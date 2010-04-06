Nova Stem

限时启动价格： 当前800价格已打折！最终价格将上升至1201

先进的风险控制EA 


Nova Stem 是一个为聪明的风险管理者和公司交易者量身定制的强大专家顾问。它在GBPJPY上完全自动运行，并将M15作为基础图表。只需将EA加载到一个图表上，让精确的逻辑处理一切。


包含的奖金： 购买后给我发信息以领取您的免费 专家顾问。

为了有效的回测 结果，联系我以便我可以分享指导和设置文件

联系我，我将发送给您一个仅限演示的试用版。


“配备严格的回撤控制和新闻过滤器——Nova Stem旨在生存和增长。”


主要特点

  • 基于工作： 它使用动量加速模式识别冲动市场阶段，并在小幅回调结束时进入交易，最大化入场准确性，配备我从零开始设计的波动性过滤器。 
  • 只需一个图表： 附加到GBPJPY，EA即可内部处理所有逻辑。
  • 货币对列表： 最适合使用GBPJPY （默认输入） 。
  • 手数管理模式： 根据账户余额选择固定手数或基于风险的手数。
  • 战略性回撤止损： 当回撤超过您配置的限制（例如70%）时，自动平仓并停止交易。
  • 自动新闻过滤器： 自动检查新闻过滤器（可调），确保交易不接近高影响新闻。


推荐设置


符合公司要求

  • 建立以遵循每日损失和风险限制
  • 当每日损失超过您的风险参数时，可以完全停止交易


购买后

立即联系我们 以获取访问我们的私人电报频道的权限，我们会在那发布更新、新闻和独家EA技巧。

