time Line 的轻量版，仅可使用一次，有效期为7天。
如需继续使用，请考虑购买付费版 Focus Time Line 或 Chart Auto Flow Focus Edition。
Focus Time Line https://www.mql5.com/zh/market/product/154363
Chart Auto Flow Focus Edition https://www.mql5.com/zh/market/product/154905
主要按钮功能
LineMode按钮
点击选择设置：单条 FocusTimeLine（Single Line）或多条（Multi Lines）。
FocusTimeLine按钮
只需点击即可设置您关注的时间点（FocusTimeLine）。
FocusPosition按钮
可在移动焦点时切换 FocusTimeLine 的显示位置：
Right：靠近右端
Center：靠近中间
Left：靠近左端
每次点击按钮，显示位置会依次切换。
Focus按钮
可将图表瞬间移动到 FocusTimeLine 所在时间位置。
<Focus | Focus>按钮
在 LineMode 选择 Multi Lines 时出现，每次点击可按顺序显示多个已设置的 FocusTimeLine，移动图表焦点。
[<Focus]：向左移动到 FocusTimeLine
[Focus>]：向右移动到 FocusTimeLine
连续点击同一方向的按钮，可按顺序显示该方向的多个 FocusTimeLine。
End按钮
删除所有按钮并结束程序。
使用方法
-
在图表上设置 FocusTimeLine 程序。
-
点击 LineMode 按钮切换显示，设置 Single Line 或 Multi Lines。
若只关注一个时间点，请选择 Single Line。
若想连续关注多个位置，请选择 Multi Lines。
-
点击 Create FocusTimeLine 按钮。
■ LineMode: Single Line
4‑S. 点击显示的「Click this button to create FocusTimeLine at desired point」按钮，在点击位置创建垂直线（FocusTimeLine）。请点击您想关注的点。
5‑S. 点击 Focus Position 按钮切换显示位置，设置为 Right / Center / Left。
6‑S. 点击 Focus 按钮，图表将瞬间移动到已创建的 FocusTimeLine 位置。
■ LineMode: Multi Lines
4‑M. 点击显示的「Click this button to create FocusTimeLine at desired point」按钮，在点击位置创建垂直线（FocusTimeLine）。请点击您关注的点。
在 Multi Lines 模式下，可以连续创建多条线。
5‑M. 点击 Focus Position 按钮切换显示位置，设置为 Right / Center / Left。
6‑M. Multi Lines 模式下，Focus 按钮将显示为 [<Focus] 和 [Focus>] 两个按钮。
‑ 点击 [<Focus] 将图表焦点移动到左侧 FocusTimeLine。
‑ 点击 [Focus>] 将图表焦点移动到右侧 FocusTimeLine。
连续点击同一按钮，可按顺序查找并移动到该方向的 FocusTimeLine。
先点击 [<Focus] 后点击 [Focus>] 可切换显示方向。
7. 点击 END 按钮 — 程序结束，所有按钮隐藏。
注意事项
最多可以创建3条FocusTimeLine。
付费版FocusTimeLine最多可创建100条。
如果 FocusTimeLine 周围时间轴的数据不足，焦点移动可能受限。
示例：
‑ 处理旧数据时，即使在 4 小时图表上设置了 FocusTimeLine，切换到下位时间图表时可能无法移动焦点，因为数据可能不存在。
‑ 对当前时间也一样：如果右侧数据不足，即使在当前时间附近设置 FocusTimeLine，移动也会受到限制（MT5 仕様）。
请确保在焦点移动时，FocusTimeLine 周围的数据足够。
安装
登录 MT5，在市场中搜索本产品并点击“下载”，将自动安装到终端。
在导航器中：专家顾问(EA) → Market。
可拖拽到图表或双击添加。
推荐环境
操作系统：Windows 11
MT5：Build 5320 / Build 5260
CPU：Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 核 / 8 线程)
内存：8GB
在 Mac 或其他环境下可能可用，但未进行测试，请自行判断使用。
风险说明
不含交易功能，因此没有资金风险。