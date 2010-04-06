Nova Stem
- 专家
- Dian Mayang Sari
- 版本: 1.64
- 更新: 15 十二月 2025
- 激活: 10
限时启动价格： 当前800价格已打折！最终价格将上升至1201。
先进的风险控制EA
Nova Stem 是一个为聪明的风险管理者和公司交易者量身定制的强大专家顾问。它在GBPJPY上完全自动运行，并将M15作为基础图表。只需将EA加载到一个图表上，让精确的逻辑处理一切。
包含的奖金： 购买后给我发信息以领取您的免费 专家顾问。
为了有效的回测 结果，联系我以便我可以分享指导和设置文件。
联系我，我将发送给您一个仅限演示的试用版。
“配备严格的回撤控制和新闻过滤器——Nova Stem旨在生存和增长。”
主要特点
- 基于工作： 它使用动量加速模式识别冲动市场阶段，并在小幅回调结束时进入交易，最大化入场准确性，配备我从零开始设计的波动性过滤器。
- 只需一个图表： 附加到GBPJPY，EA即可内部处理所有逻辑。
- 货币对列表： 最适合使用GBPJPY （默认输入） 。
- 手数管理模式： 根据账户余额选择固定手数或基于风险的手数。
- 战略性回撤止损： 当回撤超过您配置的限制（例如70%）时，自动平仓并停止交易。
- 自动新闻过滤器： 自动检查新闻过滤器（可调），确保交易不接近高影响新闻。
推荐设置
- 附加到： GBPJPY
- 时间框架： M15
- 账户余额： 最低$250
- 杠杆： 1:33或更高
- 经纪商： 任何低点差的ECN经纪商
- 电报频道： 请联系我
- MQL频道： https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
符合公司要求
- 建立以遵循每日损失和风险限制
- 当每日损失超过您的风险参数时，可以完全停止交易
购买后
立即联系我们 以获取访问我们的私人电报频道的权限，我们会在那发布更新、新闻和独家EA技巧。